Смолов о Собчак: «То, что она меня пригласила и сделала первым героем, – очень классно. Но в целом я не большой фанат интервью»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Ксения Собчак Футбол

Федор Смолов вспомнил, как давал интервью Ксении Собчак.

– Ты всегда на расхват у популярных блогеров и интервьюеров, был первым гостем на канале Ксении Собчак. Чувствуешь ли себя одним из самых популярных футболистов страны? Как к этому относишься?

– Я точно стал спокойнее к этому относиться. Поскольку отдаю себе отчет, что такая масштабная популярность пришла после того пенальти. По поводу блогеров, отношусь с уважением к их работе.

То, что Ксения Анатольевна пригласила меня и сделала первым героем, это очень классно. Я долго не давал интервью и подумал, что высказаться на тему, которая всех интересовала и волновала, было бы круто именно у нее.

Но в целом я не большой фанат интервью, – сказал нападающий «Динамо» двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Первое интервью после ЧМ Смолов дал Собчак. Извинился и сказал, что слова Джордана – нелепая защита  

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Sevuska
Кто-то становится популярным , забивая Реалу и Барсе . Но наш Федя выбирает корявую паненку с Хорватией 🤠
Он сгонял в Сельту, забил и Барсе и Реалу. Собственно, только им и забил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zuma
Ответ Sevuska
Кто-то становится популярным , забивая Реалу и Барсе . Но наш Федя выбирает корявую паненку с Хорватией 🤠
он забивал Реалу так то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Эртуг
Тебя из Локо к нам скинули? И мы в тебя поверили, а ты Фёдор как Какорин, вам у Дзюбы надо уроки брать как встряхнуть карьеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IndicaSativa
Ответ Sevuska
Кто-то становится популярным , забивая Реалу и Барсе . Но наш Федя выбирает корявую паненку с Хорватией 🤠
Ээээ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Кто-то становится популярным , забивая Реалу и Барсе .
Но наш Федя выбирает корявую паненку с Хорватией 🤠
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Да, сдал игру тем пендалем мажор Федул...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Опякин
Слишком много Феди сегодня, у меня передоз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий