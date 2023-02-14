Неймар: «У меня есть очень большая мечта – выиграть ЧМ. Я хотел бы побеждать в 34-35 лет, как Месси. Лео всегда вдохновляет»
Неймар ответил на вопрос о том, вдохновляет ли его победа Лионеля Месси на чемпионате мира.
«Лео всегда вдохновляет – с чемпионатом мира или без него. Он всегда очень поддерживал меня, когда я приехал в «Барселону».
Видя, как он побеждает в 34-35 лет, я понимаю, что тоже хотел бы того же. Сейчас это кажется сложным, но я надеюсь, что все получится. Будем двигаться вперед год за годом, и посмотрим, как все сложится.
Очевидно, что у меня есть очень большая мечта – выиграть чемпионат мира. Поражение, которое мы потерпели [от Хорватии], было очень болезненным. Было лучше закончить со счетом 0:0. Но это футбол. Он прекрасен и волшебен. К сожалению, для нас все было наоборот, но все могло обернуться и в нашу пользу.
И футбол дает [такие сюжеты], и именно поэтому мы любим этот вид спорта», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil.
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В АПЛ с его травматизмом делать нечего - так же, как и в Лиге 1 будет больше лечиться.
они тоже сомнительны?
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Много из его футболистов (Холланд например) тоже восхищаются Месси. Теперь надо его (Декарда-Миокарда) дождаться
А мой криштик уже в 29 стал неуклюжим бревном. Обидно как-то. Всякие отмазки еще помню пытались придумывать, типа что ему надоели эти тупые обводки и рон решил сосредоточиться на замыкании прострелов. Насколько он все-таки бездарен относительно истинных гениев