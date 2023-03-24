Аке включил Фирмино, Салаха и Сака в список игроков, против которых сложно играть
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке назвал футболистов, против которых сложнее всего играть.
Игрок включил в свой рейтинг футболистов «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, а также Букайо Сака из «Арсенала».
«Фирмино всегда является одним из самых сложных соперников, потому что он может делать все. Он очень хорошо обращается с мячом.
В последнее время я выступал на позиции левого защитника, и против Сака и Салаха также очень сложно играть», – сказал Аке в интервью HYPERBEAST.
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