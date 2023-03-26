Миранчук забил Ираку через 5 минут после выхода на замену. Антон отличился в двух играх России подряд

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Миранчук Данил Пруцев Футбол

Антон Миранчук отметился голом вскоре после выхода на замену в игре Россия – Ирак.

Полузащитник, представляющий «Локомотив», в перерыве товарищеского матча заменил Данила Пруцева. На 50-й минуте он добил мяч в сетку после того, как вратарь Джалал Хасан парировал удар форварда Александра Соболева.

Миранчук забил и в предыдущей игре России – с Ираном (1:1) 23 марта.

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 1:0 – Миранчук открыл счет. Онлайн-трансляция

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3 комментария

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Peter Parker
Ответ Фут.Боль
Локо тащит сборную!
ага, Литвинов отдал Денисову, тот продолжил на Облякова, который выкатил под удар Соболеву, после удара которого, Миранчук забивал уже в пустые.
Ну и с Ираном, пенальти заработанный Зиньковским. Антон, конечно, молодец, что реализует свои моменты, да и Пиняев забил сольный. Но на счет Локо тащит, это все таки смешно.
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leva213
Ну все, Шпинев радостно потирает руки. Он нагреется в любом случае: и в случае продления контракта с Локо и в случае ухода Антохи за бугор(в чем лично я сомневаюсь)
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Фут.Боль
Локо тащит сборную!
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