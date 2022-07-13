Тамбов вернулся в профессиональный футбол. Во Второй лиге город представит «Спартак»

В Тамбове вновь появился профессиональный футбольный клуб.

«В Тамбовской области возрождается профессиональный футбол. Команда уже прошла процедуру лицензирования для участия в Первенстве ФНЛ-2.

Наш регион представит клуб с историческим для местного футбола названием – ФК , – говорится в сообщении тамбовской «Академии футбола».

Клуб сыграет в подгруппе из 12 команд, в частности, с липецким «Металлургом», брянским «Динамо», тульским «Арсеналом-2», курским «Авангардом» и «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

«Тамбов» выступал в РПЛ с 2019 по 2021 год, после чего клуб лишился профессионального статуса.