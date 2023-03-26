Радимов о 1-м тайме с Ираком: «Глебов, Пруцев и Фомин проиграли центр поля, все вторые мячи. Провалили первые 30 минут, потом взяли себя в руки»

Теги Владислав Радимов Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Даниил Фомин Матч ТВ Данил Глебов Данил Пруцев Футбол

Владислав Радимов подвел итоги 1-го тайма товарищеского матча сборных России и Ирака.

– Владислав, где прессинг, где давление?

– Не хватает точно прессинга более агрессивного. Того, что показывает, кстати, Ирак: при вводе мяча Песьяковым от ворот они здорово прессингуют и заставляют нас ошибаться.

Но, опять же, здесь зависит от... Центр поля мы еще проиграли. Мы проиграли все вторые мячи в середине поля, несмотря на то, что у нас Глебов, Пруцев и Фомин, в принципе, опорные полузащитники, которые всегда этим славились. Здесь они проигрывают этот центр поля.

«Провалили» – я здесь не совсем соглашусь. Провалили, наверное, первые 30 минут, потом взяли себя в руки и чуть добавили, – сказал бывший игрок сборной России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Быстров об игре с Ираком: «Провалили 1-й тайм. Катания мяча эти, не прессингуем, даем создавать у своих ворот, детские ошибки центрального защитника»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Фомин и Глебов в чемпионате пол сезона пешеходят, чего тут ждать
В принципе, по многим видно, что в голове клубный футбол. В том матче особенно, в этом, после критики разве что чуть активнее
И то не все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий