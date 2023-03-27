Леви после увольнения Конте: «Мы должны сплотиться. «Тоттенхэм» в центре борьбы за место в ЛЧ»

Президент «Тоттенхэма», расторгнув контракт с , призвал команду сплотиться.

«В у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.

Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов», – отметил .

«Тоттенхэм» и Конте расторгли контракт. Стеллини будет руководить командой до конца сезона

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»