Миранчук забил Ираку через 5 минут после выхода на замену. Антон отличился в двух играх России подряд
Антон Миранчук отметился голом вскоре после выхода на замену в игре Россия – Ирак.
Полузащитник, представляющий «Локомотив», в перерыве товарищеского матча заменил Данила Пруцева. На 50-й минуте он добил мяч в сетку после того, как вратарь Джалал Хасан парировал удар форварда Александра Соболева.
Миранчук забил и в предыдущей игре России – с Ираном (1:1) 23 марта.
Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.
Товарищеский матч. Россия против Ирака. 1:0 – Миранчук открыл счет. Онлайн-трансляция
Ну и с Ираном, пенальти заработанный Зиньковским. Антон, конечно, молодец, что реализует свои моменты, да и Пиняев забил сольный. Но на счет Локо тащит, это все таки смешно.