«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Не почувствовал от него звездности, обычный человек. О Мбаппе могу сказать то же». Кутателадзе о времени в академии «ПСЖ»
Николоз Кутателадзе рассказал о времени, проведенном в академии «ПСЖ».
Бывший форвард «Спартака-2» занимался в академии парижан с 2016 по 2018 год.
– Часто пересекались с основой «ПСЖ»?
– Каждый день. Мы кушали в общей столовой. Тогда [летом 2017-го] «ПСЖ» подписал Неймара. Для меня было шоком находиться с ним в одном помещении. Первое время я даже не ел – только смотрел на него, ха-ха.
– А на поле?
– По вторникам была общая тренировка у U17, U19 и основы, кто не играл на выходных. Однажды там был восстанавливающийся от травмы Марко Верратти. У него было невозможно отобрать мяч. Еще приходили Преснель Кимпембе и Хатем Бен-Арфа. Последний меня впечатлил: сумасшедший футболист, который не реализовал себя.
– Кто из звезд мог подсесть к молодым?
– В основном подходили французы: Килиан Мбаппе, Кимпембе. Кидали шутку и шли по своим делам.
– Неймар легко согласился на фото?
– Мне даже не пришлось ничего говорить. Я увидел его и остановился, зажав телефон в руке. Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе.
– В академии «ПСЖ» большинство – афрофранцузы. Как адаптировался в новой культуре?
– Я был единственным белым. Думаю, до меня на базе таких не видели, ха-ха. Было тяжело влиться в команду, потому что у них свои шутки, танцы. Приняли нормально, сразу дали понять, что я часть команды.
– Подкалывали, что ты белый?
– Ни разу.
– На посвящении в команду пел или танцевал?
– Пел на грузинском «Чито Грито» из «Мимино».
– В академии «ПСЖ» платили?
– Да, но немного: несколько тысяч евро. За победы в плей-офф были бонусы, – сказал форвард «Родеза» в интервью Sports.ru.
«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Он тренировался с топами «ПСЖ», отказывал «Зениту» из-за «Спартака» и попадал в телеграм Заремы
мцвади , чашушули , чакапули , харчо , и чурчхелу на десерт . И пока игроки наедались этой вкуснятиной он станцевал мтелури и лекури .