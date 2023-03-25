Кан об увольнении Нагельсманна: «Мы посчитали, что наши цели под угрозой. Это было обдуманное решение, а не эмоциональная реакция»
Оливер Кан объяснил увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии».
Вчера мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.
«Последние несколько дней были трудными для всех нас. Это были нелегкие дни. Ожидаю, что у меня будет ночь или две, когда я не высплюсь по-настоящему хорошо. Это часть процесса увольнения тренера.
Юлиан – отличный, очень, очень хороший тренер. Мы всегда хорошо ладили на личном уровне, а также хорошо работали вместе. Мы обязаны обеспечить [клубу] спортивный успех. Мы задали себе вопрос: почему в игре команды наблюдаются такие колебания?
Мы могли бы относиться к этому спокойнее и позволить этому продолжаться, надеясь, что наконец сможем добиться стабильности. Команда показала, на что она способна, в матче с «ПСЖ».
Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это был процесс, и определенно не эмоциональная реакция», – сказал генеральный директор «Баварии».
Я не очень понимаю увольнения именно в этот момент, но ты тут играешься понятиями, как будто "иметь все шансы" означает прямо победу, и плевать, что есть Сити, Неаполь и Мадрид, и вообще это ЛЧ, тут сам чёрт ногу сломит.
Всё комментаторы на спортсе при этом :
Почему Бавария уволила Нагельсмана - это самая большая ошибка когда увольняли тренера
П. С. Хотя его уволили, так как нашли тренера намного круче
Растерянные 9 очков Бундеслиги и приговор тренеру
Жестко