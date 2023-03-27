Джеймс Милнер может покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента.

По данным The Athletic, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хотел бы, чтобы с полузащитником подписали новый договор сроком на год. Он ценит опыт, лидерские качества и универсализм 37-летнего футболиста.

Несмотря на это, клуб пока не начинал переговоров с англичанином.

В текущем сезоне Милнер провел 20 матчей в АПЛ и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.