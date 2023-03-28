«Арсеналу» и еще 3 клубам АПЛ интересен Линдстрем. «Айнтрахт» готов продать хавбека за 30 млн евро
«Арсеналу» интересен Йеспер Линдстрем.
Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, лондонский клуб является одним из претендентов на трансфер полузащитника «Айнтрахта». В его услугах заинтересованы еще 3 клуба АПЛ.
Клуб из Франкфурта готов продать 23-летнего датчанина и хочет получить за этот трансфер 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 22 матча, отличившись 7 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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