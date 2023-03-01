Глава Федерации футбола Гаити, пожизненно отстраненный ФИФА за сексуальное насилие над футболистками, вновь занял свой пост. CAS удовлетворил его апелляцию

Спортивный арбитражный суд ( ) отменил пожизненное отстранение главы Федерации футбола Гаити.

В ноябре 2020 года ФИФА признала Ива Жан-Барта виновным в сексуальных домогательствах и насилии над футболистками и пожизненно отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом.

Спортивный арбитражный суд в Швейцарии отменил это решение две недели назад, постановив, что в заявлениях предполагаемых жертв были несоответствия и неточности. Суд также заявил, что в информации, предоставленной организацией Human Rights Watch и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), было недостаточно доказательств.

Жан-Барт заявил, что подаст иск о клевете против журналиста-фрилансера, который первым сообщил об обвинениях в его адрес в британской газете The Guardian.

Адвокат функционера Стэнли Гастон рассказал, что Жан-Барт борется с раком и пока неясно, когда он вернется на Гаити. Управлять федерацией Жан-Барт будет удаленно.

Другой адвокат, Клод Рамони, подчеркнул, что Жан-Барт больше не отстранен от работы и имеет право снова исполнять свои обязанности.

«Он был избран президентом на четыре года, и его срок не закончился. ФИФА должна признать это», – сказал Рамони.

ФИФА может отказать Жан-Барту в допуске на мероприятия, которые она организует, включая женский чемпионат мира по футболу, который стартует в июле. Пока неизвестно, планирует ли ФИФА обжаловать решение CAS об удовлетворении апелляции Жан-Барта.

Глава Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие над футболистками пожизненно отстранен ФИФА

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