«Тоттенхэм» при Конте набирал в АПЛ 1,88 очка в среднем. Лишь при Почеттино было больше – 1,89
Антонио Конте занимает второе место в истории «Тоттенхэма» по набранным в среднем очкам.
Итальянский специалист работал в клубе с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела в АПЛ 56 матчей: 32 победы, 9 ничьих, 15 поражений. В среднем «шпоры» набирали 1,88 очка.
Из всех тренеров, работавших с командой на протяжении как минимум 38 матчей (одного сезона), лишь при Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» выступал более продуктивно – 1,89 очка в среднем.
В топ-5 также входят Андре Виллаш-Боаш (1,83), Харри Реднапп (1,74) и Жозе Моуринью (1,64).
Конте – главный фаворит на пост тренера «Ромы» в случае ухода Моуринью (Corriere dello Sport)
Нет - взяли парика для набива статистики 🤔