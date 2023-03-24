Аке включил Фирмино, Салаха и Сака в список игроков, против которых сложно играть

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Роберто Фирмино Натан Аке Мохамед Салах Букайо Сака Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке назвал футболистов, против которых сложнее всего играть.

Игрок включил в свой рейтинг футболистов «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, а также Букайо Сака из «Арсенала».

«Фирмино всегда является одним из самых сложных соперников, потому что он может делать все. Он очень хорошо обращается с мячом.

В последнее время я выступал на позиции левого защитника, и против Сака и Салаха также очень сложно играть», – сказал Аке в интервью HYPERBEAST.

4 комментария

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Murad A
он забыл про Месси 😂😂😂
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Мадрид наказывает!
Осталось понять, кто такой Аке.
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red hikkikomori
Ответ Данил Кулинский
Почему здесь тег Юнайтеда?
потому что новость про Сити никому не интересна очевидно)
+3
-3
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Данил Кулинский
Почему здесь тег Юнайтеда?
+4
0
+4
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