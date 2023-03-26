Горетцка об увольнении Нагельсманна: «Шок! У меня не было проблем с Юлианом. Видел его чаще, чем семью»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Леон Горетцка Юлиан Нагельсманн Футбол

Леона Горетцку шокировало увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».

– Я бы солгал, если бы сказал, что последние несколько дней не повлияли на меня. Было чрезвычайно трудно.

У нас сложились очень близкие отношения с Юлианом. Я, наверное, видел его чаще, чем свою семью. Это был шок! Лично у меня, конечно, не было никаких проблем с Юлианом. Но я не знаю, как обстояли дела с другими.

– Что скажете о заявлении Салихамиджича о том, что между командой и Нагельсманном были разногласия?

– Я был бы глупцом, если бы противоречил своему боссу. Лично у меня не было никаких разногласий с Юлианом, но я не знаю, как обстояли дела с другими игроками, – сказал полузащитник «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

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13 комментариев

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Bayern_Norway
А если так посмотреть 9-ти очковый дистанцию про...рал.Но думаю все же что-то серьёзное.Со временем все выйдет.
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Jor Hakobyan
Ответ софочка
В смысле "хоть кто-то"? Тот же Киммих высказался ещё раньше.
Канселу тоже высказался, но не про увольнение Нагеля. Про Тухель сказал что один раз он забрал ЛЧ от него, надеюсь на этот раз будет на оборот. Ну не дословно я.
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Михо
Ответ Ilia Tikhonov
Ну хоть кто то высказался из игроков!
Киммих высказался еще 24 марта

https://www.sports.ru/football/1115005504-kimmix-ob-uvolnenii-nagelsmanna-goryachaya-tema-no-klub-nichego-ne-pod.html?sl=1
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Bayern_Norway
Лично у меня,лично у меня.Стрельки переводить. Значит все же были проблемы внутри команды.
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Илья Игнатьев
Ответ Godare88
Ну теперь и тебя турнут, летом, видимо, клуб придется искать
Вот с чего ты вообще это взял?
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Руслан Ганбаров
Объясните мне кто нибудь, откуда на спортсе такой культ к Нагельсману и полный шок от увольнения?
Умудрился возродить конкуренцию в неконкуретном чемпионате, где Бавария была неуязвима со стандартным 15ти очковым отрывом.
Или ему надо памятник отлить за прохождение мертвейшего псж?
Ну щас по стандарту схвачу все минусы мира, ведь тут принято скулить о плохом Салихамиджиче, практически без провальный трансферов.
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софочка
Ответ Ilia Tikhonov
Ну хоть кто то высказался из игроков!
В смысле "хоть кто-то"? Тот же Киммих высказался ещё раньше.
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Godare88
Ну теперь и тебя турнут, летом, видимо, клуб придется искать
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ansdv
Ну все, теперь Самимахиджич будет искать для Леона новый клуб
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Sevuska
Ответ Ilia Tikhonov
Ну хоть кто то высказался из игроков!
«Это бизнес: мало любви, мало сердца. С этим решением нужно жить дальше. Когда происходит смена тренера, это всегда разочаровывает, ведь это значит, что мы, игроки, облажались», – сказал Киммих в эфире ZDF.
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Jor Hakobyan
Ответ Ilia Tikhonov
Ну хоть кто то высказался из игроков!
Все в шоке, начиная с игроков до болельщиков.
+3
-2
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Ilia Tikhonov
Ну хоть кто то высказался из игроков!
+19
-2
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Tomas Muller
Горетцка всегда говорит как есть.
+7
-4
+3
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