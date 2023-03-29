Ари: «Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда! Это клуб с большой историей, где много звезд и трофеев. «Зениту» еще далеко до них»
Ари счтиает самым популярным клубом России «Спартак», а не «Зенит».
«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб России, за него больше всех людей болеет в стране. Народная команда! За них всегда болело и будет болеть много людей, потому что так сложилось исторически.
«Зенит» в последние годы, конечно, достиг больших побед, но «Спартак» – клуб с большой историей, где много звезд и трофеев, поэтому Санкт-Петербургу еще далеко до Москвы.
Чтобы понять разницу между уровнем клубов, приведу сравнение с европейскими командами: «Спартак» – «Аякс», а «Зенит» – ПСВ», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
Ари: «У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Они докажут, что сильнее «Зенита»
Им только судьи могут помочь.
Газпром заключил соглашение о спонсорстве ЛЧ чтобы это расследование закрыли.
Шах и мат.
А то с ребятами как-то некрасиво вышло...
Может Бразениту податься в чемпионат Бразилии?
Там веселее, не будет Спартака, ЦСКА, Динамо и Ахмата.
А Спартак есть и будет Спартак!
Спартак Москва, ты не один, с тобою мы, мы победим!