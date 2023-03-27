Форвард «Торпедо» Стефанович о вузе: «Приходилось «заносить», чтобы закрыть сессию. Уходило много денег»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Вторая лига Афипс Илья Стефанович деньги Футбол

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что «заносил» в университете в сессию.

– Вот смотри, 2017-й, второй сезон в «Афипсе». Мне 20 лет, еще учеба – при всем уважении к нашей образовательной системе, приходилось где-то что-то «заносить».

На это уходило много денег, и тоже не без помощи мамы.

– Просто чтобы закрыть сессию?

– Ну да. Так вот, тогда я получал 50 тысяч. Для меня тогда это было «вау», – сказал 26-летний футболист.

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14 комментариев

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окосевший йагупоп
Ответ savik-A.M.
Помнится в нулевых куча моих знакомых кинулось учится ( а я сам из Беларуси) в Смоленск в филиал какого то Московского университета , 1000 баксов сессия и ничего даже делать не надо , и диплом в Беларуси на работе признавался )
МИЭП что-ли? Знаем такой, сам там вторую вышку получал в 2011-14 годах, в группе вуза со слитыми ответами много беларусов было.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
#Прокуратура РФ, тут явку с повинной на спортсе разместили
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antoxaspam
Ну если пришёл корочки получить, при этом не имея цели нагрузить чем-то полезным свои мозговые корочки, то плати и не жалуйся. Кто хочет чему то научиться все сессии сам закроет без доп расходов
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Старая школа
Ответ savik-A.M.
Если бы а моем райцентре была бы обьява на работу ( тяжёлую) с зарплатой в 50 000 , на утро бы там бы полгорода в очереди стояло
Дружище, понимаю тебя. Сам живу в Московской области, многие завидуют, типа, воо, рядом с Москвой, но я за трехкомнатную квартиру плачу 12000 (коммуналка, антенна и телефон). Ну то есть многие удивляются - а че так - зарплата и квартплата какие то не пропорциональные. А я говорю, что сам уже перестал понимать логику всего вот этого вот.
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Peter Parker
Забавно, что заносил Илья, вероятно, потому что не хотел/не мог освоить учебный материал. А не потому что, с него прям вот требовали взятку. Если бы требовали, можно было бы уйти на комиссионную пересдачу
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В Питере Пять
У нас в магистратуре чел ни разу не появился за 2 года, о нем все давно уже забыли, а на защите диссертаций в конце объявляли наши оценки и, о чудо, его тоже назвали с оценкой «отлично».

У меня, к слову, «хорошо», потому что я на красный диплом не шёл, а всем «отлично» ставить не принято. Пофигистам «удовлетворительно» ставили. Короче, можно было ещё до защиты понять, у кого что будет. Такая вот система образования.

И это СПб, один из крупных гос вузов города.
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Zlatan Ibra
В моего кореша препод одного московского вуза кинул дорогим коньяком на зачёте, когда понял, что в пакете с "подарками" за зачёт нет денег))) А вообще в таких случаях чаще скидываются группой, чтобы отдать сразу преподу котлету денег за зачёты каждого студента группы)
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DroDmit11
Ответ savik-A.M.
Если бы а моем райцентре была бы обьява на работу ( тяжёлую) с зарплатой в 50 000 , на утро бы там бы полгорода в очереди стояло
Это уже не жизнь, а выживание. По сути все свое время тратим на работу, довели страну
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Лентяй
Ответ Денис Свиридов
Кажется о таком не стоит говорить в публичных интервью))
Где надо думать - платят. Где не надо болтать - болтают. Всё логично, всё сходится. Уровень...
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savik-A.M.
Ответ Старая школа
В моем регионе некоторые работают 6/1 за 50000, с 9 утра до 18-00 на очень тяжелой физической работе. А им еще говорят, типа, вот вы суки недовольные)
Если бы а моем райцентре была бы обьява на работу ( тяжёлую) с зарплатой в 50 000 , на утро бы там бы полгорода в очереди стояло
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Павел Ларичев
Еще и гордится этим, наверное.
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savik-A.M.
Помнится в нулевых куча моих знакомых кинулось учится ( а я сам из Беларуси) в Смоленск в филиал какого то Московского университета , 1000 баксов сессия и ничего даже делать не надо , и диплом в Беларуси на работе признавался )
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Старая школа
В моем регионе некоторые работают 6/1 за 50000, с 9 утра до 18-00 на очень тяжелой физической работе. А им еще говорят, типа, вот вы суки недовольные)
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Денис Свиридов
Кажется о таком не стоит говорить в публичных интервью))
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