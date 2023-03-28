«Арсеналу» и еще 3 клубам АПЛ интересен Линдстрем. «Айнтрахт» готов продать хавбека за 30 млн евро

Теги Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Йеспер Линдстрем Футбол

«Арсеналу» интересен Йеспер Линдстрем

Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, лондонский клуб является одним из претендентов на трансфер полузащитника «Айнтрахта». В его услугах заинтересованы еще 3 клуба АПЛ

Клуб из Франкфурта готов продать 23-летнего датчанина и хочет получить за этот трансфер 30 миллионов евро. 

В текущем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 22 матча, отличившись 7 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев

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Виьалий
Ответ Crazy Writer
Ну вот куда? Нужны ЦФ и ОП, а они опять вингеров и апзшников смотрят, коих перебор.
цп это Райс, цф балоган и все
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Средний палец Кирана Тирни
Артета ставит крайне интересный футбол, который наводит на отсылки к Арсеналу начала нулевых, с узнаваемым на весь мир стилем - это намного круче возможного чемпионства в этом сезоне - игроки станут котировать Арсенал выше среди других клубов только из-за привлекательного стиля и больших перспектив: молодой костяк, почти неограниченный бюджет, лучшая лига в мире и тренер-новатор, с которым потенциальный новичок станет еще круче.
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Crazy Writer
Ну вот куда? Нужны ЦФ и ОП, а они опять вингеров и апзшников смотрят, коих перебор.
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Crazy Writer
Ответ Кирилл Голивец
Еще биатлонист такой был)
До Никласа всем остальным Линдстремам пахать и пахать)
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Антон Чугунов
Распродажа в Бундеслиге. Продолжение следует..
Флеккена Брентфорд забрать собирается
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Amalfitano
Парень рождён для АПЛ. Скорость и скорость принятия решений еще года полтора назад была на высоком уровне. А ща 30 мультов его кто хош в АПЛ купит. Может в Ливер к Клоппу?
Но всё-таки страдает эффективность. Особенно после ЧМ
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Виьалий
Отличный выбор! Как раз подходит Арсам играющим часто с автобусами! Брать и не думать!
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laudrup
Очень сильный игрок, слежу за его игрой 2 года. Перспективы сумасшедшие!
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Кирилл Голивец
Ответ Andy93
Судя по фамилии ему в НХЛ надо, а не АПЛ
Еще биатлонист такой был)
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Любезный Коссутий
за 30 миллионов его купит любой клуб в АПЛ.
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-1
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Катя Авейру.
Топчик думаю вполне может заиграть за Арсенал как Эдегор
+3
0
+3
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Amalfitano
Парень рождён для АПЛ. Скорость и скорость принятия решений еще года полтора назад была на высоком уровне. А ща 30 мультов его кто хош в АПЛ купит. Может в Ливер к Клоппу?
+4
0
+4
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Andy93
Судя по фамилии ему в НХЛ надо, а не АПЛ
+17
-1
+16
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Антон Чугунов
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Дык каждый год так
Это понятно, давным-давно, где самая прогрессирующая лига Европы
+2
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Ответ Антон Чугунов
Распродажа в Бундеслиге. Продолжение следует..
Дык каждый год так
0
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tolstiy
ценник какой-то очень адекватный, значит белый и не украинец....
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Когда пишут "и ещё n клубам" на всякий случай смотрю, нет ли среди них Челси, а то сумму на два умножать придется :)
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Антон Чугунов
Распродажа в Бундеслиге. Продолжение следует..
0
-1
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NottinghamForest79
пурген
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