Быстров об ошибках Песьякова: «Линзы забыл надеть, не знаю. Для игрока сборной это непозволительно – 3-4 момента Ирак создает у нас дома»
Владимир Быстров раскритиковал игру вратаря Сергея Песьякова в матче Россия – Ирак.
Несколько раз неточные передачи голкипера, представляющего «Ростов», давали гостям возможность создать опасные моменты.
– Что происходит с Песьяковым? Какова природа вот этих ошибок?
– Слишком самоуверенно. Мы же сказали, что он хорошо играет ногами.
Не знаю, тут такое ощущение, что он просто линзы забыл надеть в раздевалке. Видит, что перед ним игрок соперника, и низом катит. Один момент, второй момент.
Честно, для уровня сборной, для игрока сборной это непозволительная роскошь. Три-четыре момента Ирак создает у нас дома, в Петербурге, при своих болельщиках! – сказал в эфире «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России.
Товарищеский матч. Россия против Ирака. 2:0 – Миранчук и Пиняев забили. Онлайн-трансляция
Но это не Габулов/Джанаев, отвечающий за шашлыки у Стаса, это другое😉