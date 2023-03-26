Горетцка об увольнении Нагельсманна: «Шок! У меня не было проблем с Юлианом. Видел его чаще, чем семью»

шокировало увольнение из «Баварии».

– Я бы солгал, если бы сказал, что последние несколько дней не повлияли на меня. Было чрезвычайно трудно.

У нас сложились очень близкие отношения с Юлианом. Я, наверное, видел его чаще, чем свою семью. Это был шок! Лично у меня, конечно, не было никаких проблем с Юлианом. Но я не знаю, как обстояли дела с другими.

– Что скажете о заявлении Салихамиджича о том, что между командой и Нагельсманном были разногласия?

– Я был бы глупцом, если бы противоречил своему боссу. Лично у меня не было никаких разногласий с Юлианом, но я не знаю, как обстояли дела с другими игроками, – сказал полузащитник «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение