«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Не почувствовал от него звездности, обычный человек. О Мбаппе могу сказать то же». Кутателадзе о времени в академии «ПСЖ»

Теги ПСЖ Хатем Бен-Арфа лига 1 Франция Sports.ru Неймар Д2 Франция Родез Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Николоз Кутателадзе Футбол

Николоз Кутателадзе рассказал о времени, проведенном в академии «ПСЖ».

Бывший форвард «Спартака-2» занимался в академии парижан с 2016 по 2018 год.

– Часто пересекались с основой «ПСЖ»?

– Каждый день. Мы кушали в общей столовой. Тогда [летом 2017-го] «ПСЖ» подписал Неймара. Для меня было шоком находиться с ним в одном помещении. Первое время я даже не ел – только смотрел на него, ха-ха.

– А на поле?

– По вторникам была общая тренировка у U17, U19 и основы, кто не играл на выходных. Однажды там был восстанавливающийся от травмы Марко Верратти. У него было невозможно отобрать мяч. Еще приходили Преснель Кимпембе и Хатем Бен-Арфа. Последний меня впечатлил: сумасшедший футболист, который не реализовал себя.

– Кто из звезд мог подсесть к молодым?

– В основном подходили французы: Килиан Мбаппе, Кимпембе. Кидали шутку и шли по своим делам.

– Неймар легко согласился на фото?

– Мне даже не пришлось ничего говорить. Я увидел его и остановился, зажав телефон в руке. Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе.

– В академии «ПСЖ» большинство – афрофранцузы. Как адаптировался в новой культуре?

– Я был единственным белым. Думаю, до меня на базе таких не видели, ха-ха. Было тяжело влиться в команду, потому что у них свои шутки, танцы. Приняли нормально, сразу дали понять, что я часть команды.

– Подкалывали, что ты белый?

– Ни разу.

– На посвящении в команду пел или танцевал?

– Пел на грузинском «Чито Грито» из «Мимино».

– В академии «ПСЖ» платили?

– Да, но немного: несколько тысяч евро. За победы в плей-офф были бонусы, – сказал форвард «Родеза» в интервью Sports.ru.

«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Он тренировался с топами «ПСЖ», отказывал «Зениту» из-за «Спартака» и попадал в телеграм Заремы

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4 комментария

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Sevuska
А потом он приготовил им хачапури , хинкали ,
мцвади , чашушули , чакапули , харчо , и чурчхелу на десерт . И пока игроки наедались этой вкуснятиной он станцевал мтелури и лекури .
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llolishe
Вместо звездности был перегар)))
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Vićtor Diaź
Сделать новость из статьи, которой уже несколько дней… сильно 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Михо
Интересен взгляд изнутри)
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