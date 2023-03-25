Озил о том, почему перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Моуринью устроил мне ВИП-тур, показал все трофеи. Пеп же даже не потрудился встретиться со мной»

Месут Озил рассказал, почему перешел в «Реал» в 2010 году.

– Вы помните, как «Реал» подписал вас? Кто из клуба первым позвонил вам?

– Это был выбор между «Реалом» и «Барселоной». И в итоге вопрос был не в деньгах. Не знаю, известно ли это, но в то время я посетил и Мадрид, и Барселону, и разница была в .

Моуринью устроил мне ВИП-тур. Он привел меня на стадион и показал все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня были мурашки по коже.

Визит в Барселону вызвал меньше восторга. даже не потрудился встретиться со мной, это разочаровало. До этой поездки мне очень нравился стиль игры «Барселоны», и я мог представить, как буду играть там, но «Реал» постарался на славу.

Так что Жозе Моуринью, безусловно, был самым важным фактором в моем решении. После этих визитов я на 100% решил: хочу быть мадридиста, – сказал бывший полузащитник «Реала».

Месут Озил: «Моуринью – лучший тренер XXI века. Он невероятно разбирается в тактике, всегда защищает команду от медиа»