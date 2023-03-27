Клопп хочет, чтобы с 37-летним Милнером продлили контакт. «Ливерпуль» не начинает переговоры
Джеймс Милнер может покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента.
По данным The Athletic, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хотел бы, чтобы с полузащитником подписали новый договор сроком на год. Он ценит опыт, лидерские качества и универсализм 37-летнего футболиста.
Несмотря на это, клуб пока не начинал переговоров с англичанином.
В текущем сезоне Милнер провел 20 матчей в АПЛ и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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