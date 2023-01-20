Белоруков о «Зените»: «Я был неплох, но обидно, когда приглашали какого-нибудь Пюигренье. Кого они вообще тогда ни приглашали»

Теги Зенит Дмитрий Белоруков Себастьен Пюигренье премьер-лига Россия Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Футбол

Дмитрий Белоруков признался, что ему было грустно из-за отсутствия интереса со стороны «Зенита».

– Не жалеете, что почти всю карьеру провели в Перми и только на финише попробовали себя в большом клубе – «Динамо»?

– Сожалений точно нет. В «Амкаре» я провел классное время в прекрасном коллективе.

Могло ли быть лучше? Конечно, могло. Мог заработать больше денег, может, выиграть какой-то трофей. Но что сейчас об этом говорить?

– Вообще были варианты по ходу карьеры с большими клубами?

– Предложения были почти от всех больших клубов. Но по тем или иным причинам не получалось. Когда мы заняли четвертое место, очень многие приглашали. Но тогда не получилось уйти.

– А «Зенит» хоть раз выходил? Все-таки команда из родного города.

– От «Зенита», кстати, никогда. Ни слухов, ни вариантов.

– Грустно?

– Если честно, да. Сейчас я уже могу оценить свою игру как тренер. Когда был футболистом, этого не делал. Скажу, что я был неплохой футболист. И, может, переход в более классную команду дал бы мне толчок к еще большему развитию.

Конечно, обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюигринье. Кого они вообще тогда ни приглашали, – сказал бывший защитник «Амкара», который тренирует «Динамо» Санкт-Петербург во Второй лиге.

