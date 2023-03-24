«Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками. Он обожает играть в футбол». Яровинский о хавбеке «Наполи»

Теги Рубин серия А Италия Первая лига Наполи Олег Яровинский Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Олег Яровинский считает, что Хвичу Кварацхелию невозможно испортить деньгами.

— Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать [из «Рубина»]. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

— Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.

— Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.

— Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?

— Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

— Люди из «Шахтера» вспоминают: Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?

— Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

— Режимистый?

— Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками, – сказал бывший спортивный директор «Рубина».

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11 комментариев

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Иля
Ну да.. - переход из Локо в Рубин был исключительно ради большого футбола
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Владимир Георгия
Подождём хотя бы годик. Конечно статус его может будет неожиданный высокий. И сейчас его поставили в рейтинге шестым, хотя много , например в лигах забили по 21 мячу итд. Там наверно смотрят ещё что-то, а именно Квара показал 6-7 голов из сольных проходов, что нет у других, точнее возможно единичные проходы. У Мбаппе и Холанда я не увидел голевых сольных проходов. Сольные результативные проходы редкость, тем более если у команды что-то не получается, результативный сольный проход зачастую решает исход матча и вдохновляет команду. Далее, замечено , что Квара сделал много голевых ассистов и предголевые пасы, значит хорошо видит поле. Его действия напоминают действия Месси, Марадонны и других грандов, что редкое явление в период тотального футбола. Осталось малость,-нужно чаще подключать его к атакам.
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беда504
Ответ Бухгалтер2021
ага не манят,че тогда с рубина ушел??
потому что рубин не играет в еврокубках))
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Кирилл.С-Пб
Ответ Marcus-light
У каждого поколения свои герои в разных странах. 15 лет назад были Аршавин и Жирков, сейчас вот Хвича, до этого Мхитарян. Потом будет герой где-то в Латвии или Эстонии. Шведы наверняка тоже сейчас смотрят в сторону норвежцев и жалеют о Холанде и Эдегоре. Медиана то всё равно в России выше
Всё так. Кто у нас сейчас то? Может толстожомый Пиняев заиграет. А так беда...
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Marcus-light
Ответ Кирилл.С-Пб
Жаль, что грузин. После Ирана смотришь на наши поленья и грустишь..
У каждого поколения свои герои в разных странах. 15 лет назад были Аршавин и Жирков, сейчас вот Хвича, до этого Мхитарян. Потом будет герой где-то в Латвии или Эстонии. Шведы наверняка тоже сейчас смотрят в сторону норвежцев и жалеют о Холанде и Эдегоре. Медиана то всё равно в России выше
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инок
Хвича большой талант. Его разглядел Семин. А Кикнадзе, паразит, отдал его в Рубин... А полностью раскрылся в Наполи, нашел свою команду. В Неаполе его любят, оставайся там и будет тебе счастье...
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Алексей Ненахов
Ответ А. Мостовой
2024 - Хвича: Вся жизнь мечтал играть за манчестер Сити
Ну вполне возможно, он из того поколения кто уже на Сити рос
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Бухгалтер2021
ага не манят,че тогда с рубина ушел??
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А. Мостовой
2024 - Хвича: Вся жизнь мечтал играть за манчестер Сити
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Mr@k
вот -вот, и Мбаппе такой же....
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Кирилл.С-Пб
Жаль, что грузин. После Ирана смотришь на наши поленья и грустишь..
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