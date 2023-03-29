Флик о 2:3: «Германия играла слишком осторожно и пассивно. Бельгия переиграла нас беспощадно»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ханс-Дитер Флик оценил поражение сборной Германии от Бельгии (2:3) в товарищеском матче.

«Мы играли слишком осторожно, пассивно и не смогли оказать давление на соперника. Бельгия переиграла нас беспощадно. Благодаря страсти мы возвращались в игру, но…

Огромная благодарность болельщикам – они видели, что команда отдала все силы и старалась добиться результата», – сказал главный тренер сборной Германии.

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4 комментария

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Неби Бабаханов
Ответ waleri
Некогда танкоподобная ФРГ что с Фликом, что без превращается в среднюю евро сборную уровня Швеции. Если не выход из группы на ЧМ2018 после отлива Южной Кореи можно еще было списать на постчемпионский синдром (Франция, Испания, Италия), то фиаско на 2-м подряд Мундиале, и тоже от азиатов - это уже системный кризис. Опять же с учетом факта, что Бундестим всегда считалась в числе главных фаворитов - 8 финалов!!! ЧМ, из них 4 победных!!!
Германия не считая последние 2 мундиаля минимум выходила в 1/4 и всего три то ли четыре раза не выходили в полуфинал. А теперь представьте себе, команда которая всего 3-4 раза не выходит в полуфинал два года подряд остаётся в группе.
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Alex1104
Да уж заметно, что Германия несколько деградировала.
Нет привычной всем Германии. Ладно, на ЧМ им было не до футбола, а сейчас что?
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waleri
Некогда танкоподобная ФРГ что с Фликом, что без превращается в среднюю евро сборную уровня Швеции. Если не выход из группы на ЧМ2018 после отлива Южной Кореи можно еще было списать на постчемпионский синдром (Франция, Испания, Италия), то фиаско на 2-м подряд Мундиале, и тоже от азиатов - это уже системный кризис. Опять же с учетом факта, что Бундестим всегда считалась в числе главных фаворитов - 8 финалов!!! ЧМ, из них 4 победных!!!
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DynamoUfa
Недооценили карманного Абу
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