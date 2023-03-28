Вместе с Конте «Тоттенхэм» покинул его брат-аналитик Джанлука. Остальной штаб продолжит работу

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм отставки Антонио Конте Райан Мэйсон Кристиан Стеллини Футбол

С уходом Антонио Конте в тренерском штабе «Тоттенхэма» не будет серьезных изменений.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, вместе с Конте тренерский штаб «Тоттенхэма» покинет его брат Джанлука, занимавший должность аналитика. Весь остальной штаб продолжит работу в клубе.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. В воскресенье клуб объявил о расторжении контракта с итальянским специалистом по обоюдному согласию сторон. До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини, а его ассистентом назначен Райан Мэйсон.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

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6 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ svft
талантливый человек везде себе работу найдет, уверен, что следующий клуб Конте его с руками оторвет
Может и талантливый , но через чур специфический ,Конте тренер одного сезона ,после начинаются склоки скандалы , а команда просто в упадке
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Mohnatiy
Есть брат-близнец, и есть брат-аналитик
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svft
талантливый человек везде себе работу найдет, уверен, что следующий клуб Конте его с руками оторвет
+1
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Алексей Ненахов
Брат , тесть , теща , сестра и сестра сестры
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Ебздрогыч
Брат за брата - так за основу взято!
+2
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Куй Покагорячев
Брат за брата, так за основу взято
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