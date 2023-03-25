Салихамиджич об увольнении Нагельсманна: «Результаты год были нестабильными, «Бавария» необъяснимым образом отдавала матчи. Но мы верили в Юлиана до 11 часов воскресного вечера»
Хасан Салихамиджич объяснил решение уволить Юлиана Нагельсманна нестабильностью.
«Можете представить, насколько тяжелым для меня был этот шаг. У нас были доверительные отношения.
Я знаю, что это непопулярное решение, но мы хорошо все обдумали. Мы считаем, что приняли лучшее для «Баварии» решение. Результаты начиная с прошлого марта были переменчивыми, мы необъяснимым образом отдавали матчи. В сентябре у нас тоже был проблемный период.
Перед ЧМ мы играли очень хорошо, но если посмотреть на вторую часть сезона, то уже видно, что дело не в периодах, а в неработоспособности общей концепции. Мы мучились даже тогда, когда побеждали.
Мы верили в Юлиана до 11 часов воскресного вечера. Мы поддерживали друг друга, много обсуждали тренировки и матчи. Он топ-тренер, мы до последней секунды были за него. Но после игры с «Байером» мы в понедельник сели и все обсудили. Футбол честен с тобой, если ты смотришь на результаты и данные. Если кривая результатов идет вниз, ты вынужден реагировать. Когда ты уже не до конца веришь, ты вынужден реагировать.
К счастью, на рынке был топовый вариант. И все случилось очень быстро», – сказал спортивный директор «Баварии».
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