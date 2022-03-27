Глава Тамбовской области: «Хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Нужно возродить участие команды в ПФЛ»

Глава Тамбовской области выразил желание возродить футбольные традиции в регионе.

«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.

Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола.

Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», – заявил руководитель региона Максим Егоров.

Сообщается, что в Тамбовской области футболом занимаются более 32 тысяч человек. В спортивных школах области создано 17 отделений по футболу.

«Тамбов» выступал в с 2019 по 2021 год, после чего клуб лишился профессионального статуса.