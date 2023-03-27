Леви после увольнения Конте: «Мы должны сплотиться. «Тоттенхэм» в центре борьбы за место в ЛЧ»
Президент «Тоттенхэма», расторгнув контракт с Антонио Конте, призвал команду сплотиться.
«В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.
Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов», – отметил Дэниэл Леви.
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Да и другие подтянуться уже