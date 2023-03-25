Мбаппе о 4:0 с Нидерландами: «Франция хотела сыграть так же, как на ЧМ-2022 до финала. Первый шаг получился»

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе оценил победу сборной Франции над Нидерландами (4:0) в отборе Евро-2024.

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала.

Первый шаг получился, но борьба в группе только началась», – сказал капитан сборной Франции.

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1 комментарий

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Syog1010
Заносчивый черепашка, разгромили проблемную оранье в первом матче отбора на Евро, и сразу забыл, что в матче играют 2 команды))
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