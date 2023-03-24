Ван Гал считает Клоппа лучшим тренером мира: «Он привел «Ливерпуль» к победе в ЛЧ и выиграл АПЛ с одним поражением»
Луи ван Гал объяснил, почему считает Юргена Клоппа лучшим тренером мира.
«Сейчас лучший [тренер] – Клопп.
Я так считаю, потому что он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и выиграл Премьер-лигу всего с одним поражением (в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом с 3 поражениями в 38 турах – Sports.ru)», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов.
Ливер, потратив миллиард на физрука, даже в ЛЧ не попадает.
Постоянно орет о квадрапулах, но его все громят.
И правда везде добивается успехов.
А вы все про деньги...