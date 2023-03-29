Флик о 2:3: «Германия играла слишком осторожно и пассивно. Бельгия переиграла нас беспощадно»

оценил поражение сборной Германии от (2:3) в товарищеском матче.

«Мы играли слишком осторожно, пассивно и не смогли оказать давление на соперника. Бельгия переиграла нас беспощадно. Благодаря страсти мы возвращались в игру, но…

Огромная благодарность болельщикам – они видели, что команда отдала все силы и старалась добиться результата», – сказал главный тренер сборной .