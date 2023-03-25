Салихамиджич об увольнении Нагельсманна: «Результаты год были нестабильными, «Бавария» необъяснимым образом отдавала матчи. Но мы верили в Юлиана до 11 часов воскресного вечера»

Теги Бавария Байер Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Хасан Салихамиджич объяснил решение уволить Юлиана Нагельсманна нестабильностью.

«Можете представить, насколько тяжелым для меня был этот шаг. У нас были доверительные отношения.

Я знаю, что это непопулярное решение, но мы хорошо все обдумали. Мы считаем, что приняли лучшее для «Баварии» решение. Результаты начиная с прошлого марта были переменчивыми, мы необъяснимым образом отдавали матчи. В сентябре у нас тоже был проблемный период.

Перед ЧМ мы играли очень хорошо, но если посмотреть на вторую часть сезона, то уже видно, что дело не в периодах, а в неработоспособности общей концепции. Мы мучились даже тогда, когда побеждали.

Мы верили в Юлиана до 11 часов воскресного вечера. Мы поддерживали друг друга, много обсуждали тренировки и матчи. Он топ-тренер, мы до последней секунды были за него. Но после игры с «Байером» мы в понедельник сели и все обсудили. Футбол честен с тобой, если ты смотришь на результаты и данные. Если кривая результатов идет вниз, ты вынужден реагировать. Когда ты уже не до конца веришь, ты вынужден реагировать.

К счастью, на рынке был топовый вариант. И все случилось очень быстро», – сказал спортивный директор «Баварии».

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12 комментариев

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Пепкины Квадруплы
Поэтому пригласили тренера который ни в одном состоятельном клубе более двух лет не работал - план надёжный как швейцарские цасы!
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Ansu Fati
Нажрались баварцы. Карма обязательно настигнет. Вылетят в ЛЧ от Сити и Бундеслигу сольют и вспомнят про Нагельсманна
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Зеленый хвостик
Да я думаю Негель просто нахер послал Салихомиджича и сказал не лезть в его работу, вот и уволили. За результаты глупость полная.
+2
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AlexZhano__
У Баварии какая-то необъяснимая тяга к сливу тренеров. Доброго деда Карло слили, Ковача не воспринимали вообще, теперь Нагельсманна опрокинули.
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хавбек+
ну тут Хасан прав значительную часть сезона уг катали, другое дело что Тухель и Нагель два сорта одного повидла
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Антон Чугунов
Хасан, как порядочный человек, должен был тоже подать в отставку. Его выбор главного тренера был в том числе.
+9
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дриблинг горлуковича
«Верили до 11 часов воскресенья, а потом все таки успел купить крепыша»
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Владимир Войтенко
Интересно , а если Тухель обсерется?
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cukken
Сейчас как попрет!
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Ман Сити
Поэтому взяли физрука который слил чемпионат даже с ПСЖ, что казалось бы невозможно
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Арман Мартиросян
Нагельсманна точно не за результаты уволили . 71% матчей он выиграл, а это почти уровень Гвардиолы.
+21
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Artem Piatkov
В ЛЧ все матчи выиграли, а Бундес то такэ, не показатель
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