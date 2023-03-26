Где смотреть Спартак – Ахмат, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 апреля
В субботу, 1 апреля, сыграют Спартак и Ахмат в 21 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Ахмат
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Спартак – Ахмат
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