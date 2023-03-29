Тедеско о 3:2: «Германия не ожидала от Бельгии такой интенсивной игры»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу товарищеские матчи (сборные) Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско оценил гостевую победу сборной Бельгии над Германией (3:2) в товарищеском матче.

«Мы очень довольны. Мы хотели прессинговать и удивить соперника с первых минут. Думаю, они не ожидали от нас такой интенсивной игры. Мы то и дело находили свободного игрока. Мы должны были убить интригу к перерыву.

Во втором тайме мы действовали уже не так энергично. Играть здесь и выигрывать нелегко.

Пока слишком рано делать выводы после первых двух матчей. Но один вывод все же напрашивается: если будем играть интенсивно и смело владеть мячом, то, несомненно, сможем сделать большие дела», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

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4 комментария

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bopsulai
Где мнение Мостового?!
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kaka10
Конечно не ожидала
Ведь команда Мартинеса играла вторым номером с Де Брюйне, Лукаку, Азаром, Карраско, Вицелем и другими топ игроками (кроме Хазарда)
+4
-1
+3
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deadjoker
Не ну если у него Лукаку 4 кладет за 2 матча, то я даже не знаю. Сашка будет недоволен
+9
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Егор Лешуков
Удачи, Доминико, что ещё сказать...
+4
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