Тренер женской сборной Сьерра-Леоне U20 отправил фото пениса, порноролики и предлагал секс футболистке после ее жалобы на плохие условия. Экс-глава федерации проигнорировала ситуацию

Футболистка женской сборной Сьерра-Леоне рассказала о домогательствах со стороны тренера.

Билкису Кандех-Турай рассказала, что в 2017 году, будучи капитаном сборной Сьерра-Леоне среди девушек до 20 лет, жаловалась на плохие условия работы спортсменок.

«У нас не было аптечек, надлежащего питания, медицинского оборудования, транспорта... не было ничего. Я выражала свои опасения, говорила с представителями футбольной федерации. Они сказали, что планируют решать проблему, но так и не сделали этого», – сказала футболистка.

После того, как Кандех-Турай пожаловалась на плохие условия тренеру, в ответ, как утверждает футболистка, он отправил ей фотографии своего пениса и порноролики и в течение следующих нескольких месяцев каждый день предлагал ей заняться сексом. На тот момент футболистке было 17 лет. Девушка утверждает, что пожаловалась на домогательства Ише Йохансен, на тот момент занимавшей пост президента федерации футбола Сьерра-Леоне, но это ни к чему не привело.

«Я начала говорить об этом со своими друзьями, и мы решили пойти и рассказать Ише. Я рассказала ей о некоторых вещах, с которыми нам приходилось сталкиваться, и, не называя имен, сказала ей, что один из тренеров предлагал нам секс, и это пугало нас. Она сказала: «Хорошо, мы это исправим». Но всякий раз, когда я пыталась дозвониться до нее после этого, мне не отвечали. Я пыталась поднять эти вопросы давным-давно, когда она была там. Иша знает меня по имени», – рассказала Кандех-Турай.

Однако Йохансен опровергла слова футболистки, заявив, что не помнит никаких попыток Кандех-Турай связаться с ней и жалоб на домогательства со стороны тренера. По словам экс-президента Федерации футбола Сьерра-Леоне, в момент, когда Кандех-Турай якобы пыталась связаться с ней, она была временно отстранена от должности.

«Моя память не идеальна, но утверждения подобного рода я бы не забыла. В футбольной федерации есть дисциплинарные комитеты, и я бы передала такого рода жалобу непосредственно в соответствующий комитет для рассмотрения.

Я не только не была в официальном статусе, чтобы иметь возможность что-либо сделать, но я даже не понимаю, как и где она могла встретиться со мной лично. После того как кто-то обращается ко мне, я обращаюсь к ключевым членам администрации, но никто не помнит, чтобы в то время к нему обращались с подобными обвинениями», – сказала Йохансен.

Осенью 2021 года тренер женской сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах был отстранен от работы из-за обвинений в домогательствах и запугивании игроков. Сообщалось, что футбольная федерация страны располагает копиями сообщений, подтверждающих факт домогательств.