Мбаппе о 4:0 с Нидерландами: «Франция хотела сыграть так же, как на ЧМ-2022 до финала. Первый шаг получился»

оценил победу сборной Франции над Нидерландами (4:0) в отборе Евро-2024.

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала.

Первый шаг получился, но борьба в группе только началась», – сказал капитан сборной .

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