Быстров об ошибках Песьякова: «Линзы забыл надеть, не знаю. Для игрока сборной это непозволительно – 3-4 момента Ирак создает у нас дома»

Теги Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру вратаря Сергея Песьякова в матче Россия – Ирак.

Несколько раз неточные передачи голкипера, представляющего «Ростов», давали гостям возможность создать опасные моменты.

– Что происходит с Песьяковым? Какова природа вот этих ошибок?

– Слишком самоуверенно. Мы же сказали, что он хорошо играет ногами.

Не знаю, тут такое ощущение, что он просто линзы забыл надеть в раздевалке. Видит, что перед ним игрок соперника, и низом катит. Один момент, второй момент.

Честно, для уровня сборной, для игрока сборной это непозволительная роскошь. Три-четыре момента Ирак создает у нас дома, в Петербурге, при своих болельщиках! – сказал в эфире «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 2:0 – Миранчук и Пиняев забили. Онлайн-трансляция

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8 комментариев

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versus_
Ответ mancity111
Да там сколько ошибок не делай, будет Пися в сборной. Друг Карпина всё-таки
Думаю, все просто. Отчисляет процент.)
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Спартакус Москвакус
-Алло Валера ,это Володька .Вы там линзы надеваете Песьякову ?
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Бухгалтер2021
может не поел
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ХавиГави_Паратрупер
Карпин же не отвечает за вратарей, по его словам, так что с него взятки гладки😊
Но это не Габулов/Джанаев, отвечающий за шашлыки у Стаса, это другое😉
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ЦЕС
Сафонова нужно ставить! Он хоть иногда и косячит, но вытаскивает по чаще!
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nugoboss
Дайте ему бинокль.😁
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WaleonEvil
генича убиретес эфира
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mancity111
Да там сколько ошибок не делай, будет Пися в сборной. Друг Карпина всё-таки
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