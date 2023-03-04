«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются хавбеком «Дортмунда» Брандтом
Юлиан Брандт может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Bild, «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении хавбека «Боруссии» Дортмунд.
Действующий контракт Брандта с «Дортмундом» истекает в конце сезона-2023/24, поэтому английские клубы надеются, что этим летом за игрока не придется платить слишком много.
«Я, конечно, знаю о ситуации с контрактом, и мы подходим к этому вопросу очень позитивно и без волнения», – заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.
Отмечается, что Брандт хочет взвесить все варианты, прежде чем продлевать соглашение с «Дортмундом».
В текущем сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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