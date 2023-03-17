«Подготовка отчета в ФИФА стоила 700 тысяч рублей. Масштабная работа: сбор данных, обработка, перевод». Глава Медиалиги Осипов об отчете

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Подготовка отчета в ФИФА о новых правилах обошлась Медиалиге в 700 тысяч рублей.

«Еще зимой я демонстрировал новый формат [Медиалиги] РФС и РПЛ, проводил для них отдельную презентацию. Впечатления только позитивные – уверен, они и дальше будут изучать формат, уже без нашей помощи.

Но если общаться с РФС очень легко – достаточно доехать до дома футбола на Таганке, – то с ФИФА все сложнее. Вы наверняка помните, что технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава готовил для ФИФА отчет по новым правилам. Работа получилась масштабной: сбор данных, обработка, перевод на английский.

Подготовка отчета стоила 700 тысяч рублей. Спасибо нашему партнеру Winline, который взял на себя расходы, хотя их эта история никак не касается.

Наверняка по итогам сезона мы подготовим для ФИФА свежий отчет об эффекте нового формата», – рассказал президент МФЛ Николай Осипов.

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ

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11 комментариев

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Дмитрий
Ответ Peter Parker
А зачем перевод? 31 марта 2022 года ФИФА ввела русский язык в число официальных в своей структуре
Капец🤦🏻 ты спалил переводчика за 695 тысяч.
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СИ
Лучше бы эти деньги были бы отправлены на нужды СВО
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RomvB
3/4 ляма - на откровенную херню ... (рука-лицо)
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Белый офицер
Нормально отмыли.
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Peter Parker
А зачем перевод? 31 марта 2022 года ФИФА ввела русский язык в число официальных в своей структуре
+5
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Pol Belov
Ответ Aleksey Yashin
"Подготовка отчета стоила 700 тысяч рублей" "Наверняка по итогам сезона мы подготовим для ФИФА свежий отчет об эффекте нового формата" А зачем и для чего они это делают?
ну так платит винлайн и наверняка часть денег получают чуваки из медиалиги, за личные труды в отчете...
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avcgloronalduMU
то есть они теперь ещё и фифа спамят?))
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Aleksey Yashin
"Подготовка отчета стоила 700 тысяч рублей"
"Наверняка по итогам сезона мы подготовим для ФИФА свежий отчет об эффекте нового формата"

А зачем и для чего они это делают?
+11
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Cemal Mustafaoglu
Ответ dr. cage
Лапорта и Бартомеу: "Чет дёшево за отчёт"
Интересно а сколько она стоила Пике … неужели 7 тысяч евро ?
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Artem Piatkov
8,5 тыс. евро?
У Лапорты это заначка)
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dr. cage
Лапорта и Бартомеу: "Чет дёшево за отчёт"
+7
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