Антонио Конте: «Благодарен всем сотрудникам «Тоттенхэма», ценившим и разделявшим мою страсть»

попрощался с «Тоттенхэмом» после увольнения.

Итальянский специалист и английский клуб вчера расторгли контракт по соглашению сторон.

«Футбол – это страсть. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем сотрудникам « », ценившим и разделявшим мою страсть, интенсивность моего пути в футболе.

Отдельные слова благодарности – болельщикам, которые всегда поддерживали и ценили меня. Слышать, как они распевают мое имя, было незабываемо.

Наше совместное приключение завершено. Я желаю вам всем успехов в будущем», – написал тренер.

«Тоттенхэм» при Конте набирал в АПЛ 1,88 очка в среднем. Лишь при Почеттино было больше – 1,89