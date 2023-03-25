Кан об увольнении Нагельсманна: «Мы посчитали, что наши цели под угрозой. Это было обдуманное решение, а не эмоциональная реакция»

объяснил увольнение из «Баварии».

Вчера мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Последние несколько дней были трудными для всех нас. Это были нелегкие дни. Ожидаю, что у меня будет ночь или две, когда я не высплюсь по-настоящему хорошо. Это часть процесса увольнения тренера.

Юлиан – отличный, очень, очень хороший тренер. Мы всегда хорошо ладили на личном уровне, а также хорошо работали вместе. Мы обязаны обеспечить [клубу] спортивный успех. Мы задали себе вопрос: почему в игре команды наблюдаются такие колебания?

Мы могли бы относиться к этому спокойнее и позволить этому продолжаться, надеясь, что наконец сможем добиться стабильности. Команда показала, на что она способна, в матче с «ПСЖ».

Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это был процесс, и определенно не эмоциональная реакция», – сказал генеральный директор «Баварии».