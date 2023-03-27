Василий Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо потратить любые силы, чтобы играть в Европе, а не в Азии»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу Азиатская футбольная конфедерация Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Футбол

Василий Уткин поздравил сборную Казахстана с победой над Данией.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 команда Магомеда Адиева одержала волевую победу над Данией (3:2), уступая 0:2 к 73-й минуте.

«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шел очень долго. А пришел счастливо и красиво – 3:2. К семидесятой минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!

И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», – написал комментатор и блогер.

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4 комментария

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инок
Молодцы Казахи! Желаю им выхода на Евро
+1
0
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Матвей Суицидин
Ответ Юрий Кечко
Победа сборной Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить что кумыс полезнее пива карлсберг
на самом деле нет
+1
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-2
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T622222
В разве выбор есть?
0
-2
-2
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Юрий Кечко
Победа сборной Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить что кумыс полезнее пива карлсберг
+10
-1
+9
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