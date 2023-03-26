Миранчук забил Ираку через 5 минут после выхода на замену. Антон отличился в двух играх России подряд

отметился голом вскоре после выхода на замену в игре Россия – Ирак.

Полузащитник, представляющий « », в перерыве товарищеского матча заменил . На 50-й минуте он добил мяч в сетку после того, как вратарь Джалал Хасан парировал удар форварда Александра Соболева.

Миранчук забил и в предыдущей игре России – с Ираном (1:1) 23 марта.

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. 1:0 – Миранчук открыл счет. Онлайн-трансляция