Экс-директора «Тамбова» Коновалова и Худяков похитили более 4 млн рублей бюджетных субсидий от минспорта региона. Их будут судить за мошенничество и растрату

Теги премьер-лига Россия происшествия Тамбов Матч ТВ Павел Худяков деньги Ольга Коновалова Футбол

Экс-руководителей «Тамбова» будут судить за мошенничество и растрату.

Следственное управление СК России по Тамбовской области завершило расследование уголовного дела о хищении средств бывшими генеральным и спортивным директорами «Тамбова» Ольгой Коноваловой и Павлом Худяковым. Следователи нашли достаточно доказательств вины экс-руководителей клуба, дело будет передано в суд.

«Следствием установлено, что обвиняемые осуществили фиктивное трудоустройство бывшей супруги спортивного директора на должность бухгалтера клуба, которому в период с июня 2019 года по июнь 2021 года начисляли заработную плату, причинив тем самым клубу и его учредителю материальный ущерб в размере свыше 800 тысяч рублей.

Кроме этого, указанные лица осуществили растрату денежных средств клуба в сумме около 500 тысяч рублей, оплачивая своим знакомым посещение матчей футбольного клуба.

Помимо того, обвиняемые похитили денежные средства в размере более 4 млн рублей, выделенных клубу в качестве бюджетной субсидии в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта», причинив тем самым министерству спорта региона ущерб на указанную сумму», – говорится в заявлении следственного управления.

Коновалова была директором «Тамбова» с 2018 по 2021 год до банкротства клуба. Общая задолженность «Тамбова» составляла более 500 млн рублей.

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2 комментария

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Аталанта расправила плечи
Кто мог такое предположить? Несмываемое пятно на репутации отечественного футбола!
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Kostyaqwfhjf
ну 4 ляма из 500 нашлись.
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