Тедеско о 3:2: «Германия не ожидала от Бельгии такой интенсивной игры»

оценил гостевую победу сборной Бельгии над Германией (3:2) в товарищеском матче.

«Мы очень довольны. Мы хотели прессинговать и удивить соперника с первых минут. Думаю, они не ожидали от нас такой интенсивной игры. Мы то и дело находили свободного игрока. Мы должны были убить интригу к перерыву.

Во втором тайме мы действовали уже не так энергично. Играть здесь и выигрывать нелегко.

Пока слишком рано делать выводы после первых двух матчей. Но один вывод все же напрашивается: если будем играть интенсивно и смело владеть мячом, то, несомненно, сможем сделать большие дела», – сказал главный тренер сборной .