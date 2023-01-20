Белоруков о «Зените»: «Я был неплох, но обидно, когда приглашали какого-нибудь Пюигренье. Кого они вообще тогда ни приглашали»

признался, что ему было грустно из-за отсутствия интереса со стороны « ».

– Не жалеете, что почти всю карьеру провели в Перми и только на финише попробовали себя в большом клубе – «Динамо»?

– Сожалений точно нет. В «Амкаре» я провел классное время в прекрасном коллективе.

Могло ли быть лучше? Конечно, могло. Мог заработать больше денег, может, выиграть какой-то трофей. Но что сейчас об этом говорить?

– Вообще были варианты по ходу карьеры с большими клубами?

– Предложения были почти от всех больших клубов. Но по тем или иным причинам не получалось. Когда мы заняли четвертое место, очень многие приглашали. Но тогда не получилось уйти.

– А «Зенит» хоть раз выходил? Все-таки команда из родного города.

– От «Зенита», кстати, никогда. Ни слухов, ни вариантов.

– Грустно?

– Если честно, да. Сейчас я уже могу оценить свою игру как тренер. Когда был футболистом, этого не делал. Скажу, что я был неплохой футболист. И, может, переход в более классную команду дал бы мне толчок к еще большему развитию.

Конечно, обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюигринье. Кого они вообще тогда ни приглашали, – сказал бывший защитник «Амкара», который тренирует «Динамо» Санкт-Петербург во Второй лиге.