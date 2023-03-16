«Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно». Мостовой о вылете петербуржцев из Кубка

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Малком Вильмар Барриос Футбол

Александр Мостовой отреагировал на вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России.

Петербуржская команда проиграла «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, 4:5 по пенальти).

«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровый удар. Но нужно признать, что момент непростой.

Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело. Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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22 комментария

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Дмитрий9779
Ответ vaniaEee
За своим клубом следи
Так пусть следит за своим Спартаком.Да и ты пришел на новость о Зените и где о твоём клубе ни слова,лицемер что ли?
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Илья Богданов
Ответ Дмитрий9779
Убери легионеров из Реала,МС,ПСЖ,Ливерпуля,Боруссии,Баварии..
Cначала надо результаты на их уровне показывать, а потом так высокопарно сравнивать. А когда результаты, как у Спарты Праги, наверное, с ней и надо равняться, не? По воспитанникам, философии, бюджетам, кпд этого бюджета
И наперед отвечая на любимое питерское "А ВЫ? А САМИ-ТО ДАЛЕКО ОТ СПАРТЫ ПРАГИ УШЛИ?": нет, абсолютно не далеко, но мы и не пытаемся применить логику Ливерпулей и Реалов на себя, радуемся воспитанникам или тем, кто спрогрессировал уже в Спартаке
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Kemal Gul
Ответ Дмитрий9779
Убери легионеров из Реала,МС,ПСЖ,Ливерпуля,Боруссии,Баварии..
Эти клубы легионеров тоже на деньги газовой госкорпорации покупают, во главе которой друзья президента?
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Невский баклан
Будем объективны, дело не в бразильцах, дело в Барриосе, именно он гарант чемпионств, отрыва, доминирования, когда его нет, с Зенитом можно играть, когда он есть, даже без бразильцев уже было тяжело играть против Зенита. Барриос топище, основа и гарантия превосходства, без него совсем не то.
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Спартак сила
Ответ Дмитрий9779
Будем объективны,только в прошлом году из "ни кому ненужного,второсортного турнира" кубок волшебно превратился в трофей всех трофеев.
он всегда таким и был
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vaniaEee
Ответ Дмитрий9779
Убери легионеров из Реала,МС,ПСЖ,Ливерпуля,Боруссии,Баварии..
За своим клубом следи
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Дмитрий9779
Ответ Спартак сила
питерские всегда кубок сливают тактика сельдереева
Будем объективны,только в прошлом году из "ни кому ненужного,второсортного турнира" кубок волшебно превратился в трофей всех трофеев.
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Дмитрий9779
Убери легионеров из Реала,МС,ПСЖ,Ливерпуля,Боруссии,Баварии..
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Спартак сила
питерские всегда кубок сливают
тактика сельдереева
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ZarvuR2020
Скажите деду, что с Малколмом и Барриосом Зенит даже проигрывал Динамо (не по пенальти)
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Покерный Футбол
Проблема Зенита,как по мне,вырисовывается довольно явно,в Зените много игроков легов которые уже переросли РПЛ,учитывая бан на Еврокубки мотивация этих игроков в спортивном плане,которые уже чемпионы и не раз,расти не будет. И вот Семак явно не тот тренер который может заряжать эмоциями команду.
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7партак
Ответ В Питере Пять
Зенит в любом составе в кубке обделывается.
Да, на вылет мы традиционно плохо играем и то что вылетели рано даже хорошо.
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Колбаскер тут
Ответ llolishe
Убери Промеску из Спартака
Он и не должен был играть.
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7партак
Клаудиньо бы ещё убрать. Его игра пяткой два раза чудом не привела к году в наши ворота . Достал уже клоун вечными обрезами в центре поля. Ещё и у своих ворот же в обаодку идёт и теряет.
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Kemal Gul
Ответ llolishe
Убери Промеску из Спартака
Вот вроде не хочется защищать Спартак, я вообще за Динамо болею, но нужно быть просто объективным. У Спартака недавно 11 россиян в старте вышли, а таких как Промес у Зенита - половина состава. Так что в чём-то Мостовой прав
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Фут.Боль
Малком-русский!
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Ответ llolishe
Убери Промеску из Спартака
Промаскалля
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Так видео эпизода есть хоть где-нибудь?
А то все видели матч, а я нет.
По картинкам гадай.
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Юрий Кечко
Ответ llolishe
Убери Промеску из Спартака
Да и с ним как то Урал не могут обыграть))
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Игорь Волков
Зенит не кубковый боец - команда из Рио в любом составе терпит фиаско
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llolishe
Убери Промеску из Спартака
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В Питере Пять
Зенит в любом составе в кубке обделывается.
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