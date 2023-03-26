Горетцка об увольнении Нагельсманна: «Шок! У меня не было проблем с Юлианом. Видел его чаще, чем семью»
Леона Горетцку шокировало увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».
– Я бы солгал, если бы сказал, что последние несколько дней не повлияли на меня. Было чрезвычайно трудно.
У нас сложились очень близкие отношения с Юлианом. Я, наверное, видел его чаще, чем свою семью. Это был шок! Лично у меня, конечно, не было никаких проблем с Юлианом. Но я не знаю, как обстояли дела с другими.
– Что скажете о заявлении Салихамиджича о том, что между командой и Нагельсманном были разногласия?
– Я был бы глупцом, если бы противоречил своему боссу. Лично у меня не было никаких разногласий с Юлианом, но я не знаю, как обстояли дела с другими игроками, – сказал полузащитник «Баварии».
Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную
https://www.sports.ru/football/1115005504-kimmix-ob-uvolnenii-nagelsmanna-goryachaya-tema-no-klub-nichego-ne-pod.html?sl=1
Умудрился возродить конкуренцию в неконкуретном чемпионате, где Бавария была неуязвима со стандартным 15ти очковым отрывом.
Или ему надо памятник отлить за прохождение мертвейшего псж?
Ну щас по стандарту схвачу все минусы мира, ведь тут принято скулить о плохом Салихамиджиче, практически без провальный трансферов.