«Подготовка отчета в ФИФА стоила 700 тысяч рублей. Масштабная работа: сбор данных, обработка, перевод». Глава Медиалиги Осипов об отчете

Подготовка отчета в ФИФА о новых правилах обошлась Медиалиге в 700 тысяч рублей.

«Еще зимой я демонстрировал новый формат [Медиалиги] РФС и , проводил для них отдельную презентацию. Впечатления только позитивные – уверен, они и дальше будут изучать формат, уже без нашей помощи.

Но если общаться с очень легко – достаточно доехать до дома футбола на Таганке, – то с все сложнее. Вы наверняка помните, что технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава готовил для ФИФА отчет по новым правилам. Работа получилась масштабной: сбор данных, обработка, перевод на английский.

Подготовка отчета стоила 700 тысяч рублей. Спасибо нашему партнеру Winline, который взял на себя расходы, хотя их эта история никак не касается.

Наверняка по итогам сезона мы подготовим для ФИФА свежий отчет об эффекте нового формата», – рассказал президент МФЛ .

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