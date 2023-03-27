«Тоттенхэм» выплатил уволенным тренерам 55 млн фунтов за 10 лет. Больше всех – Моуринью

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Нуну Эшпириту Санту Тим Шервуд Маурисио Почеттино Андре Виллаш-Боаш деньги Футбол

За последние 10 лет «Тоттенхэм» возместил уволенным тренерам 55 млн фунтов.

После отправки его в отставку в декабре 2013 года Андре Виллаш-Боаш получил в качестве компенсации 4,5 млн фунтов. Тиму Шервуду, контракт с которым был расторгнут в мае 2014 года, платить ничего не пришлось.

Маурисио Почеттино «шпоры» заплатили 12,5 млн фунтов за увольнение в ноябре 2019 года. Жозе Моуринью досталось 20 млн фунтов после прекращения трудовых отношений в апреле 2021-го.

Нуну Эшпириту Санту, ушедшему из клуба в ноябре 2021-го, «Тоттенхэм» выплатил 14 млн, Антонио Конте, уволенный вчера, получит 4 млн.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Странный еврей этот леви. Деньги швыряет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
Ответ Любезный Коссутий
даже тут Жозе лучший 🤷‍♂️
больше читай фейковой информации от спортса

Мауриньо имел право на неустойку от Тотенхема -16 млн., которая определялась размером ежемесячной зарплаты умноженной на количество месяцев, которые ему не дали доработать.
Однако, как сообщал "Телеграф", заключив контракт с Ромой, Жозе потерял право на 13 млн. и получил от ТТХ лишь 3 млн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
очередное вранье от спортса и очередная ситуация когда аудитория этого сайта хавает

Мауриньо имел право на неустойку от Тотенхема -16 млн., которая определялась размером ежемесячной зарплаты умноженной на количество месяцев, которые ему не дали доработать.
Однако, как сообщал "Телеграф", заключив контракт с Ромой, Жозе потерял право на 13 млн. и получил от ТТХ лишь 3 млн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Абызов
Айя все летала...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кассир
Ответ Милан 777
Странно что Конте получил меньше всех при его зарплате в 18 миллионов в ТТХ ...
3 месяца по контракту вроде оставалось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
поколение пепси
жаль что у меня нет такой возможности получать неустойку за год на заводе, устроился поработал, потом навёл слухи что завод гавно. начальство гавно коллектив гавно, и на следующий день тебя увольняют и присылают на карту неустойку за год...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
С такими же неустойками надо что то делать. Фактически клуб платит зп тренеру до конца контракта, часто бывает за несколько лет вперед, а через месяц гт находит себе работу. Либо надо, чтобы устроится на работу в период за который выплачена компенсация можно было только с согласия предыдущего клуба, либо на этот же период облагать новую зп облагать 100% налогом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Оказывается совсем поостая схема, подписываешь контракт, потом говоришь что клуб отстой, а футболисты шлак и забираешь неустойку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
А парику то за что? Он же сам ушёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Полное ощущение, что клуб при Леви живет по принципу - нам на любом месте и так хорошо. Поэтому тренер с повышенными требованиями здесь рано или поздно будет уволен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 777
Странно что Конте получил меньше всех при его зарплате в 18 миллионов в ТТХ ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aristokrat_13
Непонятно. Конте спровоцировал скандал, поругался с игроками, до конца контракта оставалась пара месяцев, но он все равно получтл неустойку. Не легче было бы уже по итогам сезона не продлевать контракт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Леви и с тренерами промахивается, и с игроками
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
У ТТХ репутация последнего выбора и последнего место работы "сбитых" топ тренеров в АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
даже тут Жозе лучший 🤷‍♂️
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Amsterdam
Нуну норм так за пол года поднял бобосиков, можно где нибудь на Мальдивах тренировать местных мальчуганов.
Нуну хорошим тренером был, странно что в Европе не остался. Его Вулверхэмптон был очень симпатичной командой и в ЛЕ достойно выглядели.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Los Galácticos
Интересно сколько так выплатил денег на ветер ПСЖ за последние 10 лет. Знаю что Блан, Поч, Тухель это 22+15+6=43 млн.
33 млн
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
За собственную глупость надо платить. Вот Леви и платит, поделом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Amsterdam
Нуну норм так за пол года поднял бобосиков, можно где нибудь на Мальдивах тренировать местных мальчуганов.
Тренерует Аль-Иттихад, который уже дважды обыграл Аль-Наср Роналду :))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Интересно сколько так выплатил денег на ветер ПСЖ за последние 10 лет. Знаю что Блан, Поч, Тухель это 22+15+6=43 млн.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Конте можно сказать бесплатно ушел. Где эти Боаши,Санту и Шервуды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ну не так и много. Леви давно наладил почти все дела с экономикой и это не станет заметным ударом по клубу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Прикольно быть уволенным, получив за это солидный "Утешительный приз" в виде нескольких (в некоторых случаях десятков) миллионов

Моур теперь спокойно работает в Роме, выигрывает титулы (Лига Конференций) и наслаждается футболом

А Нуну чиллит в Аравии, тренеруя конкурента Роналду ))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amsterdam
Нуну норм так за пол года поднял бобосиков, можно где нибудь на Мальдивах тренировать местных мальчуганов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igorrr
Почти как Химки, но чуть-чуть не так
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий