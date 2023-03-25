Кан об увольнении Нагельсманна: «Мы посчитали, что наши цели под угрозой. Это было обдуманное решение, а не эмоциональная реакция»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Оливер Кан объяснил увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии». 

Вчера мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Последние несколько дней были трудными для всех нас. Это были нелегкие дни. Ожидаю, что у меня будет ночь или две, когда я не высплюсь по-настоящему хорошо. Это часть процесса увольнения тренера. 

Юлиан – отличный, очень, очень хороший тренер. Мы всегда хорошо ладили на личном уровне, а также хорошо работали вместе. Мы обязаны обеспечить [клубу] спортивный успех. Мы задали себе вопрос: почему в игре команды наблюдаются такие колебания?

Мы могли бы относиться к этому спокойнее и позволить этому продолжаться, надеясь, что наконец сможем добиться стабильности. Команда показала, на что она способна, в матче с «ПСЖ».

Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это был процесс, и определенно не эмоциональная реакция», – сказал генеральный директор «Баварии». 

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар1982
Ответ Макс Кидалов
Ваши цели и так стали ещё не выполнимее, если до увольнения я считал шансы равными, то сейчас считаю ман сити катком пройдётся по Баварии. У ман сити хорошая атмосфера в команде, у Баварии напряженная атмосфера будет, новая схема игры, новые тренировки и это перед 1/4 лч
Так на оборот у Баварий больше шансов стало да хотя и Нагельсман мог надрать задницу Пепу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Насколько чемпионат Германии интригующий, можно судить по тому если Бавария не на первом месте, сезон для них неудачен и тренера увольняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Artem Piatkov
Лучше бы Нагель слил Бундес но выиграл ЛЧ (на что были все шансы) А так имеете возможность слить все турниры
Имела возможность слить все турниры "Бавария" и при Нагельсмане. "Иметь все шансы" на ЛЧ она не перестала и при Тухеле, а с кем этих шансов больше – да чёрт его знает.
Я не очень понимаю увольнения именно в этот момент, но ты тут играешься понятиями, как будто "иметь все шансы" означает прямо победу, и плевать, что есть Сити, Неаполь и Мадрид, и вообще это ЛЧ, тут сам чёрт ногу сломит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zy888.8
Дураки, потеряли хорошего тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
если Бавария вылетит от МС, хотелось бы видеть лица Кана и Салихамиджича после финального свистка второго матча
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
В Баварии настолько собственный мир, что непонятно, почему они берут тренеров только со стороны. Успехов больше со своими, но упорно ищут чужих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагим Гиримов
Ответ <~Inter~>
Так Тухель мало чем отличается от него. Разве что опыта больше, а в остальном очень похожие тренеры
совершенно разные тренеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eazyjet
Думаю истинная причина что его девушка сливала инфу в прессу, иначе бы дождались окончания сезона, коней на переправе не меняют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Не уверен!!
Нагельсмана, которого хотели уволить ещё в прошлом году Всё комментаторы на спортсе при этом : Почему Бавария уволила Нагельсмана - это самая большая ошибка когда увольняли тренера П. С. Хотя его уволили, так как нашли тренера намного круче
Так Тухель мало чем отличается от него. Разве что опыта больше, а в остальном очень похожие тренеры
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Врёт как дышит. Этот бывший футболист тоже стал подтиркой Деда Хасана.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Так и не понял, почему они гордятся и подчеркивают что, мол, прошли аж САМИХ ПСЖ!!! Там по сравнению с Баварией дно команда с парочкой топ игроков, и все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Думаю, в данном увольнении есть нюансы, о которых общественность и не догадывается. Но уволить столь сильного (несмотря на возраст) тренера в самый разгар сезона, когда на кону 3 трофея - это не похоже на обдуманное решение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fc_champion
Так и не понял, с чем конкретно не справился Нагельсманн. От него тоже хотели "Киев за 3 дня"?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Нагельсмана, которого хотели уволить ещё в прошлом году
Всё комментаторы на спортсе при этом :
Почему Бавария уволила Нагельсмана - это самая большая ошибка когда увольняли тренера
П. С. Хотя его уволили, так как нашли тренера намного круче
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
North213
Надеюсь, после произошедшего всем из текущего руководства хотя бы хватит совести никогда больше не заикаться даже о "семейности" клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
если вы ставите цели только в пределах одного сезона, то и контракт надо было заключать на год, а не на 5 лет, да еще и отвалив кучу денег за тренера. По-моему, под угрозой не цели на сезон, а психическое здоровье баварских боссов, Кану бы в больничку сходить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепкины Квадруплы
Объясните этому идиоту что побеждать с отрывом в 20 очков 100 лет подряд не получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Очень странное решение. Если дело в конфликте с руководством, то в таком случае и гораздо более конфликтный Тухель Баварии точно не поможет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Руководство Байерна, походу, с Леви бухали недавно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Как будет смешно, если Боруссия заберёт лигу, а в ЛЧ пролетят мимо. Хоть и маловероятно с Тухелем. 😄
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ваши цели и так стали ещё не выполнимее, если до увольнения я считал шансы равными, то сейчас считаю ман сити катком пройдётся по Баварии. У ман сити хорошая атмосфера в команде, у Баварии напряженная атмосфера будет, новая схема игры, новые тренировки и это перед 1/4 лч
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
С такими боссами у Баварии цели на каждый сезон под угрозой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Слишком много вздохов по увольнению тренера. Вон Челси, по такому принципу жил и работал как клуб долгие годы. Захотели - убрали, захотели - поставили. Это большой футбол, тренер получит невероятно большую компенсацию, а если он хорош, как тот же Нагельсман, то без труда быстро подыщет себе новую работу, его пригласит другой большой клуб. Без драмы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
По сути между строк- январь все решил
Растерянные 9 очков Бундеслиги и приговор тренеру
Жестко
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Будет смешно если по итогу проиграют во всех турнирах
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий