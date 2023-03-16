«Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно». Мостовой о вылете петербуржцев из Кубка
Александр Мостовой отреагировал на вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России.
Петербуржская команда проиграла «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, 4:5 по пенальти).
«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровый удар. Но нужно признать, что момент непростой.
Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело. Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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И наперед отвечая на любимое питерское "А ВЫ? А САМИ-ТО ДАЛЕКО ОТ СПАРТЫ ПРАГИ УШЛИ?": нет, абсолютно не далеко, но мы и не пытаемся применить логику Ливерпулей и Реалов на себя, радуемся воспитанникам или тем, кто спрогрессировал уже в Спартаке
тактика сельдереева
А то все видели матч, а я нет.
По картинкам гадай.