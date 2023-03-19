Забитцер о том, выиграл «МЮ» или «Фулхэм» проиграл: «Это мы победили, забили три гола. Заслуженная победа»

поделился эмоциями после победы над « ».

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Кубка Англии.

– Важная победа. Мы хотели вернуться на «Уэмбли» – и сделали это. Когда проигрываешь 0:1 по ходу матча, это непросто, но нам удалось сделать камбэк и победить.

– Это « » победил или «Фулхэм» сам проиграл?

– Это мы победили. Мы забили три гола, а соперник – один.

Мы были сконцентрированы, сосредоточены до конца матча. Думаю, что это заслуженная победа. Мы сделали камбэк – это важный момент, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

При счете 0:1 во втором тайме футболисты «Фулхэма» Виллиан и Александар Митрович получили красные карточки, а команда осталась вдевятером. После этого манкунианцы забили три мяча.

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