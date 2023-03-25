Мбаппе о 4:0 с Нидерландами: «Франция хотела сыграть так же, как на ЧМ-2022 до финала. Первый шаг получился»
Килиан Мбаппе оценил победу сборной Франции над Нидерландами (4:0) в отборе Евро-2024.
«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала.
Первый шаг получился, но борьба в группе только началась», – сказал капитан сборной Франции.
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