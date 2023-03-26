23 818 зрителей посетили игру России с Ираком – больше, чем любой матч РПЛ после паузы. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч
На товарищеской игре Россия – Ирак «Газпром Арена» оказалась заполнена на треть.
Посещаемость матча составила 23 818 зрителей. Петербургский стадион вмещает 68 тысяч.
Отметим, что игру посетило больше болельщиков, чем любой матч Мир РПЛ после зимней паузы: на игре «Зенита» с «Пари НН» в чемпионате России было 19705 зрителей.
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я с такой же логикой делаю сравнение с украиной. думай что ты мне пишешь. и хомячки сразу минусы побежали ставить) не по линии партии мыслю))
какое дело нам до казахстана?