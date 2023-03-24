Ван Гал считает Клоппа лучшим тренером мира: «Он привел «Ливерпуль» к победе в ЛЧ и выиграл АПЛ с одним поражением»

Луи ван Гал объяснил, почему считает лучшим тренером мира.

«Сейчас лучший [тренер] – Клопп.

Я так считаю, потому что он привел « » к победе в чемпионов и выиграл Премьер-лигу всего с одним поражением (в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом с 3 поражениями в 38 турах – Sports.ru)», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов.