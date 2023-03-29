Месси после 7:0 с Кюрасао: «Надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!»
Лионель Месси высказался о разгромной победе над сборной Кюрасао.
Сборная Аргентины одержала победу со счетом 7:0 в товарищеском матче. Месси отметился хет-триком и голевой передачей. На его счету теперь 102 забитых мяча за сборную.
«Какой отличный способ завершить этот сбор – впечатлить людей в Сантьяго-дель-Эстеро.
Надеюсь, что мы сможем разделить еще много подобных моментов и что это безумие никогда не закончится!» – написал форвард сборной Аргентины и «ПСЖ».
Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)
Давно пора показать Кринжу, что его метод мусорной статистики это подлост ьи читерство.
У тебя одна попытка, не промахнись ))
Лицемерие во всей красе )
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