Леви после увольнения Конте: «Мы должны сплотиться. «Тоттенхэм» в центре борьбы за место в ЛЧ»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Футбол

Президент «Тоттенхэма», расторгнув контракт с Антонио Конте, призвал команду сплотиться.

«В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.

Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов», – отметил Дэниэл Леви.

«Тоттенхэм» и Конте расторгли контракт. Стеллини будет руководить командой до конца сезона

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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10 комментариев

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Руслан
Вы уже не в топ 4.а топ 6 в лучшем случае, Ливерпуль будет думаю на 4 3 МЮ
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Владислав Козьминский
когда тотенхэм выйграет трофей, я наверное уже буду в глубокой старости либо умру
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El CiD
а раньше сплотиться было никак?
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dinik12385@mail.ru
Вы благодаря кому в центре этой борьбы?!
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Carver
Ответ Иван Степанов
Пока Леви у руля , команде трофеи не светят , разве что кубок Ауди )
Тоттенхэм это чисто бизнес проект
+1
-1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Sevuska
Для этой бестрофейной команды - шаг вперёд , и два назад 👍
Зидана попытаются подписать ❓🤔
0
0
0
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mr kovalsky
*Ньюкасл поставил лайк новости про увольнение Конте*
Да и другие подтянуться уже
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Sevuska
Для этой бестрофейной команды - шаг вперёд , и два назад 👍
+5
0
+5
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therealgreenman
Вот и место в топ 4 освобождается в этом сезоне…
+4
-1
+3
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Иван Степанов
Пока Леви у руля , команде трофеи не светят , разве что кубок Ауди )
+12
-1
+11
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