Вместе с Конте «Тоттенхэм» покинул его брат-аналитик Джанлука. Остальной штаб продолжит работу
С уходом Антонио Конте в тренерском штабе «Тоттенхэма» не будет серьезных изменений.
Как сообщает журналист Мэтт Лоу, вместе с Конте тренерский штаб «Тоттенхэма» покинет его брат Джанлука, занимавший должность аналитика. Весь остальной штаб продолжит работу в клубе.
Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. В воскресенье клуб объявил о расторжении контракта с итальянским специалистом по обоюдному согласию сторон. До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини, а его ассистентом назначен Райан Мэйсон.
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