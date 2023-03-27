Магомед Адиев: «Почему сборной России не удалось обыграть Данию, а Казахстану удалось? Здесь сравнения неуместны»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос, почему России на Евро-2020 не удалось обыграть Данию.

«Почему Черчесову и сборной России не удалось обыграть Данию на Евро-2020, а нам удалось? Зато Станиславу Черчесову удалось обыграть испанцев и другие большие сборные. Думаю, здесь сравнения неуместны.

Есть определенная игра, разные сборные и, бывает, в разном состоянии подходят к матчу. Поэтому здесь никаких ассоциаций не стоит искать. Просто вчера вечером Казахстан оказался сильнее Дании. В следующий вечер такого может и не быть. Это футбол. Он непредсказуем, тем и прекрасен», – сказал Адиев.

В воскресенье казахстанцы победили дома датчан (3:2) в квалификации Евро-2024, уступая со счетом 0:2 по ходу игры. На Евро-2020 российская команда под руководством Станислава Черчесова уступила Дании 1:4.

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1 комментарий

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Александр Кудрявцев
Да сказал бы да не многим не понравится
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