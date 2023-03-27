«Тоттенхэм» при Конте набирал в АПЛ 1,88 очка в среднем. Лишь при Почеттино было больше – 1,89

занимает второе место в истории « » по набранным в среднем очкам.

Итальянский специалист работал в клубе с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела в 56 матчей: 32 победы, 9 ничьих, 15 поражений. В среднем «шпоры» набирали 1,88 очка.

Из всех тренеров, работавших с командой на протяжении как минимум 38 матчей (одного сезона), лишь при «Тоттенхэм» выступал более продуктивно – 1,89 очка в среднем.

В топ-5 также входят Андре Виллаш-Боаш (1,83), Харри Реднапп (1,74) и (1,64).

Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)