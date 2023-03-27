Агент Барбоза о голе Пиняева Ираку: «Теперь в Европе будут внимательно следить за ним. Но Сергею надо еще поиграть в России 2-3 года»

оценил вероятность перехода в европейский клуб.

Хавбек « » и сборной России забил гол в товарищеском матче с Ираком (2:0).

— Если до этого в Европе не следили внимательно за Пиняевым, то теперь будут следить. Думаю, что любой матч сборной, где участвует молодой игрок, имеет большое значение. Но надо смотреть не одну, а целый ряд игр. Как Пиняев будет дальше играть.

— Transfermarkt оценивает Пиняева в 3,5 млн евро.

— Теперь, наверное, это мало. О новой цене пока трудно судить. Надо смотреть, как дальше будет развиваться сезон. Думаю, в его конце будет новая информация.

— Российские клубы сейчас не играют в еврокубках. Это как-то снижает интерес к российским игрокам в Европе?

— Конечно, это имеет определенное значение, но любые европейские клубы имеют возможность следить за игроками в чемпионате России. Есть скауты, которые приезжают на матчи.

— Если Пиняеву предложат летом уехать в Европу, ему стоит соглашаться? Или слишком рано в 18 лет?

— Думаю, он еще молодой. 18 лет – это начало карьеры. Надо еще поиграть в России как минимум 2-3 года. Любой игрок должен переезжать, когда он достаточно зрелый.

— Пиняева уже сравнивают по таланту с Аршавиным.

— Аршавин уникален. Но я не сказал бы, что никто его не может повторить. Любой игрок по-своему уникален. Футболисты не одинаковы. У каждого есть свой путь. Их нельзя сопоставлять. Аршавин – это Аршавин. Пиняев – это Пиняев, – сказал футбольный агент.