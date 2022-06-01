Чичерин о долге «Тамбова»: «Около 6 млн рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»

рассказал, сколько ему должен , прекративший существование в прошлом году.

– Что почувствовал, когда узнал, что Коновалову и Худякова (бывших генерального и спортивного директоров «Тамбова» – Прим. Sports.ru) арестовали?

– Ничего особенного. Не было такого, что я обрадовался торжествующей справедливости. Справедливость была бы в том случае, если бы всем работникам и футболистам клуба вернули их честно заработанные деньги. Не знаю, кто прав, а кто виноват. Это и не важно сейчас. Для меня есть одна правда – сотрудники клуба и футболисты так и не получили своих денег.

– Было мнение, что «Тамбов» начнет сдавать матчи. в то время как раз забил гол в свои ворота в матче с . Веришь, что он сдавал матч?

– В жизни не поверю, чтобы Зураб добровольно сдавал игру. Все эти разговоры притянуты за уши. Неужели у того, кто это пишет, есть какие-то доказательства? Я знаю Зураба, он не мог так поступить.

– Тебе хоть раз предлагали сдать игру?

– Ни разу.

– На какие деньги ты жил?

– У меня был запас после . Я не привык тратить все, что есть. Мы всегда с женой откладывали. Денег ни у кого не занимал. Стараюсь вообще кэш по возможности не занимать.

– Сколько тебе в итоге остался должен «Тамбов»?

– Около шести миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу. Там без шансов, – сказал защитник.