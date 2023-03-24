Ван Гал считает Клоппа лучшим тренером мира: «Он привел «Ливерпуль» к победе в ЛЧ и выиграл АПЛ с одним поражением»

Теги Ливерпуль Луи ван Гал премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА рейтинги Футбол

Луи ван Гал объяснил, почему считает Юргена Клоппа лучшим тренером мира.

«Сейчас лучший [тренер] – Клопп.

Я так считаю, потому что он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и выиграл Премьер-лигу всего с одним поражением (в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом с 3 поражениями в 38 турах – Sports.ru)», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов.

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38 комментариев

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Александр Кулешов
Ответ Илья Игнатьев
Ну поменял бы клуб тогда. Только вот комментаторы из раздела если бы да кабы не понимают, что Клопп такой какой он есть, ему работается лучше в ограниченных условиях, никто не знает что будет в условном ПСЖ, где звёзды и деньги, возможно, что он там вообще поплывёт. Сам Клопп вот это как раз понимает.
Он сам тебе за рюмкой вчера рассказал?
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Yri Yrov
Ответ АРХАТ
Маур брал чемпионат и ЛЧ с Порту, тогда он круче)
маур правда круче всех, он круче чем Пеп чем Клопп, чем этот же Ван Галл. если смотреть на трофеи можно с ума сойти
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Константин Михай
Ответ Stivi M.D.
Клопп - штучный экземпляр. Очень немного тренеров, доказавших свою состоятельность и в аутсайдерах (Майнц) и в клубах второго эшелона, назовем их так, и в топ-клубе. И это все без комических вливаний
Вал Гал хоть бы посмотрел таблицу 2019 года , почему Клопп выиграл одну ЛЧ и он лучший а Анчелотти 4 ЛЧ и 5 топ лиг выиграл и он не лучший,это просто субъективное мнение,а объективно то Карло лучший
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vals1702
Ответ Нефанатик
Где над всем этим другой тренер, который вообще без трансферов взял три ЛЧ подряд
Зизу легенда ЛЧ конечно. Но вы на тот состав Реала гляньте )))
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Нефанатик
Ответ vals1702
все верно сказал. И у него не было лярдов как у Пепки или Моура
Где над всем этим другой тренер, который вообще без трансферов взял три ЛЧ подряд
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vals1702
все верно сказал. И у него не было лярдов как у Пепки или Моура
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Кулчоро Эркинов
Ответ Ман Сити
Майнц в свой последний сезон отправил в немецкий шип, Боруссию чуть не отправил, но вовремя вышвырнули физрука. Ливер, потратив миллиард на физрука, даже в ЛЧ не попадает. Постоянно орет о квадрапулах, но его все громят. И правда везде добивается успехов.
Майнц с таким бюджетом вообще не должен был выходить в Бундеслигу. Они в первые в своей истории вышли в Бундеслигу при Клоппе. Боррусия был вообще банкрот когда пришел Клопп. Он с пацанами дважды выйграл Бундеслигу и вышел в финал ЛЧ. До Клоппа Ливерпуль был середняком. После его прихода они каждый год борется за кубки. Миллиард потратил но и за миллиард продал. У Клоппа в Ливерпуле баланс не сильно в минус ушел, по сравнению с другими тренерами.
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Илья Игнатьев
Ответ Ман Сити
Майнц в свой последний сезон отправил в немецкий шип, Боруссию чуть не отправил, но вовремя вышвырнули физрука. Ливер, потратив миллиард на физрука, даже в ЛЧ не попадает. Постоянно орет о квадрапулах, но его все громят. И правда везде добивается успехов.
А надо смотреть по последним сезонам всегда? Не будем про Майнц, но Боруссия с 11 по 13 год практически топ команда, где копеечные игроки ничем не уступали по классу Баварии, пусть и на короткое время, а потом естественно, наступил спад, как обычно и бывает. Потратили миллиард, но и в 4 финалах побывали.
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Илья Игнатьев
Ответ Пепкины Квадруплы
Клопп везде добивался успехов. И ЛЧ взял планомерно улучшая качество игры. Качество игры было видно и в АПЛ и в еврокубках. То ли дело "тренер года" Томми Тухель. - "Лучший клуб Европы!!!!" кричали рентбои. Открываешь таблицу АПЛ а "Лучший клуб Европы" на 20 очков отстаёт от лидера :D :D :D Потом начинается новый сезон, ЛЧ гений уже не взял, но всё так же отстал на 20 очков от лидера АПЛ. Шо не шо, а тренер то "системный"!☝️☝️☝️
Так Клопп брал тренера года в сезоне, когда Флик сделал требл, но чот про Клоппа так уничижительно Вы не писали)
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Илья Игнатьев
Ответ Матвей Бондарев
Ладно, но его никогда не пробовали в роли перестройка кризисной команды. Он приходил на всё готовое, дабы поддержать чемпионский настрой команды. К сведению Пеп после Барсы ни с кем ЛЧ так и не взял. Вот тебе и уровень топ-тренера. Можешь спорить, сколько хочешь, но период после Барсы стал наглядно показательным.
