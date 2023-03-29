Ари: «Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда! Это клуб с большой историей, где много звезд и трофеев. «Зениту» еще далеко до них»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ари Футбол

Ари счтиает самым популярным клубом России «Спартак», а не «Зенит». 

«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб России, за него больше всех людей болеет в стране. Народная команда! За них всегда болело и будет болеть много людей, потому что так сложилось исторически.

«Зенит» в последние годы, конечно, достиг больших побед, но «Спартак» – клуб с большой историей, где много звезд и трофеев, поэтому Санкт-Петербургу еще далеко до Москвы.

Чтобы понять разницу между уровнем клубов, приведу сравнение с европейскими командами: «Спартак» – «Аякс», а «Зенит» – ПСВ», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ари: «У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Они докажут, что сильнее «Зенита»

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Предлагаю всем согласным ознакомиться с другими утверждениями Ари и серьезно задуматься о своей адекватности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ Petr Denisov
Куда уж народу до "голубых" кровей.
все что любит наш народ, ужу в песнях пропели )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Max
Угу, а путин вяликий вождь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
И сколько трофеев Ари выиграл со Спартаком?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shpppi
Ну по факту говорит, самая народна, я б добавил ещё самая обсуждаемая, даже когда всё плохо у Спартака, обсуждают ещё ярче когда всё хорошо. Но история дело такое. Тот же Зенит если так лет 30 будет всё выигрывать, будет ещё одна народная команда для другого поколения которое растёт и вырастит. Как-то так.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ Petr Denisov
Можете начинать прямо сейчас.
Не торопись. Текущие 16 лет еще не прошли.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Спартак сила
давненько не унижали питерских питерские вам никогда не стать великой народной командой как Спартак Москва Слава великому Спартаку ни Миллер ни Гинер вам не поможет
👍👍👍👍👍😉
Им только судьи могут помочь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Алексей Минин
Тут он прав. Зениту далеко до подобного уровня. Нам еще падать и падать, и падать до них.
Болтались в первой лиге сколько лет, пока газспрем оттуда вас не вытащил...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Petr Denisov
Команда бразильцев, которые в сборной Бразилии не играют.
Врешь как у вас принято. В Зените играет 2 олимпийских чемпиона из Бразилии, а сейчас в сб. Бразилии был Ренан, постоянно в сб. Колумбии играет Барриос. А вот за какие сборные играет спартаковский иностранный сброд?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ В Питере Пять
Присылай ссылки на расследование, вместе почитаем.
У борща уже готова железобетонная отмазка.
Газпром заключил соглашение о спонсорстве ЛЧ чтобы это расследование закрыли.
Шах и мат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Hong Kil
У Зенита два Еврокубка, а у Спартака? Это скорее Валвейк, чем Аякс. ахах
Ну да. Дармовым газом проспонсировали Европу. Вот вам и дали за это.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Звучит как тост на застолье. Возможно даже на поминках.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
а что Василий, это тоже работа пропагандиста, закрыл рот - рабочее место убрано или это другое? Ответь...
А то с ребятами как-то некрасиво вышло...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Алексей Минин
Тут он прав. Зениту далеко до подобного уровня. Нам еще падать и падать, и падать до них.
Можете начинать прямо сейчас.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Zenith forever
Как же радует, что Зенит, в отличие от Спартака, футбольная команда, а не какая-то там популярная.
Команда бразильцев, которые в сборной Бразилии не играют.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Zenith forever
Все верно, Спартак - народная команда и должна всегда быть среди народа, т.е. в районе 8-го места.
Куда уж народу до "голубых" кровей.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Зенита нет, есть Бразенит, который в 2021 году с треском вылетел из еврокубков.

Может Бразениту податься в чемпионат Бразилии?
Там веселее, не будет Спартака, ЦСКА, Динамо и Ахмата.

А Спартак есть и будет Спартак!

Спартак Москва, ты не один, с тобою мы, мы победим!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Как же радует, что Зенит, в отличие от Спартака, футбольная команда, а не какая-то там популярная.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Ответ Вася Васильков
Особенно запомнится Тамбовская чашка с двухлетним ОФИЦИАЛЬНЫМ расследованием УЕФА)))))
Присылай ссылки на расследование, вместе почитаем.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Все верно, Спартак - народная команда и должна всегда быть среди народа, т.е. в районе 8-го места.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Тут он прав. Зениту далеко до подобного уровня. Нам еще падать и падать, и падать до них.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Постный
Спартак дно, ЦСКА ЛУЧШИЕ!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВячеславКЗ
Кто бы сомневался.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Васильков
Ответ В Питере Пять
Как болельщик Зенита, я очень рад, что Зениту далеко до Спартака. Два Еврокубка, вот что я буду помнить и чем гордиться. А не количеством болельщиков.
Особенно запомнится Тамбовская чашка с двухлетним ОФИЦИАЛЬНЫМ расследованием УЕФА)))))
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Зачем он сказал известный факт, типа дважды два четыре
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий