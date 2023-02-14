Неймар: «У меня есть очень большая мечта – выиграть ЧМ. Я хотел бы побеждать в 34-35 лет, как Месси. Лео всегда вдохновляет»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Неймар ЧМ-2022 Футбол

Неймар ответил на вопрос о том, вдохновляет ли его победа Лионеля Месси на чемпионате мира.

«Лео всегда вдохновляет – с чемпионатом мира или без него. Он всегда очень поддерживал меня, когда я приехал в «Барселону».

Видя, как он побеждает в 34-35 лет, я понимаю, что тоже хотел бы того же. Сейчас это кажется сложным, но я надеюсь, что все получится. Будем двигаться вперед год за годом, и посмотрим, как все сложится.

Очевидно, что у меня есть очень большая мечта – выиграть чемпионат мира. Поражение, которое мы потерпели [от Хорватии], было очень болезненным. Было лучше закончить со счетом 0:0. Но это футбол. Он прекрасен и волшебен. К сожалению, для нас все было наоборот, но все могло обернуться и в нашу пользу.

И футбол дает [такие сюжеты], и именно поэтому мы любим этот вид спорта», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil. 

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33 комментария

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Артем Шпачук
Ответ Совесть Черданцева
Тут Декард Шоу любит выпендриваться тем, что молодёжь фанатеет от Криштиану. Мой контраргумент: Мусиала Энцо Фернандес Трент Гави Педри Ансу Фати Френки де Йонг Альфонсо Дэвис Лаутаро Много из его футболистов (Холланд например) тоже восхищаются Месси. Теперь надо его (Декарда-Миокарда) дождаться
А что если вычеркнуть игроков барсы и сборной Аргентины?
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No Full
следующий точно за Бразилией...
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bibendum
Ответ AF007
Неймару кстати уже 31, а его дриблинг всё так же шикарен. Месси вообще 35, и тоже с техникой до сих пор полный порядок. А мой криштик уже в 29 стал неуклюжим бревном. Обидно как-то. Всякие отмазки еще помню пытались придумывать, типа что ему надоели эти тупые обводки и рон решил сосредоточиться на замыкании прострелов. Насколько он все-таки бездарен относительно истинных гениев
Зато у криштика пресс. А жилы-то какие. А дуга? Никаким Неймарам, а тем более Месси и не снилось. Вот Месси и Неймар делали покер в чемпионате Саудовской Аравии? Нет. На двоих у них - 0 (ноль) голов. А у криштика целых 5.
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xamer 9
Ответ Никита Смолов
Но вечеринки намного интереснее и ждать 4 года не надо)
Неймар всегда профессионально относится к турнирам сборных, неуместно тут про вечеринки упрекать
+2
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+2
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xamer 9
Ответ Экспертное мнение
Не совсем верно, бразильцы как хозяева имели только два варианта: вынести всех при поддержке трибун или перегореть от давления. Произошло второе. Немцы с теми же аргами возились весь матч, ты прекрасно знаешь, что 7-1 это случайность которое происходит раз в истории, это не тенденция, в прогнозах это неактуально, прогнозы основаны на последовательностях) А так никто не отрицает фактор случайности.
В северной Америке было всего 3 ЧМ. По ним делать заранее вывод о том, что европейцы не выиграют - как то не очень. Слишком слабая выборка.
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Lifar Skladchikov
Ответ Nuraly Amirov
А еще у Лео куча ЗМ и всемирное признание как одного из лучших футболистов на все времена. И это всё задолго до первой ЛЧ Нея)
А еще он не тусил с швабрами разными и соблюдал режим и уважал своё здоровье
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ДЖИН
Еще шанс будет.
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Мельников Михаил
Неймару нужно возвращаться в Ла Лигу.
В АПЛ с его травматизмом делать нечего - так же, как и в Лиге 1 будет больше лечиться.
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Alan Kesaev
Ответ AF007
Неймару кстати уже 31, а его дриблинг всё так же шикарен. Месси вообще 35, и тоже с техникой до сих пор полный порядок. А мой криштик уже в 29 стал неуклюжим бревном. Обидно как-то. Всякие отмазки еще помню пытались придумывать, типа что ему надоели эти тупые обводки и рон решил сосредоточиться на замыкании прострелов. Насколько он все-таки бездарен относительно истинных гениев
Ну не знаю, называть Неймара истинным гением, такое себе.... Гениальный симулянт возможно, и то вряд ли. Вообще не понимаю людей, которые уничижают Криштиану при каждом удобном случае. По сути все их слова мало что стоят когда посмотришь его достижения. Был бы Криштиану заурядным игроком, у него никогда не было бы такой статистики (количество забитых мячей, коих более 700, что уже существенно больше чем у таких игроков как Роналдо, Ибрагимович, Ван Нистелрой, Анри, Шевченко, Креспо, Руни, Ширер, Ван Бастен) в том числе в ЛЧ, и на уровне сборных), да и в целом Золотой мяч заурядному игроку не дадут, тем более неоднократно. Понятно что они с Месси очень разные, также как Федерер, Надаль и Джокович тоже разные, и все великие игроки. Каждый велик по-своему. И то, что один игрок нравится больше, чем другой, не повод уходить от реальности. Надо честно смотреть правде в глаза. Сейчас конечно Криштиану уже не тот, что был раньше. Но его великая карьера и великие достижения уже в истории и останутся в ней. И я пишу это, будучи поклонником таланта Месси, а не Криштиану. Это если меня за этот комментарий кто-то обвинит в фанатстве.
+1
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Dowlet Gandymow
Ответ Decard Show
Чтобы выиграть ЧМ как Меси то Неймара придётся бить сомнительные пенальти в каждом матче ЧМ и финальный соперник должен сливать матч в финале как это делали французы! Тогда и Ней станет сомнительным чемпионом мира как аргентинец30
великолепные ассисты и решающие голы?
они тоже сомнительны?
+3
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+2
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Совесть Черданцева
Тут Декард Шоу любит выпендриваться тем, что молодёжь фанатеет от Криштиану. Мой контраргумент:
Мусиала
Энцо Фернандес
Трент
Гави
Педри
Ансу Фати
Френки де Йонг
Альфонсо Дэвис
Лаутаро
Много из его футболистов (Холланд например) тоже восхищаются Месси. Теперь надо его (Декарда-Миокарда) дождаться
+7
-4
+3
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Экспертное мнение
Ответ Altim
Немцы победили бразильцев в Бразилии 7-1. Думаю, это куда более сложные условия, чем победить в Северной Америке)
Не совсем верно, бразильцы как хозяева имели только два варианта: вынести всех при поддержке трибун или перегореть от давления. Произошло второе. Немцы с теми же аргами возились весь матч, ты прекрасно знаешь, что 7-1 это случайность которое происходит раз в истории, это не тенденция, в прогнозах это неактуально, прогнозы основаны на последовательностях) А так никто не отрицает фактор случайности.
+1
-2
-1
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Moscwow
Ответ WESTERN-
А кубок Америки ? Примечательно что победа была без него в 2019г. Когда тащил Коутиньо в основном
А кубок Америки он слил в финале Месси, ведь дружба важнее, а вечно ноющий бестрофейник (на тот момент) Месси опять бы закатил скандал
0
-7
-7
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Altim
Ответ Экспертное мнение
Европейские сборные не умеют побеждать за пределами тепличной Европы, за 100 лет исключением стали лишь испанцы и немцы))) Но то было не в Северной Америке.
Немцы победили бразильцев в Бразилии 7-1. Думаю, это куда более сложные условия, чем победить в Северной Америке)
+3
0
+3
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DolJun
неймару вряд ли светит в карьере добиться более пикового момента, чем судейская победа над псж при помощи айтекина. был шанс взять копу, но вместо этого он решил слить финал по том посмеиваться над своими партнерами вместе с месси. так и останется в истории футбола как самый дорогой пернатый.
+1
-8
-7
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Евгений Громов 22
Ней чтобы попытаться нужно сначала закончить карнавал
+1
0
+1
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Дмитрий Яруллин
Ответ AF007
Неймару кстати уже 31, а его дриблинг всё так же шикарен. Месси вообще 35, и тоже с техникой до сих пор полный порядок. А мой криштик уже в 29 стал неуклюжим бревном. Обидно как-то. Всякие отмазки еще помню пытались придумывать, типа что ему надоели эти тупые обводки и рон решил сосредоточиться на замыкании прострелов. Насколько он все-таки бездарен относительно истинных гениев
Перекачался , отсюда деревянность
+3
-1
+2
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WESTERN-
А кубок Америки ? Примечательно что победа была без него в 2019г. Когда тащил Коутиньо в основном
0
0
0
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afr.ff
Ответ Decard Show
Чтобы выиграть ЧМ как Меси то Неймара придётся бить сомнительные пенальти в каждом матче ЧМ и финальный соперник должен сливать матч в финале как это делали французы! Тогда и Ней станет сомнительным чемпионом мира как аргентинец30
Мне тебя жаль
+16
-2
+14
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Андрей Евсеенко
Также распиарить, давать тебе пасы под удар, подарить парочку зм, облизывать за каждое действие, присуждать победы тебе, а в поражениях винить других, потом сборную будут тащить 11-метровыми - вот и новый месси
0
-6
-6
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AF007
Неймару кстати уже 31, а его дриблинг всё так же шикарен. Месси вообще 35, и тоже с техникой до сих пор полный порядок.

А мой криштик уже в 29 стал неуклюжим бревном. Обидно как-то. Всякие отмазки еще помню пытались придумывать, типа что ему надоели эти тупые обводки и рон решил сосредоточиться на замыкании прострелов. Насколько он все-таки бездарен относительно истинных гениев
+19
-9
+10
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Игорь Климов
Лео Месси является отличным примером для всех футболистов резных возрастов, респект!
+3
-6
-3
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Экспертное мнение
Ответ Homelender_666
Гениальная экспертиза
Европейские сборные не умеют побеждать за пределами тепличной Европы, за 100 лет исключением стали лишь испанцы и немцы))) Но то было не в Северной Америке.
+2
-6
-4
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гилберт
Неймар грамотный парнишка, хорошо втирает. Конечно он хочет побеждать, но эта мечта у него в конце второго десятка.
+3
0
+3
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Decard Show
Чтобы выиграть ЧМ как Меси то Неймара придётся бить сомнительные пенальти в каждом матче ЧМ и финальный соперник должен сливать матч в финале как это делали французы! Тогда и Ней станет сомнительным чемпионом мира как аргентинец30
+3
-10
-7
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