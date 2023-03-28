Вместе с Конте «Тоттенхэм» покинул его брат-аналитик Джанлука. Остальной штаб продолжит работу

С уходом в тренерском штабе « » не будет серьезных изменений.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, вместе с Конте тренерский штаб «Тоттенхэма» покинет его брат Джанлука, занимавший должность аналитика. Весь остальной штаб продолжит работу в клубе.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. В воскресенье клуб объявил о расторжении контракта с итальянским специалистом по обоюдному согласию сторон. До конца сезона командой будет руководить , а его ассистентом назначен .

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