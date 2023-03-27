Василий Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо потратить любые силы, чтобы играть в Европе, а не в Азии»

поздравил сборную Казахстана с победой над Данией.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 команда одержала волевую победу над Данией (3:2), уступая 0:2 к 73-й минуте.

«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шел очень долго. А пришел счастливо и красиво – 3:2. К семидесятой минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!

И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», – написал комментатор и блогер.

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