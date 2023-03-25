Озил о том, почему перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Моуринью устроил мне ВИП-тур, показал все трофеи. Пеп же даже не потрудился встретиться со мной»
Месут Озил рассказал, почему перешел в «Реал» в 2010 году.
– Вы помните, как «Реал» подписал вас? Кто из клуба первым позвонил вам?
– Это был выбор между «Реалом» и «Барселоной». И в итоге вопрос был не в деньгах. Не знаю, известно ли это, но в то время я посетил и Мадрид, и Барселону, и разница была в Жозе Моуринью.
Моуринью устроил мне ВИП-тур. Он привел меня на стадион и показал все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня были мурашки по коже.
Визит в Барселону вызвал меньше восторга. Пеп Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной, это разочаровало. До этой поездки мне очень нравился стиль игры «Барселоны», и я мог представить, как буду играть там, но «Реал» постарался на славу.
Так что Жозе Моуринью, безусловно, был самым важным фактором в моем решении. После этих визитов я на 100% решил: хочу быть мадридиста, – сказал бывший полузащитник «Реала».
Месут Озил: «Моуринью – лучший тренер XXI века. Он невероятно разбирается в тактике, всегда защищает команду от медиа»
Это же уже совсем сюреалтстический уровень неадекватности от Должуна)
Он такой человек просто, лишь бы не игроки Барсы были.
Такое ощущение, что Барселона ему жизнь разрушила и он мстит ей на ветках спортса)
в те времена полузащита Барсы была сильнейшей в мире, даже Фабрегас не мог конкурировать с Хави и Иньестой.
Тем более когда есть Месси, Озилу точно не нашлось бы место в его любимой позиции в атаке.
Гвардиолу интересует только результат. Пеп только к Месси был максимально лоялен.
Разных подход к работе. Пеп фанатик, ему некогда разбираться что там чувствуют игроки, он думает только о футболе.
Думаю, даже большей части фанатов Мадрида и персональным поклонникам Озила , сейчас немного смешно )