Ари: «У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Они докажут, что сильнее «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ари Футбол

Ари считает, что «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне.

«У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они еще поборются с «Зенитом» и докажут, что сильнее.

Лидеры всегда сменяются. Никто не может выигрывать вечно. «Спартак» – большая команда. Пришло их время», – сказал экс-игрок «Спартака».

После 20 туров в Мир РПЛ «Спартак» идет на 3-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

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15 комментариев

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Максим Лемаев
Ответ WelcomeBackPURE
Иногда думаю что персонажей типа Ари уже дано нет в живых, а вместо их уже давно киборги, запрограммированые говорить какую-то чушь
А в чем он не прав? Шансы есть? Есть... Игра есть? Есть... Состав есть? Есть... Зенит может ложануть? Может...так что не так то? Конечно, мало шансов, что Зенит ложанет, но, они есть же. И, заранее примерять золотые медали, плохая примета. Факел, Динамо в кубке и ЦСКА это доказали. Дальше посмотрим.
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Сергей Круглов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Смотри не упусти 😂😂😂
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Сергей Круглов
Ответ Артур Ганненко
Ари даст фору Мостового, такого кадра ещё поискать надо. Что не цитата, то чушь полная
Петержелу и Орлова не переплюнуть в маразме никому
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Алексей Маврин
Просто этот персонаж пытается хайповать резонансными высказываниями. Но по итогу все видят в нем только клоуна
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Александр Жердин
Не пришло, а - прошло!
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Виталий Желтоусов
Спартак не может решить свои проблемы. Они не могут даже сейчас четко держать второе место, хотя конечно Ростов в итоге не составит им конкуренцию.
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Фарит Абдрашитов
В секте Спартака пополнение.
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Alex Chernov
Проигрывать всяким Оренбургам это несомненно уровень. Совсем оквазиашвилился лысый 🙃
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Ilya Bobrin
Не ари
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Инженер Управляющий
ну это слишком толстый наброс
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Александр Кудрявцев
Поживем увидим. А в хорошем случае 2 место занять
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Konstantin Zorin
Спартак станет чемпионом в этом году, если Ари станет депутатом!
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Артур Ганненко
Ари даст фору Мостового, такого кадра ещё поискать надо. Что не цитата, то чушь полная
+4
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igls54
Комментарий удален пользователем
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WelcomeBackPURE
Иногда думаю что персонажей типа Ари уже дано нет в живых, а вместо их уже давно киборги, запрограммированые говорить какую-то чушь
+5
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Дмитрий9779
Пока есть математические шансы все возможно,но вот так утверждать...ну такое😁
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