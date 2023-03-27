Форвард «Торпедо» Стефанович о вузе: «Приходилось «заносить», чтобы закрыть сессию. Уходило много денег»
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что «заносил» в университете в сессию.
– Вот смотри, 2017-й, второй сезон в «Афипсе». Мне 20 лет, еще учеба – при всем уважении к нашей образовательной системе, приходилось где-то что-то «заносить».
На это уходило много денег, и тоже не без помощи мамы.
– Просто чтобы закрыть сессию?
– Ну да. Так вот, тогда я получал 50 тысяч. Для меня тогда это было «вау», – сказал 26-летний футболист.
У меня, к слову, «хорошо», потому что я на красный диплом не шёл, а всем «отлично» ставить не принято. Пофигистам «удовлетворительно» ставили. Короче, можно было ещё до защиты понять, у кого что будет. Такая вот система образования.
И это СПб, один из крупных гос вузов города.