«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются хавбеком «Дортмунда» Брандтом

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении хавбека «Боруссии» Дортмунд.

Действующий контракт Брандта с «Дортмундом» истекает в конце сезона-2023/24, поэтому английские клубы надеются, что этим летом за игрока не придется платить слишком много.

«Я, конечно, знаю о ситуации с контрактом, и мы подходим к этому вопросу очень позитивно и без волнения», – заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Отмечается, что Брандт хочет взвесить все варианты, прежде чем продлевать соглашение с «Дортмундом».

В текущем сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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AMORR 987
Ответ ILIILI
Меня за подобное инакомыслие минусят, но я бы хотел увидеть Головина в Арсенале
Да, думаю он бы мог побороться за основу.
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ILIILI
Ответ AMORR 987
Вот хорошо бы, купили бы Брандта, А Боруссия Головина.
Меня за подобное инакомыслие минусят, но я бы хотел увидеть Головина в Арсенале
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Артём Лапицкий
Некоторое время назад, Эду давал интервью, в котором не называя имен рассказывал о игроке из Дортмунда, который максимально огорчил их своим подходом и приоритетами во время переговоров и пришлось от него отказаться. И тогда писали, что это был Брандт. Так что не думаю, что у него есть шанс оказаться в этом Арсенале. Полезно помнить такие новость, чтоб не попадаться на вбросы)
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spaispower
Ответ Batitotti
Для арсенала брандт сейчас - перебор. Лучше напа взять топового и правый фланге защиты усилить.
справа и так 2 хороших ПЗ есть
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spaispower
Ответ Матвей Баранов
лучше остаться, как раз поперло. в арсенале есть Эдегор и Виейра. в тотенхеме вообще без ЦАП, а цп он физикой не потянет
Виейра с такой игрой обратно на родину поедет скоро
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Никита Бородкин
Ответ Hardi
Я помню в своё время таким талантом считался.
ребят, после паузы он лучший игрок Бундеслиги. Однозначно
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S H A R K
Не трожьте святое...

Торги начинаются с 80 млн
0
-1
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Batitotti
Для арсенала брандт сейчас - перебор. Лучше напа взять топового и правый фланге защиты усилить.
+1
-1
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Yri Yrov
Ответ Hardi
Я помню в своё время таким талантом считался.
уже в прошлом, сейчас есть более молодые более перспективные, Юлиан и в молодости не был сверх талантом
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AMORR 987
Вот хорошо бы, купили бы Брандта, А Боруссия Головина.
+2
0
+2
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Матвей Баранов
лучше остаться, как раз поперло. в арсенале есть Эдегор и Виейра. в тотенхеме вообще без ЦАП, а цп он физикой не потянет
+5
0
+5
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Hardi
Я помню в своё время таким талантом считался.
+6
0
+6
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