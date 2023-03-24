«Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками. Он обожает играть в футбол». Яровинский о хавбеке «Наполи»
Олег Яровинский считает, что Хвичу Кварацхелию невозможно испортить деньгами.
— Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать [из «Рубина»]. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.
— Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.
— Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.
— Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?
— Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.
— Люди из «Шахтера» вспоминают: Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?
— Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.
— Режимистый?
— Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками, – сказал бывший спортивный директор «Рубина».
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