Николоз Кутателадзе: «Грабящие игроков топ-клубов – настоящие профи. В Лилле грабежи – обычное дело»

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Д2 Франция Родез Николоз Кутателадзе Футбол

Бывший член академий «ПСЖ» и «Лилля» рассказал о французских грабителях.

– В Лилле вас трижды грабили. Как это случилось?

– Первый раз я ночевал у товарища по команде. Папа, мама и брат спали на втором этаже. Обнесли весь первый этаж.

Потом мы были в Грузии в отпуске. Сначала пришел e-mail из полиции, потом маме позвонила соседка – в доме весь день горел свет. Забрали вообще все: радиатор, телевизор, диван, брендовую одежду. Третий случай произошел, когда мы были в Париже.

– Соседей не смутило, что у вас выносят диван?

– Во Франции люди не особо интересуются чужой жизнью. Может, думали, мы просто переезжаем.

– Полиция нашла преступников?

– Мы жили недалеко от бельгийской границы. Полицейские сказали, что, скорее всего, они приехали из Бельгии, поэтому их сложно будет найти. Частично стоимость украденного нам возместила страховая.

– Что вы предприняли после первого ограбления?

– Ничего. После второго поставили сигнализацию с камерой, но грабители как будто знали, где она находится, и не попали на запись.

– Футболистов в Европе и конкретно во Франции часто грабят. Понимаешь почему?

– Думаю, преступники, которые грабят футболистов топ-клубов, настоящие профи – грабят на топовом уровне.

– Обычных людей тоже грабят?

– В Лилле это было обычным делом. В Париже ни разу не слышал о подобном.

– Говорят, почти в каждом французском городе есть район, куда даже полиция старается лишний раз не заходить. Это правда?

– Насчет всех городов не знаю, но в Марселе и столице точно есть. В Париже мы с «ПСЖ» даже играли в таком районе.

Кстати, тогда линейный арбитр почему-то не приехал, флажок дали помощнику тренера соперника. Он отменил два моих гола из-за выдуманных офсайдов, – сказал Николоз Кутателадзе в интервью Sports.ru.

«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Он тренировался с топами «ПСЖ», отказывал «Зениту» из-за «Спартака» и попадал в телеграм Заремы

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5 комментариев

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Nubreed
Мне кажется, что футболистов так активно и показательно грабят из-за их статуса. Они слишком много получают и при этом слишком мало отдают. Бесконечно надоедают в медиа среде.
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Nubreed
Ответ окечуква
Даже забавно, что именно тихая и благополучная Бельгия превратилась в гнездо бандитов.
Бельгия давно уже не тихая и благополучная, т ч. все вполне логично.
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Виталий Ан
Что за жесть в последнем ответе?! 😂😂😂
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окечуква
Даже забавно, что именно тихая и благополучная Бельгия превратилась в гнездо бандитов.
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+1
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Mr@k
интересная какая спортивная новость, бывший член академий наверно прям в курсе этой тематики
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