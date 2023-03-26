23 818 зрителей посетили игру России с Ираком – больше, чем любой матч РПЛ после паузы. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч

На товарищеской игре Россия – Ирак « » оказалась заполнена на треть.

Посещаемость матча составила 23 818 зрителей. Петербургский стадион вмещает 68 тысяч.

Отметим, что игру посетило больше болельщиков, чем любой матч Мир РПЛ после зимней паузы: на игре «Зенита» с «Пари НН» в чемпионате России было 19705 зрителей.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 2:0 – Миранчук и Пиняев забили. Онлайн-трансляция

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