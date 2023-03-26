Франк Лебеф: «Выпускать Мудрика потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен их отработать, глупо и несправедливо. Михаил еще не готов, нужно проявить терпение»

Теги Челси премьер-лига Англия Франк Лебеф Михаил Мудрик Футбол

Франк Лебеф считает неправильным выпускать Михаила Мудрика лишь из-за его стоимости.

«Выпускать его на поле прямо сейчас потому, что он обошелся в 88 млн фунтов и должен в какой-то мере отработать эти деньги, было бы несправедливо и глуповато. Парень еще не готов.

Мы все можем быть нетерпеливыми, мы живем в мире, где не привыкли терпеть, мы хотим увидеть лучшее, что может показать Мудрик, хотим видеть то, что он показал в первом матче [против «Ливерпуля»]. Но прямо сейчас надо проявить немного терпения», – отметил бывший защитник «Челси» в колонке для Substack.

Лебеф о Мудрике на скамейке «Челси»: «Хорошая идея. Он проходит через ад, давление слишком велико. Справедливо, если тренер, пресса, эксперты будут его защищать»

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22 комментария

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fcuper
Ответ Sobachkin
От Мудрика подгорает у наших, но сколько молодых и талантливых уезало с РПЛ в топ лиги? В последнее 5 лет? Вон Захарян никак не может найти билеты и сидит в уютной лимитной лиге, как всякие Кузяевы нарасхват, очереди стоят.... Самим не смешно? Зато хейтим Мудрика....
Захарян с удовольствием бы уехал,поэтому и затух в Динамо,ну он же не виноват,что коллективный запад обвинил весь русский мир врагами планеты,как когда то нацисты,и поэтому русские у них ужасные монстры.
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Waio
Этот трансфер может скоро превратиться в мем. Его даже на футболках не отобьёшь. А сколько топовых готовых игроков дешевле можно купить.
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Peter Parker
Предматчевая конференция с Зинченко, как отдельный вид пропагандистского искусства.
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fcuper
Ответ Sobachkin
И что?
ничего,кроме того,что я сказал,а что ты ещё хочешь услышать?
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Sobachkin
Ответ fcuper
А причём здесь когда перешёл Головин и какой Рыбалев олигарх для местных?не вижу связи между когда и кто,один за 30млн стал одним из лучших в команде, другой за 90 сидит в запасе.
И что?
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#SharkTeam
До сих пор вспоминают 20 минут против ливера, мда
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113k
А остальные днища оказались лучше чтоли с нулевым кпд?))))
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ДЖИН
Ответ Sobachkin
Горловин когда перешёл в Монако? И Рыбалев её чужой для местных олигарх
Надеюсь ты не сестра Мудрика.
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fcuper
Ответ Sobachkin
Горловин когда перешёл в Монако? И Рыбалев её чужой для местных олигарх
А причём здесь когда перешёл Головин и какой Рыбалев олигарх для местных?не вижу связи между когда и кто,один за 30млн стал одним из лучших в команде, другой за 90 сидит в запасе.
+1
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Sobachkin
Ответ fcuper
ну давайте сравним например Головина и Мудрика,разница в цене плюс минус в три раза,разница в игре тоже такая,Мудрик в три раза полезней своей игрой в Челси,чем Головин в Монако?
Горловин когда перешёл в Монако? И Рыбалев её чужой для местных олигарх
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fcuper
Ответ Sobachkin
От Мудрика подгорает у наших, но сколько молодых и талантливых уезало с РПЛ в топ лиги? В последнее 5 лет? Вон Захарян никак не может найти билеты и сидит в уютной лимитной лиге, как всякие Кузяевы нарасхват, очереди стоят.... Самим не смешно? Зато хейтим Мудрика....
ну давайте сравним например Головина и Мудрика,разница в цене плюс минус в три раза,разница в игре тоже такая,Мудрик в три раза полезней своей игрой в Челси,чем Головин в Монако?
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окечуква
Да лучше вообще его не выпускать, просто зарплату платить. Зачем мучать парня какими-то играми, тренировками, работой.
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Не уверен!!
А он будет более готовым сидя на лавке? Это как? Если Челси ни мог не купить его - то хотя бы выбрали из 2 вариантов :1)оставили его там в аренде на полсезона 2) отдали бы его в аренду на полгода в Брайтон
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Леван Мкртчян
Овепрайс за неготовое можно заплатить, только если в этом и есть смысл продукта, вроде Лего, пазла или сканворда
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Sobachkin
От Мудрика подгорает у наших, но сколько молодых и талантливых уезало с РПЛ в топ лиги? В последнее 5 лет? Вон Захарян никак не может найти билеты и сидит в уютной лимитной лиге, как всякие Кузяевы нарасхват, очереди стоят.... Самим не смешно? Зато хейтим Мудрика....
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-6
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fcuper
Ответ MosesPray
Ну это ж, типа гуманитарной помощи было, надо понимать
Ну да,купили у Абровича клуб с договором,что все деньги пойдут на гуманитарную помощь(господина Абрамовича если что,вот совсем не жалко)вот и пошла гуманитарка на право налево,накупили не пойми чего на 600млн.
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zzzeeerrrooo
Ответ Акира_1
Когда 70 лямов платишь, то ждёшь что чувак будет готовый или, как минимум, талантливый, а вместо этого кажется, что Челси купил только сказочный образ нового Мбаппе и Неймара и выполнил повестку.
Ты о чем вообще синийбус столько за Кепу с Фофаной отвалил
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blaugrano
Шикарная логика. Почему же он обошёлся в 88 млн фунтов, если не готов и не созрел?
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MosesPray
Ну это ж, типа гуманитарной помощи было, надо понимать
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fcuper
Шикарно,покупают человека за кучу денег,но блин он ещё не готов,это конечно сюрреализм какой то,ну покупают конечно ещё не совсем готовых и готовят сами,ну не за десятки миллионов же.
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Los Galácticos
Да сегодня два гения Мудрик и Зинченко показали свой "топ уровень", 0 ударов в створ за весь матч, жду Реброва в сборной чтобы подтянул уровень этих распиаренных сынков.
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Акира_1
Когда 70 лямов платишь, то ждёшь что чувак будет готовый или, как минимум, талантливый, а вместо этого кажется, что Челси купил только сказочный образ нового Мбаппе и Неймара и выполнил повестку.
+8
-1
+7
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