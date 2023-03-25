Николоз Кутателадзе: «Грабящие игроков топ-клубов – настоящие профи. В Лилле грабежи – обычное дело»
Бывший член академий «ПСЖ» и «Лилля» рассказал о французских грабителях.
– В Лилле вас трижды грабили. Как это случилось?
– Первый раз я ночевал у товарища по команде. Папа, мама и брат спали на втором этаже. Обнесли весь первый этаж.
Потом мы были в Грузии в отпуске. Сначала пришел e-mail из полиции, потом маме позвонила соседка – в доме весь день горел свет. Забрали вообще все: радиатор, телевизор, диван, брендовую одежду. Третий случай произошел, когда мы были в Париже.
– Соседей не смутило, что у вас выносят диван?
– Во Франции люди не особо интересуются чужой жизнью. Может, думали, мы просто переезжаем.
– Полиция нашла преступников?
– Мы жили недалеко от бельгийской границы. Полицейские сказали, что, скорее всего, они приехали из Бельгии, поэтому их сложно будет найти. Частично стоимость украденного нам возместила страховая.
– Что вы предприняли после первого ограбления?
– Ничего. После второго поставили сигнализацию с камерой, но грабители как будто знали, где она находится, и не попали на запись.
– Футболистов в Европе и конкретно во Франции часто грабят. Понимаешь почему?
– Думаю, преступники, которые грабят футболистов топ-клубов, настоящие профи – грабят на топовом уровне.
– Обычных людей тоже грабят?
– В Лилле это было обычным делом. В Париже ни разу не слышал о подобном.
– Говорят, почти в каждом французском городе есть район, куда даже полиция старается лишний раз не заходить. Это правда?
– Насчет всех городов не знаю, но в Марселе и столице точно есть. В Париже мы с «ПСЖ» даже играли в таком районе.
Кстати, тогда линейный арбитр почему-то не приехал, флажок дали помощнику тренера соперника. Он отменил два моих гола из-за выдуманных офсайдов, – сказал Николоз Кутателадзе в интервью Sports.ru.
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