«Вся Украина мечтает о победе на «Уэмбли». Нам она нужна больше, чем Англии». Беланов о матче сборных

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Уэмбли Игорь Беланов квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Игорь Беланов считает, что Украине победа в матче отбора Евро-2024 нужна больше, чем Англии.

Бывший игрок сборной СССР поделился ожиданиями от сегодняшней игры.

Сборная Англии примет Украину в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на «Уэмбли».

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. На Украине тренировки постоянно прерываются.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1986 в интервью BBC.

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130 комментариев

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Любезный Коссутий
эх, великая команда была - Динамо Киев - времен окончания совка: Беланов, Заваров, Протасов, Михайличенко, Демьяненко, Балтача, Литовченко, Рац...
ностальгия.
но, увы, Игорь, шансы Украины, на победу, вряд ли выше 5-10%
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blaugrana_man
Игоряныч - амбасадор новостей об украине на спортсру))))))
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Total_90
Ответ tyuiop tyuiop
ахах, хоть стрелы научись метать
это даже не "стрелы", водички пипец, говорят помогает)
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Sevuska
После того как Англия впервые за десятилетия выиграла у Италии на выезде , с Украиной они будут играть с огромным зарядом на крупную победу 👍
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prus_3
Ответ London.is.blue
Украина аграрная сверхдержава, стабильно в лидерах по экспорту зерна. В первую очередь Китай напрямую зависит от этого экспорта. Отсюда, кстати, и зерновые сделки от которых кое-кого бомбит. Как китайцы с турками сказали, так и будет))) А то, что Украина просит деньги и оружие, так это логично. Своё оружие Украина начала отдавать ещё в 90х(в том числе и ядерное) взамен на гарантии безопасности(в первую очередь от России). Так что выдыхай, балалайка)
"аграрная сверхдержава" )))
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Lepilo62
Отбор только стартовал Англия обязана набирать очки и разницу мячей на сегодняшний день вариантов 0. Один вариант много не пропустить при условии скажем ... если они будут заколдованы.
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tyuiop tyuiop
Ответ Total_90
потуши, а то у тебя горит)
ахах, хоть стрелы научись метать
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Женя Григорьев
Скоро в ленте новостей . *Минсют признал sports.ru иностранным агентом*
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tyuiop tyuiop
Ответ Kubinec_
вся суть эстонца комменты про себя удалять. )0))
Карпина?
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tyuiop tyuiop
Ответ U.F.A.
Да кого-то запихивают в Одессе в бобики и везут в военкомат, а кто-то выходит на в Уэмбли в футбик играть)))
всю Одессу уже запихали?
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Алексей Зуев
Ответ Alena Kostornaia
Донбасс и Крым являются неотъемлемой территорией Украины по международному праву, а не самостоятельными субъектами.
Была такая страна Югославия по международному праву, и нет такой страны больше. Не так уж и давно это произошло. Но это все - теории. По факту житель Крыма, Донбасса не есть равно житель Западной Украины. Можно вокруг этого много чего разводить, но это - данность. А сейчас про это выгодно молчать руководству Украины, и конечно Западу. Потому что их волнуют территории, жизни людей их не волнуют.
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RUSfan SpartakOV
Без шансов.
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tyuiop tyuiop
Ответ AAgha
Никогда не симпотизировал сборной Англии, но в этом матче желаю им рагромной победы
то, так англосаксы уже не враги?)))
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London.is.blue
Ответ prus_3
Нам нужно, нам, нам, нам — ням-ням-ням. Трудно представить, чтобы Украина кому-нибудь что-нибудь дала. Вечно голодный наглый кукушонок с разинутым клювом. А потом скок-скок, кто не скачет...
Украина аграрная сверхдержава, стабильно в лидерах по экспорту зерна. В первую очередь Китай напрямую зависит от этого экспорта.
Отсюда, кстати, и зерновые сделки от которых кое-кого бомбит. Как китайцы с турками сказали, так и будет)))

А то, что Украина просит деньги и оружие, так это логично. Своё оружие Украина начала отдавать ещё в 90х(в том числе и ядерное) взамен на гарантии безопасности(в первую очередь от России).

Так что выдыхай, балалайка)
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Total_90
Ответ Lansm
Ахахаха ну и балван Иди Соловьёва или Симонян послушай. У Мексики всё супер. И никаких проблем с сша не было и нет
у тебя очень странный юмор, успокойся, всё хорошо)
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tyuiop tyuiop
Ответ Геннадий Тёкин
Так пусть Зеленский попросит англичан проиграть.
думаю он про другое попросит)
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Кузичкин
от души пупсик
если ты про донецкий джазовый оркестр который обманом под видом концерта отправили на передовую, то они все погибли
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Lansm
Ответ Total_90
Ты думаешь Мексике дадут такое право? Хватит дурачиться и прикрываться мнимыми правами уже)
Ахахаха ну и балван
Иди Соловьёва или Симонян послушай.
У Мексики всё супер.
И никаких проблем с сша не было и нет
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Красная стрела
Ответ vaniaEee
Бот атака? Что за ерунду снес? Кст, как вписаться Тоже хочу писать ерунду и ставить плюсики за деньги)
Я всё пишу от себя. Как это оценивать, ваше дело🤷🏿‍♂️ и что б получать плюсы, наверное нужно уметь сказать что-то остро и в тему. Если вы не умеете остро мыслить, вам даже деньги не помогут. Так и будете в минусах ходить. Многие, кстати, зарегенные после 2022 ципсошники, со своей работой не справляются. 😂Ну не способны они выдать, что - то. Как не старайся.
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Гильяно
Ох уж это вечное украинское: «Нам важнее, поймите!»)

Ну кстати, перед Уэльсом также говорили, но не помогло.
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Stereophonics89
Ответ adeptik
Украинцы - новые цыгане. В перспективе 2-3 лет останутся без своего государства и каких-либо прав. Но самое печальное, они так всех достанут, что их будут шугаться, как тех же цыган. У них и подход тот же - дай, дай, дай. Одни умные украинцы мимикрируют в пшеков, хотя фильтрация будет сложной. Другие умные поедут в Россию, здесь люди добрые и всё стерпят, поэтому работа и прочее будет в избытке. Самые глупые будут с батькой Бандерой и просить подаяние в конкуренции с цыганами, но будут получать лишь игнор. Скриньте
а чего на 2-3 дня?)
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Кузичкин
мечтают о победе,но в Бахмут ехать боятся)))
а кто не боится? ты не боишься?
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Total_90
Ответ tyuiop tyuiop
как я угораю когда чувак у которого хозяева путинские олигархи, у которых хозяева вообще хз кто на востоке, рассуждает о слугах))
потуши, а то у тебя горит)
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tyuiop tyuiop
Ответ Total_90
ну зачем повторять за своими хозяевами, можно же что-то придумать оригинальное)
как я угораю когда чувак у которого хозяева путинские олигархи, у которых хозяева вообще хз кто на востоке, рассуждает о слугах))
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Красная стрела
Ответ dimitrii36
просвети меня, так кто прав в конфликте
Кто я такой, чтоб тебя просвещать? Я высказываю лишь своё мнение. И это делал я много раз. 🤷🏿‍♂️
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