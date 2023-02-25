«Дортмунд» предлагает Камаде 5 млн евро в год. У хавбека «Айнтрахта» есть предложения от клубов АПЛ

может летом перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sport1, хавбек « » готов присоединиться к « » летом на правах свободного агента.

«Боруссия» предлагает японцу контракт до 2028 года с зарплатой около 5 млн евро в год, но пока никаких договоренностей нет. Отмечается, что у Камады есть предложения от клубов .

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей в Бундеслиге, в которых забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.