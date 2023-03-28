«Арсеналу» и еще 3 клубам АПЛ интересен Линдстрем. «Айнтрахт» готов продать хавбека за 30 млн евро

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Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, лондонский клуб является одним из претендентов на трансфер полузащитника « ». В его услугах заинтересованы еще 3 клуба .

Клуб из Франкфурта готов продать 23-летнего датчанина и хочет получить за этот трансфер 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 22 матча, отличившись 7 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.