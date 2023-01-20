Белоруков о «Зените»: «Я был неплох, но обидно, когда приглашали какого-нибудь Пюигренье. Кого они вообще тогда ни приглашали»
Дмитрий Белоруков признался, что ему было грустно из-за отсутствия интереса со стороны «Зенита».
– Не жалеете, что почти всю карьеру провели в Перми и только на финише попробовали себя в большом клубе – «Динамо»?
– Сожалений точно нет. В «Амкаре» я провел классное время в прекрасном коллективе.
Могло ли быть лучше? Конечно, могло. Мог заработать больше денег, может, выиграть какой-то трофей. Но что сейчас об этом говорить?
– Вообще были варианты по ходу карьеры с большими клубами?
– Предложения были почти от всех больших клубов. Но по тем или иным причинам не получалось. Когда мы заняли четвертое место, очень многие приглашали. Но тогда не получилось уйти.
– А «Зенит» хоть раз выходил? Все-таки команда из родного города.
– От «Зенита», кстати, никогда. Ни слухов, ни вариантов.
– Грустно?
– Если честно, да. Сейчас я уже могу оценить свою игру как тренер. Когда был футболистом, этого не делал. Скажу, что я был неплохой футболист. И, может, переход в более классную команду дал бы мне толчок к еще большему развитию.
Конечно, обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюигринье. Кого они вообще тогда ни приглашали, – сказал бывший защитник «Амкара», который тренирует «Динамо» Санкт-Петербург во Второй лиге.
Поэтому ни первого, ни второго, не взяли ни в одну действительно сильную команду, которая играет в атаку, а не сидит всем скопом в своей штрафной.
С каждым годом зарплаты увеличивались и ветеранам было естественно обидно. В чем-то их можно понять. Главное чтобы полнейшую чушь не несли, как совсем уж ветеранистые ветераны. Типа Кавазашвили.
А Белоруков мог бы быть неплохим игроком ротации , явно не хуже "лумба-луковича и пр". И 2008 году кстати Амкар финишировал 4, зенит пятый.
Пюйгренье, с###, всю карьеру загубил!
Помню интервью игрока Зенита Лепехина, так как он мой земляк: что за игрок такой Фатих Текке, зачем Зениту турок, когда у нас сплошь и рядом супер форварды, даааа, Зенит меня удивляет! ( огромную роль сыграл в победе Зенита в ЛУ).
Константин Лепехин: Ломберц ( могу ошибиться в фамилии), кто он вообще, кто это!? С каких пор бельгийцы стали защитниками, что происходит в Зените!?
В общем и целом, наши ветераны-пенсионеры, это болезнь и причём это во всем мире )))
На момент трансфера француза его приход казался качественным усилением здесь и сейчас, под ЛЧ, но не сложилось
Но могу допустить что и Белоруков стал бы игроком обоймы типа Чистякова