ответил на вопрос о том, вдохновляет ли его победа на чемпионате мира.

«Лео всегда вдохновляет – с чемпионатом мира или без него. Он всегда очень поддерживал меня, когда я приехал в «Барселону».

Видя, как он побеждает в 34-35 лет, я понимаю, что тоже хотел бы того же. Сейчас это кажется сложным, но я надеюсь, что все получится. Будем двигаться вперед год за годом, и посмотрим, как все сложится.

Очевидно, что у меня есть очень большая мечта – выиграть чемпионат мира. Поражение, которое мы потерпели [от Хорватии], было очень болезненным. Было лучше закончить со счетом 0:0. Но это футбол. Он прекрасен и волшебен. К сожалению, для нас все было наоборот, но все могло обернуться и в нашу пользу.

И футбол дает [такие сюжеты], и именно поэтому мы любим этот вид спорта», – сказал нападающий « » и сборной в интервью TNT Sports Brazil.

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