А Ди Маттео уровень? ЛЧ не такой уж и стопроцентный показатель. С Пепом сработало правило зачетки, почему он вообще обязан доказывать кому-то свою состоятельность в околотопе.
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Илья Игнатьев
Ответ Fooler
Боссы Ливерпуля
Ну поменял бы клуб тогда. Только вот комментаторы из раздела если бы да кабы не понимают, что Клопп такой какой он есть, ему работается лучше в ограниченных условиях, никто не знает что будет в условном ПСЖ, где звёзды и деньги, возможно, что он там вообще поплывёт. Сам Клопп вот это как раз понимает.
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Hunteralex
Ответ АРХАТ
Маур брал чемпионат и ЛЧ с Порту, тогда он круче)
Поэтому там и написано про "сейчас". Хотя "сейчас" - не очень понятно, за какой отрезок времени. Год, два или 10.
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Ман Сити
Ответ Пепкины Квадруплы
Клопп везде добивался успехов. И ЛЧ взял планомерно улучшая качество игры. Качество игры было видно и в АПЛ и в еврокубках. То ли дело "тренер года" Томми Тухель. - "Лучший клуб Европы!!!!" кричали рентбои. Открываешь таблицу АПЛ а "Лучший клуб Европы" на 20 очков отстаёт от лидера :D :D :D Потом начинается новый сезон, ЛЧ гений уже не взял, но всё так же отстал на 20 очков от лидера АПЛ. Шо не шо, а тренер то "системный"!☝️☝️☝️
Майнц в свой последний сезон отправил в немецкий шип, Боруссию чуть не отправил, но вовремя вышвырнули физрука.
Ливер, потратив миллиард на физрука, даже в ЛЧ не попадает.
Постоянно орет о квадрапулах, но его все громят.
И правда везде добивается успехов.
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Клопп топом БЫЛ-в этом году это просто средний тренер
Опять вылезло. Грэм Поттер, разлогинься.
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Ненавидящий2.0
Ответ Wekil Halylow
когда ливер сталь чемпионам у них 3 поражения и три ничя
Я думаю Ван Гал имел в виду де факто, когда стали недосягаемы по очкам, тогда действительно было лишь одно поражение на тот момент
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Gagarin Party
Ответ Momos
Если смотреть на результаты, то круче Маура с его ЛЧ с Порту и Интером сложно кого-то представить.
может Оттмар Хитцфельд
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Илнур Кара
Ответ АРХАТ
Маур брал чемпионат и ЛЧ с Порту, тогда он круче)
Газзаев брал кубок УЕФА с ЦСКА
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Матвей Бондарев
Ответ benjamin92
Кто постоянно пихает Пепа в топ-клубы, пиарит Педри и Гави и покупает Золотые Мячи и ЧМ для Месси? Кто этот властелин мира? Пеп работает в топ-клубах, потому что заслужил работой и результатами
Перестройки*
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Матвей Бондарев
Ответ benjamin92
Кто постоянно пихает Пепа в топ-клубы, пиарит Педри и Гави и покупает Золотые Мячи и ЧМ для Месси? Кто этот властелин мира? Пеп работает в топ-клубах, потому что заслужил работой и результатами
Ладно, но его никогда не пробовали в роли перестройка кризисной команды. Он приходил на всё готовое, дабы поддержать чемпионский настрой команды. К сведению Пеп после Барсы ни с кем ЛЧ так и не взял. Вот тебе и уровень топ-тренера. Можешь спорить, сколько хочешь, но период после Барсы стал наглядно показательным.
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Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Выиграл АПл в ковидный год, с перерывом в полгода, который позволил беготне отдохнуть с сомнительным судейством весь сезон. ЛЧ взял Скомина, а не физрук. С такими тратами (американские хозяева уже влили в клоппа миллиард) даже в зону ЛЧ не попадает.
МС свои последние чемпионства выиграл с липовыми доходами от липовых спонсоров. Даже расследование ведётся уже который год. А ты всё в ковидный год смотришь
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Zakir Hanseidov
Ответ Arthas M
Если бы у Клоппа были бы такие же финансовые возможности,как у Пера,то каталонец был бы вечно вторым
Блин, они со своим медицинским штабом ни как не разберутся.
А вы все про деньги...
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Momos
Ответ Артём Сизов
Сейчас...
В прошлом году он еврокубок взял, если что
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llolishe
Клопп топом БЫЛ-в этом году это просто средний тренер
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benjamin92
Ответ Матвей Бондарев
При этом Клопп брал в обиход не очевидных фаворитов, как например, Пеп Гвардиола, которого всё время пихали в топы с огромным бюджетом. Ван Гал смотрит на это с точки зрения опыта и он абсолютно прав. На данный момент тяжело представить лучше тренера на перспективу, чем Клопп. Артета близок к нему в плане стиля и стратегии развития клуба.
Кто постоянно пихает Пепа в топ-клубы, пиарит Педри и Гави и покупает Золотые Мячи и ЧМ для Месси? Кто этот властелин мира? Пеп работает в топ-клубах, потому что заслужил работой и результатами
+2
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Wekil Halylow
когда ливер сталь чемпионам у них 3 поражения и три ничя
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