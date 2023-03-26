23 818 зрителей посетили игру России с Ираком – больше, чем любой матч РПЛ после паузы. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч

Теги Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Футбол

На товарищеской игре Россия – Ирак «Газпром Арена» оказалась заполнена на треть.

Посещаемость матча составила 23 818 зрителей. Петербургский стадион вмещает 68 тысяч.

Отметим, что игру посетило больше болельщиков, чем любой матч Мир РПЛ после зимней паузы: на игре «Зенита» с «Пари НН» в чемпионате России было 19705 зрителей.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 2:0 – Миранчук и Пиняев забили. Онлайн-трансляция

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»

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30 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ joze mourino
а при чем тут казахстан вообще, чел? на основании чего ты делал сравнение? зачем это сравнение? я с такой же логикой делаю сравнение с украиной. думай что ты мне пишешь. и хомячки сразу минусы побежали ставить) не по линии партии мыслю))
Не я делал сравнение Казахстана и России. Но как понимаю думай, что ты пишешь, ты писал сам себе?
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pulyalke
Ответ bulldozer
Обидно, наверное. Казахстан играет в отборе на Евро и побеждает Данию. А Россия играет никому не нужный товарняк с Ираком…
обидно наверное будет пересечь очередную красную линию и она реально окажется красной - радуйся, что еще можешь смотреть игры
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Честный контроль
Столько же на ЦСКА - 2DROTS было.
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joze mourino
Ответ Dexter Dallas
А причем тут Украина, когда сравнивают Казахстан и россию?
а при чем тут казахстан вообще, чел? на основании чего ты делал сравнение? зачем это сравнение?

я с такой же логикой делаю сравнение с украиной. думай что ты мне пишешь. и хомячки сразу минусы побежали ставить) не по линии партии мыслю))
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alex fedun
А будет статья на тему, сколько получили игроки Ирака чтоб так отыграть второй тайм и сдать игру на славу великой России???
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Dexter Dallas
Ответ joze mourino
а украина проиграла и вылетит. и смысл? какое дело нам до казахстана?
А причем тут Украина, когда сравнивают Казахстан и россию?
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mjordan
Ответ Lacrosse-style goal
Просто у кого-то желание спокойно жить, развивать страну. А у кого-то то нет покоя от имперских амбиций, "собирание земель", новый мировой порядок и прочие биполярные миры...
а еще номерные родители и гендеры покоя не дают. Закономерный итог.
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Sergey Smolensky
Ответ BaltikaSPb
А че FAN ID стреманулись ввести на сборную? Побоялись что и пяти тысяч тогда не наберете ?
Судя по всему, мало чтобы поменяло.
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Sergey Smolensky
До фан-уйди один Зенит собирал больше, чем сейчас сборная.
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catcher69
Это аншлакЪ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pulyalke
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Ничего удивительного, кому нужна сборная простигосподи Ирака? 🤣
ты вообще все максимально мимо написал
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joze mourino
Ответ bulldozer
Обидно, наверное. Казахстан играет в отборе на Евро и побеждает Данию. А Россия играет никому не нужный товарняк с Ираком…
а украина проиграла и вылетит. и смысл?
какое дело нам до казахстана?
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Красная стрела
Ответ <~Inter~>
Для матча без фан айди плохой результат. По сути говорит о том, что большинство понимают "важность" данной игры и попросту не имеют никакого интереса на это смотреть
Ну так я и пишу, что есть помимо товы и ситуация ещё. А 20 с лишним тысяч, это не 2,3. Плюс прошли акции ещё 🤷🏿‍♂️ сделайте в провинции матчи, а не в Питере и Москве, которым всё приелось, будет веселее. Но у нас опять же.
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Lacrosse-style goal
Ответ bulldozer
Обидно, наверное. Казахстан играет в отборе на Евро и побеждает Данию. А Россия играет никому не нужный товарняк с Ираком…
Просто у кого-то желание спокойно жить, развивать страну. А у кого-то то нет покоя от имперских амбиций, "собирание земель", новый мировой порядок и прочие биполярные миры...
+17
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<~Inter~>
Ответ Красная стрела
Для товы очень хороший результат. Тем более в нашей ситуации.
Для матча без фан айди плохой результат. По сути говорит о том, что большинство понимают "важность" данной игры и попросту не имеют никакого интереса на это смотреть
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DavidRobertJosephBeckham
Ничего удивительного, кому нужна сборная простигосподи Ирака? 🤣
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Александр Кудрявцев
Ответ BaltikaSPb
А че FAN ID стреманулись ввести на сборную? Побоялись что и пяти тысяч тогда не наберете ?
Наверное ✌️✌️✌️
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Александр Кудрявцев
Ну правильно потому что без этого fan id
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yalyon
Чё-то днище совсем. Я думал без фанайди хотя бы 40 соберут. Сборная как никак
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Evgeny Trifonov
Ответ Иван Новиков
Можно было на Петровиче провести - был бы аншлаг.
на Петровский не пришли бы столько, на улицу взгляни. Кто там будет сидеть с такой погодой
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bulldozer
Обидно, наверное. Казахстан играет в отборе на Евро и побеждает Данию. А Россия играет никому не нужный товарняк с Ираком…
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Pucheslav
Бывает такое когда анонсируешь матч за 2-3 дня до его проведения
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versalio
Мнда уж ...
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blaugrano
Жалкое зрелище. Первый домашний матч за полтора года. Ещё и без фан-айди.
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Бухгалтер2021
маловато надо другие города и стадионы искать
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