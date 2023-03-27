«Тоттенхэм» выплатил уволенным тренерам 55 млн фунтов за 10 лет. Больше всех – Моуринью
За последние 10 лет «Тоттенхэм» возместил уволенным тренерам 55 млн фунтов.
После отправки его в отставку в декабре 2013 года Андре Виллаш-Боаш получил в качестве компенсации 4,5 млн фунтов. Тиму Шервуду, контракт с которым был расторгнут в мае 2014 года, платить ничего не пришлось.
Маурисио Почеттино «шпоры» заплатили 12,5 млн фунтов за увольнение в ноябре 2019 года. Жозе Моуринью досталось 20 млн фунтов после прекращения трудовых отношений в апреле 2021-го.
Нуну Эшпириту Санту, ушедшему из клуба в ноябре 2021-го, «Тоттенхэм» выплатил 14 млн, Антонио Конте, уволенный вчера, получит 4 млн.
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Мауриньо имел право на неустойку от Тотенхема -16 млн., которая определялась размером ежемесячной зарплаты умноженной на количество месяцев, которые ему не дали доработать.
Однако, как сообщал "Телеграф", заключив контракт с Ромой, Жозе потерял право на 13 млн. и получил от ТТХ лишь 3 млн.
Мауриньо имел право на неустойку от Тотенхема -16 млн., которая определялась размером ежемесячной зарплаты умноженной на количество месяцев, которые ему не дали доработать.
Однако, как сообщал "Телеграф", заключив контракт с Ромой, Жозе потерял право на 13 млн. и получил от ТТХ лишь 3 млн.
Моур теперь спокойно работает в Роме, выигрывает титулы (Лига Конференций) и наслаждается футболом
А Нуну чиллит в Аравии, тренеруя конкурента Роналду ))