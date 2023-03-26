«Вся Украина мечтает о победе на «Уэмбли». Нам она нужна больше, чем Англии». Беланов о матче сборных

считает, что Украине победа в матче отбора Евро-2024 нужна больше, чем Англии.

Бывший игрок сборной СССР поделился ожиданиями от сегодняшней игры.

примет в рамках отбора на Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru) на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на « ».

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. На Украине тренировки постоянно прерываются.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1986 в интервью BBC.