Забитцер о том, выиграл «МЮ» или «Фулхэм» проиграл: «Это мы победили, забили три гола. Заслуженная победа»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер поделился эмоциями после победы над «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Кубка Англии.

– Важная победа. Мы хотели вернуться на «Уэмбли» – и сделали это. Когда проигрываешь 0:1 по ходу матча, это непросто, но нам удалось сделать камбэк и победить.

– Это «Манчестер Юнайтед» победил или «Фулхэм» сам проиграл?

– Это мы победили. Мы забили три гола, а соперник – один.

Мы были сконцентрированы, сосредоточены до конца матча. Думаю, что это заслуженная победа. Мы сделали камбэк – это важный момент, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

При счете 0:1 во втором тайме футболисты «Фулхэма» Виллиан и Александар Митрович получили красные карточки, а команда осталась вдевятером. После этого манкунианцы забили три мяча.

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9 комментариев

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Lavinka
С первым голом Забитцера за МЮ !
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BARCLAYS
Ответ Виталий Ан
Ого МЮ победил грозный Фулхем?! Всех 9?! Действительно Тен Хак топ.
За удаление М Ю тут причём торчок сами виноваты, тебе лучше не смотреть с такими мозгами футбол
+4
-1
+3
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Виталий Ан
Ого МЮ победил грозный Фулхем?! Всех 9?! Действительно Тен Хак топ.
+1
-6
-5
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waleri
Два лидера клуба убраны с поляны, численная фора +2 сами они выиграли, ага)))
0
-3
-3
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Диер Ташкент
МЮ на ничью шёл, не будь рука Виллиана. Дальше всякое мог бы случится, но после выходки дураков из Фулхема уже грех было не победить
+13
0
+13
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Любезный Коссутий
абсолютно верно. не мог же он сказать, что Фулхэм сами себя зарыли 🤷‍♂️
0
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Данил Кулинский
Фулхем сам себя закопал, эааэа
+4
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Direct free kick
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+1
-10
-9
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Ivchev
Ну как ему по другому сказать, что за тупой вопрос...
А так да, конечно, Фулхэм сам обкакался, были лучше до пенальти.
+14
-1
+13
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