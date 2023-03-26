Радимов о 1-м тайме с Ираком: «Глебов, Пруцев и Фомин проиграли центр поля, все вторые мячи. Провалили первые 30 минут, потом взяли себя в руки»

подвел итоги 1-го тайма товарищеского матча сборных России и Ирака.

– Владислав, где прессинг, где давление?

– Не хватает точно прессинга более агрессивного. Того, что показывает, кстати, : при вводе мяча от ворот они здорово прессингуют и заставляют нас ошибаться.

Но, опять же, здесь зависит от... Центр поля мы еще проиграли. Мы проиграли все вторые мячи в середине поля, несмотря на то, что у нас , Пруцев и , в принципе, опорные полузащитники, которые всегда этим славились. Здесь они проигрывают этот центр поля.

«Провалили» – я здесь не совсем соглашусь. Провалили, наверное, первые 30 минут, потом взяли себя в руки и чуть добавили, – сказал бывший игрок сборной России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Быстров об игре с Ираком: «Провалили 1-й тайм. Катания мяча эти, не прессингуем, даем создавать у своих ворот, детские ошибки центрального защитника»