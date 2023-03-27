Клопп хочет, чтобы с 37-летним Милнером продлили контакт. «Ливерпуль» не начинает переговоры

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Джеймс Милнер может покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента.

По данным The Athletic, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хотел бы, чтобы с полузащитником подписали новый договор сроком на год. Он ценит опыт, лидерские качества и универсализм 37-летнего футболиста.

Несмотря на это, клуб пока не начинал переговоров с англичанином.

В текущем сезоне Милнер провел 20 матчей в АПЛ и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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aseke
Может, Клопп тогда будет просто сам платить Милнеру зарплату? А если серьезно, не надо позорить возрастного игрока со славной карьерой в ее конце. Уходить надо вовремя.
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А.В.Бубнов
Алклоп не может без своего собутыльника. Более опухших от горючего рож в АПЛ просто не найти
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Арман Мартиросян
Ответ KozlikX
клопп хочет, чтобы после летнего ТО, были хоть какие то полузащитники кроме Джонса и Эллиота
Для этого надо покупать качественных полузащитников в ТО, а не надеятся, что каким то чудом Милнер обретёт вторую молодость.
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Футбол_это_жизнь
Милнер что за машина такая!
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Арман Мартиросян
Ответ krealpmoney
как это не может, если очень даже классно отыграл против Сити, когда Ливерпуль выиграл 1-0
В том матче Ливерпуль весь второй тайм возил сити, а когда чуть игра не идёт, то Милнер сразу становится слабым звеном.
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krealpmoney
Ответ Арман Мартиросян
Милнера обязательно надо удержать в структуре клуба, но как игрок он уже не тянет по естественным причинам. На морально волевых ещё можно на замену выйти и показать достойную игру против какого нибудь аутсайдера, но не против крепких середняков и топов, тем более. А уж про старт я вообще молчу, проавилися почти в каждом матче, когда вышел в этом сезоне. Я очень люблю и ценю его за заслуги в Ливерпуле, но надо смотреть вперед.
как это не может, если очень даже классно отыграл против Сити, когда Ливерпуль выиграл 1-0
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KozlikX
Ответ Арман Мартиросян
Милнера обязательно надо удержать в структуре клуба, но как игрок он уже не тянет по естественным причинам. На морально волевых ещё можно на замену выйти и показать достойную игру против какого нибудь аутсайдера, но не против крепких середняков и топов, тем более. А уж про старт я вообще молчу, проавилися почти в каждом матче, когда вышел в этом сезоне. Я очень люблю и ценю его за заслуги в Ливерпуле, но надо смотреть вперед.
клопп хочет, чтобы после летнего ТО, были хоть какие то полузащитники кроме Джонса и Эллиота
+1
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+1
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Акира_1
Милнер уже не тянет играть в АПЛ, коль его даже Мудрик возил. 🤭
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mj23.net
Ответ rigobersong
Милнер дебютировал в АПЛ в 2002 году. Бразилия действующий чемпион мира Локомотив играет золотой матч против ЦСКА Вышел Человек-паук с Магуайером Вышла Mafia и GTA: Vice City
В России и Поттер вышел в марте 2002. Смотрел в кино и ГП и ЧП в течение 2х месяцев) Аж всплакнул.
+4
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+4
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Зелёный гопник
Единственный игрок за счёт которого Мудрик может самоутверждаться 😅
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Roman Betenya
Нельзя не продлить Милнера, это же наша живая юность.
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Redmurza
Ответ Арман Мартиросян
Милнера обязательно надо удержать в структуре клуба, но как игрок он уже не тянет по естественным причинам. На морально волевых ещё можно на замену выйти и показать достойную игру против какого нибудь аутсайдера, но не против крепких середняков и топов, тем более. А уж про старт я вообще молчу, проавилися почти в каждом матче, когда вышел в этом сезоне. Я очень люблю и ценю его за заслуги в Ливерпуле, но надо смотреть вперед.
Видимо, Клоппу нужен лидер именно внутри раздевалки
+8
0
+8
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#SharkTeam
Тот самый чел, который сделал мудрику карьеру
+1
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S. A.
Перспективный пацан, стоить продлить. А ещё купить очередного нападающего
+3
0
+3
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ЭлектроВеник
Ответ Gani
Правильно, тоже так думаю, пусть Милнер закончит Мерсисайд.
я не так думаю)
+2
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+2
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llolishe
Ответ Minuvert
Клоппа и самого с такими результатами могут попросить на выход
А думаешь ему не пофиг уже бабла заработал -просто светит своей улыбкой на пресс-конференциях
+3
-10
-7
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rigobersong
Милнер дебютировал в АПЛ в 2002 году.

Бразилия действующий чемпион мира

Локомотив играет золотой матч против ЦСКА

Вышел Человек-паук с Магуайером

Вышла Mafia и GTA: Vice City
+25
-3
+22
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Gani
Ответ ЭлектроВеник
пусть закончит в Мерсисайде
Правильно, тоже так думаю, пусть Милнер закончит Мерсисайд.
+6
-2
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llolishe
Убивать клуб так вовсе
Еще упустите Беллингема и вообще будет супер
+2
-1
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Minuvert
Клоппа и самого с такими результатами могут попросить на выход
+4
-4
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Арман Мартиросян
Милнера обязательно надо удержать в структуре клуба, но как игрок он уже не тянет по естественным причинам. На морально волевых ещё можно на замену выйти и показать достойную игру против какого нибудь аутсайдера, но не против крепких середняков и топов, тем более. А уж про старт я вообще молчу, проавилися почти в каждом матче, когда вышел в этом сезоне. Я очень люблю и ценю его за заслуги в Ливерпуле, но надо смотреть вперед.
+23
0
+23
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ЭлектроВеник
пусть закончит в Мерсисайде
+3
0
+3
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az za
В раздевалке незаменим точно.... Говорят, раз даже Вирджилу тумака дал))
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Екн Лор
Мудрик обрадуется
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Fooler
Уже не тянет уровень Ливерпуля. Разве что на 5 минут в конце или в кубках выпускать.
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