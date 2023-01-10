4 экс-тренера женской футбольной лиги США пожизненно отстранены от работы по итогам расследования после обвинений в домогательствах и словесном абьюзе

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Четыре экс-тренера женской лиги США пожизненно отстранены от работы.

В понедельник, 9 января, был вынесен дисциплинарный приговор на основании совместного расследования Национальной женской футбольной лиги и профсоюза игроков. Расследование последовало за отчетом The Athletic, выпущенном в 2021 году. В нем были изложены обвинения в домогательствах и принуждении к сексу в 2015 году, предъявленные экс-тренеру «Портленд Торнс» Полу Райли. Кроме того, в отчете сообщалось, что экс-тренер «Чикаго Ред Старс» Рори Дэймс подвергал своих подопечных эмоциональному насилию и словесному абьюзу.

Экс-тренеры Пол Райли, Кристи Холли, Рори Дэймс и Ричи Берк получили пожизненное отстранение от любой работы в лиге. Также был наложен двухлетний запрет на трудоустройство бывшему тренеру «Юта Роялз» Крэйгу Харрингтону и бывшему директору «Готэма» Элис ЛаХью, а также определены условия их повторного трудоустройства после запрета. Кроме того, «Портленд Торнс» и «Чикаго Ред Старс» получили штрафы в размере 1 млн и 1,5 млн долларов соответственно.

Совместное расследование в новом свете подробно описало нарушения, имевшиеся в ряде команд. Расследование, проведенное бывшим заместителем генерального прокурора США Салли Йейтс от имени Федерации футбола США, опубликованное в октябре 2022 года, подтвердило его результаты.

«Лига продолжит уделять приоритетное внимание внедрению и совершенствованию политики, программ и систем, которые ставят здоровье и безопасность наших игроков на первое место», – сообщается в официальном пресс-релизе.

В 2021 году пять тренеров-мужчин были уволены или подали в отставку по причинам, не связанным с футболом, включая предполагаемые сексуальные домогательства, словесные оскорбления и расистские высказывания.

6 комментариев

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Mohnatiy
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Ответ Заяцволк
Вроде называют словом "куколд", ну или я путаю что-то, хз
Что бы это значило? 🤔
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Заяцволк
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Ответ Mohnatiy
А каким словом назвать непонятное иностранное явление?
Вроде называют словом "куколд", ну или я путаю что-то, хз
0
-2
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Mohnatiy
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Ответ А. Мостовой
какой еще абьюз? нет нормальных русских слов что ли?
А каким словом назвать непонятное иностранное явление?
0
-1
-1
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nnn4404
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Ответ А. Мостовой
какой еще абьюз? нет нормальных русских слов что ли?
так а что это такое?
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-2
-2
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Amalfitano
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Словесный абъюз? А я то всё думаю, почему дочка постоянно называет меня арбузером когда я её заставляю мыть посуду.)) Так вот оно чо!)
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-2
+11
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А. Мостовой
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какой еще абьюз? нет нормальных русских слов что ли?
+5
-2
+3
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