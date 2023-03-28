Тихий покинул «Химки». Футболист получит выплату до конца контракта («Чемпионат»)

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Тихий Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Тихий ушел из «Химок».

Футболист расторг контракт с подмосковным клубом.

«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве.

Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

Тихий провел девять матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Spaten
Ничего он не получит. С Химок выдачи нет
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Волька-ибн-Алёша
тихо в лесу
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Quiet Dad
Шедеврально.
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Фут.Боль
после "контракта" нужно вопросительный знак ставить.
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Ебздрогыч
Как бы мне так уволиться, чтоб выдали еще зарплату до лета 2024 года...
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Ебздрогыч
Громкий уход Тихого
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