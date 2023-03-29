Месси после 7:0 с Кюрасао: «Надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Кюрасао товарищеские матчи (сборные) Футбол

Лионель Месси высказался о разгромной победе над сборной Кюрасао.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 7:0 в товарищеском матче. Месси отметился хет-триком и голевой передачей. На его счету теперь 102 забитых мяча за сборную.

«Какой отличный способ завершить этот сбор – впечатлить людей в Сантьяго-дель-Эстеро.

Надеюсь, что мы сможем разделить еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!» – написал форвард сборной Аргентины и «ПСЖ».

Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)

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57 комментариев

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AF007
Ответ Los Galácticos
Я хотел бы увидеть Месси и Роналду на ЧМ 2026, а еще круче если бы они там сыграли друг против друга. Были бы единственными игроками в истории кто сыграет на 6 ЧМ, и на этой особенной ноте ушли бы в закат как два величайших в истории.
Сомневаюсь, что еще один побег в подтрибунку в слезах поможет Роналду обойти Пеле и стать вторым. Каждая новая марокка будет только спускать криштика по иерархии всё глубже и глубже)
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BeastI666I
Ответ savik-A.M.
Там ещё перед ними Панама была
Панама гораздо сильнее Лихтеншетйнов. Реально сильная команда.
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BeastI666I
Ответ gja
Каждую международную паузу с Кюрасао играть - можно и КриРо по голам за сборную обогнать!
давно пора! а то кринжовый обнаглел в край.
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Holy Diver
Ответ Alexandr Donskoy
Нытикосы фаны крыжовника уже успели обидеться в очередной раз?
Пока обиженным являешься только ты.
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BeastI666I
вот и ответочка играм с Лихтеншейтном )))))
Давно пора показать Кринжу, что его метод мусорной статистики это подлост ьи читерство.
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Temp LC
Ответ Kostya.68@bk.ru
Месси очень редко играет с такими сборными как Кюрасао. А вот в Европе часто приходится играть в отборочных с ; Литвой , Андорой , Лихтенштейном, Эстонией , Гибралтаром , Сан Марино и т.д.
Очень редко? Он половину матчей своих с такими сборными отыграл
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Alexandr Donskoy
Нытикосы фаны крыжовника уже успели обидеться в очередной раз?
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Рустам Атаев
Рад что мы застали как гений Месси стал чемпионом мира!!
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Семен Войнов
Все четко и без пафоса ! Кринжу бы поучиться у Месси , а то один кринж...
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Domian
Ответ gja
Каждую международную паузу с Кюрасао играть - можно и КриРо по голам за сборную обогнать!
Чемпиону Мира уже не надо никого догонять, тем более лузера Роналду, который за пять ЧМ сподобился на 0+0 в плей офф.
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Silent Mode
Ответ Дмитрий Иванов
Эти хоть играть пытаются, прогресс есть, а Кюрасао вышли селфи сделать
Только состав кюрасао оценён в 10 раз дороже чем лихтенштейна
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AminO2
Кюрасао - голландская провинция, выходцы из этих краев - легендарные суринамцы Гуллит, Райкаард, Зеедорф, Давидс, Ван Дейк и так далее. Тренеры Кюрасао - Хиддинк и Клюйверт. Прогресс за несколько лет мощный, выигранная группа КОНКАКАФ, 85 место в рейтинге ФИФА, на 30-40 мест выше Казахстана, Кипра, Литвы.
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Flavius
Ответ Zerocool789
Король Панам и Кюрасао!
Кто забил 11 мячей Люксембургу и 6 мячей Андорре?
У тебя одна попытка, не промахнись ))
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Xersoldat
Во кадр конечно, обыграл ликер и радуется.
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AF007
Ответ Быстров_Иуда
Надеюсь ты признаешься в том, как фифа отдавала тебе ЧМ.
Сразу после признания ботоксного, сколько денег Реал грохнул с конца нулевых, чтобы слепить из него более-менее полноценного конкурента Месси
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Flavius
Ответ Lavinka
Аргентинцы бы ещё со сборной моего двора сыграли .
С Аль-Вахда Меккой что ли?
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2vdhrvmmzf
Ответ инок
Надо устроить специальный турнир для карликовых сборных, что-бы фанаты Месси и Роналду смогли наконец выяснить, каким любителям забивать труднее..))
Ты бы хоть состав Кюрасао открыл посмотрел, там почти вся основа в топ8 лиг играет, а ты их любителями называешь
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Caterina
Ответ зак
как же низко пал, у него реально комплексы перед Роналду, теперь хочет стату набивать на любителях чтобы догнать его.. пипец..
Роналду приплели сюда именно вы, так что очевидно, у кого из вас комплексы..
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Lavinka
Аргентинцы бы ещё со сборной моего двора сыграли .
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Алекс Самойлов
Ответ gja
Каждую международную паузу с Кюрасао играть - можно и КриРо по голам за сборную обогнать!
главное Рону каждую неделю против Люксембургов и Лихтенштейнов играть
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Миндовг
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Там сложновато будет-Лихтенйштейны с Люксембургами заканчиваться не намерены🤤
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Иван Куянец
Ответ Иван Куянец
Криштиану легенда лучше Месси хаха
Меня минусуют Климов и Алин а все остальные знают что Мееее Сииииииииии победила дружба
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Zidan GOAT
Роналду, когда говорил такие речи после Люксембурга и Лихтенштейна, захейтили тут, но Месси после товарняка с Кюрасао боготворят

Лицемерие во всей красе )
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Дмитрий Иванов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Там сложновато будет-Лихтенйштейны с Люксембургами заканчиваться не намерены🤤
Эти хоть играть пытаются, прогресс есть, а Кюрасао вышли селфи сделать
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AminO2
Ответ rigobersong
Кто-то отдает пенальти другу и бежит радоваться вместе с ним, кто-то шакалит пенки в ворота 198й сборной мира, кстати никто не знает, когда уже Ватикан начнет отборы на Евро играть?:)
Из информационной ленты:
Известному испанскому специалисту Игнатию Лойоле предложен пост тренера сборной Ватикана.
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