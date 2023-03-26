Франк Лебеф: «Выпускать Мудрика потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен их отработать, глупо и несправедливо. Михаил еще не готов, нужно проявить терпение»

считает неправильным выпускать лишь из-за его стоимости.

«Выпускать его на поле прямо сейчас потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен в какой-то мере отработать эти деньги, было бы несправедливо и глуповато. Парень еще не готов.

Мы все можем быть нетерпеливыми, мы живем в мире, где не привыкли терпеть, мы хотим увидеть лучшее, что может показать Мудрик, хотим видеть то, что он показал в первом матче [против «Ливерпуля»]. Но прямо сейчас надо проявить немного терпения», – отметил бывший защитник «Челси» в колонке для Substack.

Лебеф о Мудрике на скамейке «Челси»: «Хорошая идея. Он проходит через ад, давление слишком велико. Справедливо, если тренер, пресса, эксперты будут его защищать»