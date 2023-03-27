«Тоттенхэм» выплатил уволенным тренерам 55 млн фунтов за 10 лет. Больше всех – Моуринью

За последние 10 лет «Тоттенхэм» возместил уволенным тренерам 55 млн фунтов.

После отправки его в отставку в декабре 2013 года получил в качестве компенсации 4,5 млн фунтов. , контракт с которым был расторгнут в мае 2014 года, платить ничего не пришлось.

«шпоры» заплатили 12,5 млн фунтов за увольнение в ноябре 2019 года. досталось 20 млн фунтов после прекращения трудовых отношений в апреле 2021-го.

Нуну Эшпириту Санту, ушедшему из клуба в ноябре 2021-го, « » выплатил 14 млн, Антонио Конте, уволенный вчера, получит 4 млн.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»