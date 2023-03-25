Смолов о Собчак: «То, что она меня пригласила и сделала первым героем, – очень классно. Но в целом я не большой фанат интервью»

вспомнил, как давал интервью Ксении Собчак.

– Ты всегда на расхват у популярных блогеров и интервьюеров, был первым гостем на канале Ксении Собчак. Чувствуешь ли себя одним из самых популярных футболистов страны? Как к этому относишься?

– Я точно стал спокойнее к этому относиться. Поскольку отдаю себе отчет, что такая масштабная популярность пришла после того пенальти. По поводу блогеров, отношусь с уважением к их работе.

То, что Ксения Анатольевна пригласила меня и сделала первым героем, это очень классно. Я долго не давал интервью и подумал, что высказаться на тему, которая всех интересовала и волновала, было бы круто именно у нее.

Но в целом я не большой фанат интервью, – сказал нападающий « » двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Первое интервью после ЧМ Смолов дал Собчак. Извинился и сказал, что слова Джордана – нелепая защита