22 комментария

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Ковид 07.10.52
А такого игрока вообще не помню...в чем его знаменитость, то что сейчас в Питере тренирует...
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Ковид 07.10.52
Ответ shava72
Да вот только ты забыл, что Зенит в том же сезоне выиграл два еврокубка, и по этой причине в чемпионате было много неоправданно потерянных очков. Но все равно, это был лучший год, ибо еврокубки - главный показатель команды.
Денег на внутренних судей не хватило....все в Европу сплавили....ЦСКА так не опускался...в год победы в уефа...
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L.A.S_Vegas_777_
Навоз всегда играл от обороны, где пара средних защей Попов-Белоруков - казалась непроходимой.
Поэтому ни первого, ни второго, не взяли ни в одну действительно сильную команду, которая играет в атаку, а не сидит всем скопом в своей штрафной.
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MyGerodot
Ответ Дядя ТУРА
И
Извини, промахнулся, не туда адресовал)
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Valentin Grabenovsky
Ответ shava72
Да вот только ты забыл, что Зенит в том же сезоне выиграл два еврокубка, и по этой причине в чемпионате было много неоправданно потерянных очков. Но все равно, это был лучший год, ибо еврокубки - главный показатель команды.
Игроком ротации, подчеркну
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Дядя ТУРА
Ответ MyGerodot
21 февраля 2008 года в ответном матче 1/16 Кубка УЕФА 2007/08 с испанским клубом «Вильярреал», проходившем в гостях, защитник получил тяжёлую травму коленного сустава. На 30-й минуте матча Ломбертс, находясь у ворот соперника, в высоком прыжке сбросил мяч Погребняку, который смог забить единственный и решающий гол зенитовцев в ворота испанцев. При этом Николас сильно ударился левым коленом о штангу, после чего его унесли с поля на носилках.
И
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MyGerodot
Ответ Дядя ТУРА
Пьюигринье на голову лучше тебя был)) возомнил тоже о себе
21 февраля 2008 года в ответном матче 1/16 Кубка УЕФА 2007/08 с испанским клубом «Вильярреал», проходившем в гостях, защитник получил тяжёлую травму коленного сустава. На 30-й минуте матча Ломбертс, находясь у ворот соперника, в высоком прыжке сбросил мяч Погребняку, который смог забить единственный и решающий гол зенитовцев в ворота испанцев. При этом Николас сильно ударился левым коленом о штангу, после чего его унесли с поля на носилках.
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Доктор Верховцев
Сам себя не похвалишь...
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MyGerodot
Ответ Амин Чич
))) долго ждал такой новости про Зенит: Помню интервью игрока Зенита Лепехина, так как он мой земляк: что за игрок такой Фатих Текке, зачем Зениту турок, когда у нас сплошь и рядом супер форварды, даааа, Зенит меня удивляет! ( огромную роль сыграл в победе Зенита в ЛУ). Константин Лепехин: Ломберц ( могу ошибиться в фамилии), кто он вообще, кто это!? С каких пор бельгийцы стали защитниками, что происходит в Зените!? В общем и целом, наши ветераны-пенсионеры, это болезнь и причём это во всем мире )))
Николас Ломбертс один из лучших легионеров Зенита. Всю свою карьеру в Питере надёжно отыграл в защите, себя не жалел. Его обожали болельщики, он был желанным гостем Колей на вираже, был влюблён в Петербург. Ему принадлежит фраза: " Да, правда, я скучаю по России. Россия была моим домом. Я был бы не против родиться там".
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окечуква
Ответ Амин Чич
))) долго ждал такой новости про Зенит: Помню интервью игрока Зенита Лепехина, так как он мой земляк: что за игрок такой Фатих Текке, зачем Зениту турок, когда у нас сплошь и рядом супер форварды, даааа, Зенит меня удивляет! ( огромную роль сыграл в победе Зенита в ЛУ). Константин Лепехин: Ломберц ( могу ошибиться в фамилии), кто он вообще, кто это!? С каких пор бельгийцы стали защитниками, что происходит в Зените!? В общем и целом, наши ветераны-пенсионеры, это болезнь и причём это во всем мире )))
И тем не менее, Лепехин - легенда Зенита, а не просто «игрок». А адекватностью не снабжено процентов 80 действующих и бывших футболистов, тут ничего необычного нет как раз.
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Катя СПб
Ответ Амин Чич
))) долго ждал такой новости про Зенит: Помню интервью игрока Зенита Лепехина, так как он мой земляк: что за игрок такой Фатих Текке, зачем Зениту турок, когда у нас сплошь и рядом супер форварды, даааа, Зенит меня удивляет! ( огромную роль сыграл в победе Зенита в ЛУ). Константин Лепехин: Ломберц ( могу ошибиться в фамилии), кто он вообще, кто это!? С каких пор бельгийцы стали защитниками, что происходит в Зените!? В общем и целом, наши ветераны-пенсионеры, это болезнь и причём это во всем мире )))
Ломбертс ))
С каждым годом зарплаты увеличивались и ветеранам было естественно обидно. В чем-то их можно понять. Главное чтобы полнейшую чушь не несли, как совсем уж ветеранистые ветераны. Типа Кавазашвили.
+1
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здоровяк
Какой-нибудь Пюигренье перед переходом в Зенит попал в сборную чемпионата Франции, выигрывал кубок Франции и занял с нищем Нанси 4 место в чемпионате
+2
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Несусветный Папаша
Дима отличный парень....а вот футболист средний.
+4
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shava72
Ответ Valentin Grabenovsky
Пюигренье показал свой "уровень" карьерой после зенита. А Белоруков мог бы быть неплохим игроком ротации , явно не хуже "лумба-луковича и пр". И 2008 году кстати Амкар финишировал 4, зенит пятый.
Да вот только ты забыл, что Зенит в том же сезоне выиграл два еврокубка, и по этой причине в чемпионате было много неоправданно потерянных очков. Но все равно, это был лучший год, ибо еврокубки - главный показатель команды.
+7
-1
+6
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vrazrez
Что сказать? Игрок, для которого реальным потолком был Амкар, рассуждает о том, о чем безосновательно мечтал в молодые годы.
+5
-1
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Valentin Grabenovsky
Пюигренье показал свой "уровень" карьерой после зенита.
А Белоруков мог бы быть неплохим игроком ротации , явно не хуже "лумба-луковича и пр". И 2008 году кстати Амкар финишировал 4, зенит пятый.
+2
-2
0
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xm
Белоруков всегда против Зенита играл как истеричка, это всё что мне запомнилось! Для Амкара самое то был
+3
0
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Фут.Боль
А из Зенита потом мог бы перейти в Барсу или Реал. Там выиграл бы Лигу чемпионов, в финале забил бы гол и получил Золотой мяч. Эхх.
Пюйгренье, с###, всю карьеру загубил!
+26
0
+26
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Амин Чич
))) долго ждал такой новости про Зенит:
Помню интервью игрока Зенита Лепехина, так как он мой земляк: что за игрок такой Фатих Текке, зачем Зениту турок, когда у нас сплошь и рядом супер форварды, даааа, Зенит меня удивляет! ( огромную роль сыграл в победе Зенита в ЛУ).
Константин Лепехин: Ломберц ( могу ошибиться в фамилии), кто он вообще, кто это!? С каких пор бельгийцы стали защитниками, что происходит в Зените!?
В общем и целом, наши ветераны-пенсионеры, это болезнь и причём это во всем мире )))
+4
-1
+3
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Арсений Элин
Белоруков в амкаре вышел на очень хороший уровень...не прям топ но уж точно выше пегрюнье точно!
0
-2
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кuraakula belov
Пюигринье когда приходил был одним из лучших защитников чемпионата Франции, а у Зенита было только три цз - Крыжанац, Губочан и Широков + переломанный Ломбертс
На момент трансфера француза его приход казался качественным усилением здесь и сейчас, под ЛЧ, но не сложилось

Но могу допустить что и Белоруков стал бы игроком обоймы типа Чистякова
+16
-3
+13
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Дядя ТУРА
Пьюигринье на голову лучше тебя был)) возомнил тоже о себе
+6
-3
+3
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