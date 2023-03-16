«Вот что значит отсутствие Малкома и Барриоса. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно». Мостовой о вылете петербуржцев из Кубка

отреагировал на вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России.

Петербуржская команда проиграла « » в 1/4 финала Пути регионов (1:1, 4:5 по пенальти).

«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровый удар. Но нужно признать, что момент непростой.

Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, « » было тяжело. Вот что значит отсутствие и , без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас