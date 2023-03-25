Озил о том, почему перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Моуринью устроил мне ВИП-тур, показал все трофеи. Пеп же даже не потрудился встретиться со мной»

Теги Месут Озил Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Ла Лига трансферы Пеп Гвардиола Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

Месут Озил рассказал, почему перешел в «Реал» в 2010 году.

– Вы помните, как «Реал» подписал вас? Кто из клуба первым позвонил вам?

– Это был выбор между «Реалом» и «Барселоной». И в итоге вопрос был не в деньгах. Не знаю, известно ли это, но в то время я посетил и Мадрид, и Барселону, и разница была в Жозе Моуринью.

Моуринью устроил мне ВИП-тур. Он привел меня на стадион и показал все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня были мурашки по коже.

Визит в Барселону вызвал меньше восторга. Пеп Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной, это разочаровало. До этой поездки мне очень нравился стиль игры «Барселоны», и я мог представить, как буду играть там, но «Реал» постарался на славу.

Так что Жозе Моуринью, безусловно, был самым важным фактором в моем решении. После этих визитов я на 100% решил: хочу быть мадридиста, – сказал бывший полузащитник «Реала».

Месут Озил: «Моуринью – лучший тренер XXI века. Он невероятно разбирается в тактике, всегда защищает команду от медиа»

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54 комментария

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Александра Александрова
Ответ Совесть Черданцева
Что за диалог двух сумасшедших я сейчас прочитал?
А вы третий , хотите присоединиться ?))
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Александра Александрова
Ответ Леван Мкртчян
И охота Вам с ним спорить) Это же уже совсем сюреалтстический уровень неадекватности от Должуна) Он такой человек просто, лишь бы не игроки Барсы были. Такое ощущение, что Барселона ему жизнь разрушила и он мстит ей на ветках спортса)
Да я знаю прекрасно Долужна )) у него какая то детская травма )) ощущение ,что Барселона его всей командой )))
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Висита Эльмурзаев
Ответ Santa-Barbara
Озил просто был нужнее Реалу. Барса с ХавиИньестой и так была лучшей командой мира.
вообще то не была
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сашенька, вам не привыкать выкручиваться) когда вам выгодно - вы будете и пред голевые сравнивать, а когда нет - то попытаетесь перевести тему на трофеи)
Так если он такой игрок лучше Хави и Иньесты почему Мадрид его турнул?))
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elkipalki
Не представляю сколько бы ЛЧ взял Мауриньо, тренируя ту Барсу, Баварию и этот Сити. И без всяких Эвребе.
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57s6w79qhh
Ответ Tpy6kaMerlina
В Пепе проскальзывает высокомерное отношение, скрываемое за вежливостью. Моур же подчеркнуто, вычурно высокомерен, но в душе, уверен, хороший и скромный человек, надёжный друг
Точнее не описать особенного 👍
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Леван Мкртчян
Ответ Александра Александрова
Я тебе говорю в конкретном матче )). Иньеста и Хави на голову сильнее озила , они забирали центр поля , и все , также и полуфинал с Германией был озилом , Испания забрала центр и озил бегал за мячом как собачка ))) Барселона выиграла 14 трофеев когда озил был в Мадриде ))сколько выиграл реал за это время ?) 3 ))
И охота Вам с ним спорить)
Это же уже совсем сюреалтстический уровень неадекватности от Должуна)
Он такой человек просто, лишь бы не игроки Барсы были.
Такое ощущение, что Барселона ему жизнь разрушила и он мстит ей на ветках спортса)
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ DolJun
сашенька, у озила больше голевых чем и у чави, и у иньесты) увы, вы как всегда сказали не подумав)
у Суареса ассистов больше, чем у Лэмпарда.
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Егор Егор
Ответ Tpy6kaMerlina
В Пепе проскальзывает высокомерное отношение, скрываемое за вежливостью. Моур же подчеркнуто, вычурно высокомерен, но в душе, уверен, хороший и скромный человек, надёжный друг
Надежные друзья не критикуют публично своих игроков.
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Donald Subanov
Ответ Tpy6kaMerlina
В Пепе проскальзывает высокомерное отношение, скрываемое за вежливостью. Моур же подчеркнуто, вычурно высокомерен, но в душе, уверен, хороший и скромный человек, надёжный друг
Причем тут высокомерие? Гвардиоле он не был сильно нужен.
в те времена полузащита Барсы была сильнейшей в мире, даже Фабрегас не мог конкурировать с Хави и Иньестой.
Тем более когда есть Месси, Озилу точно не нашлось бы место в его любимой позиции в атаке.
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Совесть Черданцева
Ответ Александра Александрова
Гвардиола спас ему карьеру , в Барсе он был бы игроком замены при , Хави то и Иньесте !
Что за диалог двух сумасшедших я сейчас прочитал?
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сашенька, сфокусируйтесь) мы говорим конкретно озил против конкретно чави или конкретно иньесты. вы нагуглили что там слышно по этому поводу? или пока дошли до одного конкретного матча и залипли на час?)
У Хави 28 трофеев выиграл все титулы что существуют , озил 11 трофеев не выиграл ни лигу чемпионов ни евро, ни много ещё чего ))
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Подсчитай что выиграл озил и что Хави с Иньестой )) и можешь дальше считать свои голевые)))
сашенька, вам не привыкать выкручиваться) когда вам выгодно - вы будете и пред голевые сравнивать, а когда нет - то попытаетесь перевести тему на трофеи)
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Jeicob Harlon
Ответ Валентин Шишкин
Интересно, кого бы он заменил в той Барсе?..
В .Вальдеса
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сашенька, сфокусируйтесь) мы говорим конкретно озил против конкретно чави или конкретно иньесты. вы нагуглили что там слышно по этому поводу? или пока дошли до одного конкретного матча и залипли на час?)
Подсчитай что выиграл озил и что Хави с Иньестой )) и можешь дальше считать свои голевые)))
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-2
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London.is.blue
Ответ Tpy6kaMerlina
В Пепе проскальзывает высокомерное отношение, скрываемое за вежливостью. Моур же подчеркнуто, вычурно высокомерен, но в душе, уверен, хороший и скромный человек, надёжный друг
Пеп- босс, а не друг или отец. Он не будет рассказывать условному Делле Алли, как ему жить, а просто продаст, если он не держит уровень.

Гвардиолу интересует только результат. Пеп только к Месси был максимально лоялен.

Разных подход к работе. Пеп фанатик, ему некогда разбираться что там чувствуют игроки, он думает только о футболе.
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Я тебе говорю в конкретном матче )). Иньеста и Хави на голову сильнее озила , они забирали центр поля , и все , также и полуфинал с Германией был озилом , Испания забрала центр и озил бегал за мячом как собачка ))) Барселона выиграла 14 трофеев когда озил был в Мадриде ))сколько выиграл реал за это время ?) 3 ))
сашенька, сфокусируйтесь) мы говорим конкретно озил против конкретно чави или конкретно иньесты. вы нагуглили что там слышно по этому поводу? или пока дошли до одного конкретного матча и залипли на час?)
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Кентуки
Моур спешал уан!
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Santa-Barbara
Ответ Ig2023K
Просто кто-то очень хотел получить Озила, и приложил максимум усилий
Озил просто был нужнее Реалу. Барса с ХавиИньестой и так была лучшей командой мира.
+22
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Александра Александрова
Ответ DolJun
гуглите, сашенька, гуглите)
Я тебе говорю в конкретном матче )). Иньеста и Хави на голову сильнее озила , они забирали центр поля , и все , также и полуфинал с Германией был озилом , Испания забрала центр и озил бегал за мячом как собачка ))) Барселона выиграла 14 трофеев когда озил был в Мадриде ))сколько выиграл реал за это время ?) 3 ))
+2
-2
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LLiriKK
Время показало, что Пеп был прав, решив не размениваться на эту пустышку с раздутым ЧСВ.
+1
-3
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Santa-Barbara
Ответ зак
Озил раздал больше голевых чем Хави Иньеста вместе взятые, если бы перешёл то Хави сидели на лавке..
Ахаха, шта? ) Озил был хорош 2-3 года, спору нет, но он никогда не подбирался к Иньесте, и тем более Хави. Если с кем и сравнивать из Барсы, это с Фабрегосом, максимум.
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Леван Мкртчян
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Аха, ты глянь на статистику , у одного Озила статистика лучше чем у обоих этих игроков во всеж категориях и ассисты и голы так что , Озил крут ненужно принижать его заслуг
Сразу видно "адекватного" болельщика ,"хорошо" понимающего футбол.
Думаю, даже большей части фанатов Мадрида и персональным поклонникам Озила , сейчас немного смешно )
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DolJun
Ответ Александра Александрова
https://m.youtube.com/watch?v=hTAgDhtQV6I&t=38s должучиник посмотри на озила и 5-0 )) и покажи мне голевые Озила))) ты просто сравниваешь несравнимое это ещё раз говорит, что в футболе ты вообще ничего не понимаешь )
гуглите, сашенька, гуглите)
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rookie84
Ответ DolJun
проскальзывает? пеп - главный лицемер в современном футболе, чсв которого просто зашкаливает. взять хотя бы последний пример с заменой холанда в лч. этот физрук не потерпит чтобы о каком-то игроке говорили чаще, чем о его фигуре.
)))))))
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