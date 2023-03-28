Ари: «У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Они докажут, что сильнее «Зенита»

Ари считает, что «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне.

«У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они еще поборются с « » и докажут, что сильнее.

Лидеры всегда сменяются. Никто не может выигрывать вечно. «Спартак» – большая команда. Пришло их время», – сказал экс-игрок « ».

После 20 туров в Мир «Спартак» идет на 3-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.