Тихий покинул «Химки». Футболист получит выплату до конца контракта («Чемпионат»)
Дмитрий Тихий ушел из «Химок».
Футболист расторг контракт с подмосковным клубом.
«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве.
Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», – сообщил источник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.
Тихий провел девять матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все
6 комментариев