«Вся Украина мечтает о победе на «Уэмбли». Нам она нужна больше, чем Англии». Беланов о матче сборных
Игорь Беланов считает, что Украине победа в матче отбора Евро-2024 нужна больше, чем Англии.
Бывший игрок сборной СССР поделился ожиданиями от сегодняшней игры.
Сборная Англии примет Украину в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.
Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на «Уэмбли».
Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. На Украине тренировки постоянно прерываются.
Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1986 в интервью BBC.
ностальгия.
но, увы, Игорь, шансы Украины, на победу, вряд ли выше 5-10%
Отсюда, кстати, и зерновые сделки от которых кое-кого бомбит. Как китайцы с турками сказали, так и будет)))
А то, что Украина просит деньги и оружие, так это логично. Своё оружие Украина начала отдавать ещё в 90х(в том числе и ядерное) взамен на гарантии безопасности(в первую очередь от России).
Так что выдыхай, балалайка)
Иди Соловьёва или Симонян послушай.
У Мексики всё супер.
И никаких проблем с сша не было и нет
Ну кстати, перед Уэльсом также говорили, но не помогло.