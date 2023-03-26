Быстров об ошибках Песьякова: «Линзы забыл надеть, не знаю. Для игрока сборной это непозволительно – 3-4 момента Ирак создает у нас дома»

раскритиковал игру вратаря в матче Россия – Ирак.

Несколько раз неточные передачи голкипера, представляющего « », давали гостям возможность создать опасные моменты.

– Что происходит с Песьяковым? Какова природа вот этих ошибок?

– Слишком самоуверенно. Мы же сказали, что он хорошо играет ногами.

Не знаю, тут такое ощущение, что он просто линзы забыл надеть в раздевалке. Видит, что перед ним игрок соперника, и низом катит. Один момент, второй момент.

Честно, для уровня сборной, для игрока сборной это непозволительная роскошь. Три-четыре момента Ирак создает у нас дома, в Петербурге, при своих болельщиках! – сказал в эфире « » экс-полузащитник сборной России.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 2:0 – Миранчук и Пиняев забили. Онлайн-трансляция