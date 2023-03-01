Глава Федерации футбола Гаити, пожизненно отстраненный ФИФА за сексуальное насилие над футболистками, вновь занял свой пост. CAS удовлетворил его апелляцию
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил пожизненное отстранение главы Федерации футбола Гаити.
В ноябре 2020 года ФИФА признала Ива Жан-Барта виновным в сексуальных домогательствах и насилии над футболистками и пожизненно отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом.
Спортивный арбитражный суд в Швейцарии отменил это решение две недели назад, постановив, что в заявлениях предполагаемых жертв были несоответствия и неточности. Суд также заявил, что в информации, предоставленной организацией Human Rights Watch и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), было недостаточно доказательств.
Жан-Барт заявил, что подаст иск о клевете против журналиста-фрилансера, который первым сообщил об обвинениях в его адрес в британской газете The Guardian.
Адвокат функционера Стэнли Гастон рассказал, что Жан-Барт борется с раком и пока неясно, когда он вернется на Гаити. Управлять федерацией Жан-Барт будет удаленно.
Другой адвокат, Клод Рамони, подчеркнул, что Жан-Барт больше не отстранен от работы и имеет право снова исполнять свои обязанности.
«Он был избран президентом на четыре года, и его срок не закончился. ФИФА должна признать это», – сказал Рамони.
ФИФА может отказать Жан-Барту в допуске на мероприятия, которые она организует, включая женский чемпионат мира по футболу, который стартует в июле. Пока неизвестно, планирует ли ФИФА обжаловать решение CAS об удовлетворении апелляции Жан-Барта.
Глава Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие над футболистками пожизненно отстранен ФИФА
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