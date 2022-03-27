Мать Манчини о вылете Италии: «Я бы вызвала Балотелли, он неудержим. Ошибки Жоржиньо дорого нам обошлись – не реализовать три пенальти…»

Марианна Пуоло, мать , назвала причины непопадания Италии на ЧМ-2022.

Команда заняла второе место в квалификационной группе и в полуфинальной стыковой игре с Северной Македонией уступила со счетом 0:1.

«Все могло сложиться лучше, но таков футбол. Иногда все складывается хорошо, иногда – не очень. Все было в наших руках, но атака проявила себя не лучшим образом.

Я бы вызвала в команду Балотелли, он невероятно крепкий и неудержимый форвард.

К сожалению, такие ошибки, как у Жоржиньо, дорого нам обошлись. Я не хочу все на него сваливать, он ведь не специально это делал, но не реализовать три пенальти…

Македония нанесла один удар. Возможно, Доннарумма мог выручить нас, но говорить об этом уже нет смысла. Этот состав не утратил волшебство, которое демонстрировал на Евро, но некоторые футболисты слишком боялись допустить ошибку, возможно.

Больше всех порадовались англичане», – сказала женщина в интервью Radiouno.

«Мысли о двух пенальти Швейцарии останутся со мной до конца жизни». Жоржиньо винит в провале Италии себя