Месси после 7:0 с Кюрасао: «Надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!»

высказался о разгромной победе над сборной Кюрасао.

одержала победу со счетом 7:0 в товарищеском матче. Месси отметился хет-триком и голевой передачей. На его счету теперь 102 забитых мяча за сборную.

«Какой отличный способ завершить этот сбор – впечатлить людей в Сантьяго-дель-Эстеро.

Надеюсь, что мы сможем разделить еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!» – написал форвард сборной Аргентины и « ».

Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)