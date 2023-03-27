«Тоттенхэм» при Конте набирал в АПЛ 1,88 очка в среднем. Лишь при Почеттино было больше – 1,89

Теги Жозе Моуринью Харри Реднапп премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Антонио Конте Маурисио Почеттино Андре Виллаш-Боаш Футбол

Антонио Конте занимает второе место в истории «Тоттенхэма» по набранным в среднем очкам.

Итальянский специалист работал в клубе с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела в АПЛ 56 матчей: 32 победы, 9 ничьих, 15 поражений. В среднем «шпоры» набирали 1,88 очка.

Из всех тренеров, работавших с командой на протяжении как минимум 38 матчей (одного сезона), лишь при Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» выступал более продуктивно – 1,89 очка в среднем.

В топ-5 также входят Андре Виллаш-Боаш (1,83), Харри Реднапп (1,74) и Жозе Моуринью (1,64).

Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)

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11 комментариев

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Okaka
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Красавцы. Уволили лучших тренеров. ТТХ это не клуб, это цирк
это Моур лучший?
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Okaka
Ответ Dexter Dallas
Паждите. Тут местные кулес ТТХ наперебой говорили, что пачатина прям всех рвал и метал. Хвастались финалом и кубком ауди. А тут вот какая стата))
последний сезон все испортил
0
0
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yaebualibabu
Неприятный типок этот Конте, и тренер так себе, в еврокубках совсем не умеет играть
0
-1
-1
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Shadow1882
Бедняга Моуриньо лучше лишь Тима Шервуда, видимо
+2
-1
+1
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Dexter Dallas
Паждите. Тут местные кулес ТТХ наперебой говорили, что пачатина прям всех рвал и метал. Хвастались финалом и кубком ауди. А тут вот какая стата))
+5
-3
+2
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андрэ
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Красавцы. Уволили лучших тренеров. ТТХ это не клуб, это цирк
хз, там тип на другой ветке болела ТХ очень рад, и даже объяснил почему...
+1
-1
0
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Billy_Shears
Блестящий тренер, умудрился испортить даже дерби, со своей гениальной схемой 9-1-0
+1
-1
0
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Los Galácticos
Почеттино я думаю уже вдоволь нагулялся на отступные от ПСЖ, теперь можно и вернутся к работе, хотя там такая сумма была что есть соблазн пойти по пути Блана и вообще забить на всё.
+1
-3
-2
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Сижу на факсах Барселоны
Красавцы. Уволили лучших тренеров. ТТХ это не клуб, это цирк
+14
-7
+7
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Fark
а почему "работал"? я что то пропустил?
0
-2
-2
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Sevuska
Дали бы требуемые фонды Мауру , он хотя бы какой трофей к этому моменту для шпор взял .
Нет - взяли парика для набива статистики 🤔
0
-3
-3
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