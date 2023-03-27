Антонио Конте: «Благодарен всем сотрудникам «Тоттенхэма», ценившим и разделявшим мою страсть»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте попрощался с «Тоттенхэмом» после увольнения.

Итальянский специалист и английский клуб вчера расторгли контракт по соглашению сторон.

«Футбол – это страсть. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем сотрудникам «Тоттенхэма», ценившим и разделявшим мою страсть, интенсивность моего пути в футболе.

Отдельные слова благодарности – болельщикам, которые всегда поддерживали и ценили меня. Слышать, как они распевают мое имя, было незабываемо.

Наше совместное приключение завершено. Я желаю вам всем успехов в будущем», – написал тренер.

«Тоттенхэм» при Конте набирал в АПЛ 1,88 очка в среднем. Лишь при Почеттино было больше – 1,89

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3 комментария

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Мансур Абдрахимов
Круговорот тренеров в Европе.
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rigobersong
Ответ Obdob
Сбежал, как последний трус. От его выходки, наверное, офигел весь его тренерский штаб, который в полном составе (кроме родственника парика) решил остаться и доработать контракт.
Так его же уволили:) Видно для ТТХ Плей Офф ЛЧ и 4е место в чемпионате слишком хорошие результаты:))
+2
0
+2
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Obdob
Сбежал, как последний трус. От его выходки, наверное, офигел весь его тренерский штаб, который в полном составе (кроме родственника парика) решил остаться и доработать контракт.
0
-4
-4
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