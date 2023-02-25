«Дортмунд» предлагает Камаде 5 млн евро в год. У хавбека «Айнтрахта» есть предложения от клубов АПЛ

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Даити Камада деньги Футбол

Даити Камада может летом перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sport1, хавбек «Айнтрахта» готов присоединиться к «Дортмунду» летом на правах свободного агента.

«Боруссия» предлагает японцу контракт до 2028 года с зарплатой около 5 млн евро в год, но пока никаких договоренностей нет. Отмечается, что у Камады есть предложения от клубов АПЛ.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей в Бундеслиге, в которых забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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5 комментариев

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Паляниця
Качественный полузащ. Укрепит центр БД, в случае ухода Джуда.
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Okaka
Камада хозяин Барсы.
у Айнтрахта еще Линдстрем нравится
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Алексей Синяков
Новый Кагава
0
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Кирилл Голивец
Разносторонний, мобильный, умный и универсальный игрок. Точно потянет уровень Дортмунда
+3
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Fooler
Крадут идеи у Баварии..
+3
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+2
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